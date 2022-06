'Un hombre de paso'

Gran Teatro de Córdoba, 3 de junio del 2022.

Dirección: Manuel Martín Cuenca.

Dramaturgia: Felipe Vega.

Intérpretes: Antonio de la Torre, María Morales y Juan Carlos Villanueva.

Tres espejos caen sobre tres sillones ante el humo del primer cigarro que la ansiedad prende. Ya en este primer silencio quedan suspendidas en el espacio y discurriendo entre el pasado y el presente las imágenes-recuerdo de la culpa, de la inmanencia y de la inacción. Un gesto contenido lucha por no señalarlas desde abajo, pues aún es demasiado pronto. La soledad de una mesa baja, cercada por las sillas, designa no una entrevista, no un diálogo, sino una confesión huidiza que resiste a un tiempo concreto que todavía le clama una verdad. Un hombre de paso es esa confesión, que dice lo que ve y que no ve lo que sucede: tal es el objeto sobre el que sondean los hechos-testigos en esta propuesta dirigida por Manuel Martín Cuenca y dramatizada por Felipe Vega, basada en la obra de Claude Lanzmann Un vivant qui passe.

Los acontecimientos de la mundanidad tejen la historia del ser humano: de sus acciones, de sus pensamientos y, por tanto, de sus percepciones de la realidad inmediata. El hecho para ser retratado necesita del sujeto que lo mire, lo sienta, lo hable, lo comprenda incluso, lo escriba y lo recuerde. De lo contrario, el devenir irrumpe para desfigurar su contenido, difuminando sus contornos, sus detalles, y permitiendo que la imagen-recuerdo del hecho, ahora imagen-olvido, sea repensada sin responsabilidad, teñida por la banalidad del mal y por tanto, que abra la posibilidad de ser repetida. Para acorralar la virtualidad de los recuerdos, ha sido indispensable el diseño de escenografía de Laura Ordás y Esmeralda Ruiz, que ha configurado un marco delimitado a su vez por la iluminación atenta de Juanjo Llorens. El escenario que es cuadro o imagen cerrada, signo de un campo de aislamiento, necesita una referencia de la que distanciarse, y ha sido por el talento de Miguel Linares en la composición del espacio sonoro, acuoso y acusante en su caída, que nos ha situado por oposición dentro de este círculo que el patio de butacas verá como una ‘image qui passe’.

La actriz María Morales ha brillado con una gestualidad que lloraba en silencio y que quedaba definida por los detalles de su rostro. Su voz se ha retorcido en el estatismo de una mirada perdida en la herida que sigue sangrando: ¿cómo se puede conseguir una revisión de esta grieta en la dignidad humana cuando ese sujeto la describió desde la distancia que proporciona la ignorancia? Lo expresado, que no es más que el sentido que se enrosca entre las palabras escogidas, no miente cuando narra un escenario diseñado para esos ojos neutrales, occidentalmente privilegiados, que extienden la realidad cargándola de un sentido pleno, estable y seguro que justificará su inacción e indiferencia. En un discurso hecho de palabras, de pura combinación en el seno de un acto de creación, ¿cómo pueden estas retener la culpa por no denotar el horror que, tras esos rostros ensayados, penetraba huesos, deshumanizaba cuerpos y quemaba sueños? En la forma de una mirada, de una voluntad del pensamiento, de una imagen-recuerdo o de un texto de palabras deshinchadas recae la responsabilidad del sujeto, siendo subrayada al trasluz una vez que el humo que las tres figuras haya contorneado la esfera en la que Un hombre de paso se aísla en favor de un hacer comprender. La interpretación cuidada y de silencio fílmico e intenso de Antonio De la Torre ha contribuido a mantener la sensación de estar aproximándonos al término ‘exterminio’ y no llegar nunca: su elección de palabras describía el relato de un objeto vacío, un campo de exterminio que no fue visto, que no se pudo describir y al que no se podía llegar: sin trenes, sin olor a carne quemada, y sin nazis, tan sólo envuelto con miradas intensas, muertas, sin rostro y vestidas a rayas. Y ante ellas, un hombre que pasa. Por su parte, el actor Juan Carlos Villanueva ha realizado una excelente representación de esos párpados extenuados y casi borrados por el genocidio, que circulaban por la escena como el testigo sin identidad que vaga esperando una responsabilidad cívica, una comprensión de lo pasado para afrontar el presente con actitud crítica y con sensibilidad.

Un hombre de paso es el plano complejo donde los hechos-palabras quiebran la voz de la persona que las pronuncia. Es el espacio que denota con un cruce de miradas una significación que no fue vista en su momento y que remarca la necesidad del querer ver para entender los hechos que tantas vidas arrebató a destiempo. La necesidad de escribir surge para nombrar el objeto que fue el campo de exterminio, centro de muerte y genocidio, y así dotar de identidad y realidad a sus víctimas, rescatándolas de la imagen-olvido y actualizándolas en un ‘Pensad que esto ha sucedido’. Lamentablemente, no hemos superado el ‘todo es posible’ denunciado por Hannah Arendt y que hoy tenemos la desgracia de poder mirar. La pregunta sigue y nos persigue: ¿queremos ver estos acontecimientos?