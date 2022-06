Paco Martín: «No soy un músico en la sombra, soy un músico frustrado»

Tenía apenas 14 años cuando abandonó su Santaella natal para vivir con su familia en Madrid, donde llegó «sin estudios» y con el sueño de convertirse en músico, algo para lo que no tenía cualidades. Pero Paco Martín enseguida demostró que poseía un especial talento y olfato para saber qué o quién podría triunfar sobre los escenarios. El productor discográfico cordobés, un apasionado de la música desde niño y descubridor de algunas de las mejores bandas e intérpretes de la Movida madrileña, ha hablado este jueves en Córdoba de esos comienzos y su posterior recorrido profesional con el periodista Bruno Galindo en la segunda sesión de las jornadas Vivir del arte, organizadas por Córdoba, Ciudad de las Ideas con el objetivo de analizar los retos, vulnerabilidad y oportunidades de los creadores, los gestores y trabajadores de la cultura.

En la charla, que ha llevado por título El músico en la sombra, Martín destacó, aludiendo a ese epígrafe, que «no soy un músico en la sombra, soy un músico frustrado», lo que no ha impedido que se sienta «muy afortunado» por su trayectoria profesional al frente de las más importantes compañías discográficas del país. «Eso me ha dado la posibilidad de aprender mucho de la maravillosa gente que he conocido, compartí 25 años Serrat, otros tantos con Sabina, con escritores y premios Nobel, y eso me ha permitido tener la vida más bonita que se puede tener», ha señalado el productor, cuya relación con Córdoba ha sido siempre «de amor».

«Es una ciudad que cada día te enamora más», ha subrayado Martín, que también apoyó en su día a bandas de pop y rock de la tierra como Religión, Corazones Estrangulados o El Hombre Gancho, sin olvidar a Vicente Amigo, al que considera «el guitarrista más brillante que ha dado la historia del flamenco».

Antes de esta mesa se ha celebrado un encuentro entre Violeta Hernández, cofundadora de la empresa de creación y gestión cultural La Suite, y Ángel Rivero, portavoz de Artisting, que han centrado su charla en la encrucijada en la que se encuentran la industria cultural. «El reto de los trabajadores de la cultura es hacer entender a la Administración pública que la cultura es un bien necesario, un motor transformador de la sociedad, y esto hay que creérselo porque hay una parte de la cultura de masas que sin ese apoyo no puede vivir», ha asegurado Hernández, que ha incidido en que «la creación no surge espontáneamente y los artistas necesitan comer, vivir…». En cuanto al estatuto del artista, la gestora cultural no entiende «como está tardando tanto, lo que significa que no es prioritario para los políticos».

Mañana seguirán estas jornadas, en las que intervendrá, entre otros, la directora de cine cordobesa Pilar Monsell, que mantendrá un diálogo con Joaquín García en torno al oficio del creador en el siglo XXI, una cuestión sobre la que hoy adelantaba algunas de sus impresiones, destacando «la precariedad en la que viven los artistas» y la necesidad de acabar con ella.