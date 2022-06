El grupo sevillano de rock garage Sevilla Distorsión llega al Ambigú de la Axerquía para presentar su nuevo disco, Sevilla Distorsiön, con el que continúan con su rock descarado e influenciado por el flamenco. Algo que ya llevaron a cabo grupos como Triana o Guadalquivir, en los que esta banda basa sus influencias.

El nombre bajo el que rompe tímpanos esta formación de cinco jóvenes, algunos con sobrada experiencia en bandas de soul (como es el caso de Pablo Donoso), o en reconocidos grupos de la escena independiente sevillana (donde se ha visto tocar a Nico), alude a esa característica esencia sevillana en la que conviven la religión y el folclore, las costumbres tradicionales y lo alternativo. Un azote de acordes de guitarra sucios, mezclados con gritos aflamencados y letras costumbristas que no dejan indiferentes. Debutaron en 2019 en la Sala Malandar y desde entonces son habituales de salas de referencia en lo alternativo, como la Sala X.

El concierto de este viernes en Córdoba supone la oportunidad de asistir a una de las bandas que protagonizan el ascenso reivindicativo del andalucismo, también en la música. Las entradas tienen un precio de 13 euros en taquilla y 10 euros si se adquieren de forma anticipada en Discos Vitalogy o en la web https://entradium.com/events/sevilla-distorsion-ramen. Las puertas se abrirán a las 21.30 horas.

Ramen! Power Dúo Candela

Carlos León (guitarra y voz) y Youh Gutiérrez (batería y voz) son el máximo ejemplo de que con dos músicos sobre el escenario se puede hacer mucho ruido. Ramen! se ha hecho un hueco en la escena cordobesa con un rock que rompe tímpanos y busca huir de toda tendencia del postureo en la música joven emergente. Lo que proponen en su disco Hot and Spicy Meal For Ladies no es más que "hacer mover las nalgas" al público con una calidad que recuerda al rock de los 60 y los 70.

En esta ocasión los Ramen! vuelven al Ambigú, donde son un reclamo habitual para amantes de los directos impactantes, para acompañar a Sevilla Distorsión en su debut cordobés.