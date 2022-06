La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido este viernes la presentación del libro publicado por la editorial Ánfora Nova titulado Lugar de residencia (selección 1980-2020), del poeta sevillano Francisco Cejudo, que se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Cajasol y la revista literaria. En el acto intervinieron José María Molina Caballero (director de la editorial Ánfora Nova), Rafael del Campo Vázquez (escritor y jurista) y Francisco Cejudo (escritor, autor del libro).

José María Molina destacó las principales características de este libro, al que se refiere como "un excelente poemario de un autor de contrastada solvencia y madurez poética, que compila un amplio conjunto de alrededor de un centenar de poemas de sus once poemarios editados desde 1992, entre los que se encuentran textos inéditos que el autor ha añadido a cada uno de los tres capítulos que conforman el libro".

El director de Ánfora Nova también analizó pormenorizadamente el contenido concreto de los poemas de esta antología en los que "se distingue una mirada evocadora que destapa los horizontes de la conciencia, la liturgia del silencio y la soledad. Textos en los que se evidencia una estructuración realmente tenaz junto con un cualificado equilibrio formal, donde se constata un amplio conjunto de recursos literarios que el poeta utiliza de una manera reiterada y eficaz, como son las sugerentes metáforas que impregnan sus versos de una impronta de originalidad y sutileza".

José María Molina valoró la trayectoria del poeta sevillano afincado en Alicante, que define como "un escritor muy reflexivo cuyos textos destilan una temática eminentemente existencial donde se evidencia un persistente proceso de búsqueda del tiempo, de la memoria, de la verdad y los sueños del ser humano y su imperfecta y contradictoria realidad".

Por su parte, Rafael del Campo Vázquez orientó la presentación como si de una charla entre amigos se tratara, y comentó las impresiones que la poesía de Cejudo le procuran, alabando enfáticamente "la sutileza inteligente que rezuman sus versos, especialmente a la hora de esclarecer la realidad que nos rodea, la importancia que el autor da al paso del tiempo y, muy especialmente, la belleza y claridad con que construye sus versos, siendo capaz de extraer de hechos insignificantes aluviones de belleza".

Del Campo intercaló sus palabras con las lecturas de algunos poemas de la antología, como La caja de herramientas y Pequeña tinaja, entre otros; y expresó su satisfacción por poder disfrutar de un poeta que huye de lo artificioso e impostado, para hacer una poesía de alta calidad y claridad.

Por último, Francisco Cejudo, tras agradecer las palabras de los intervinientes, así como de la Fundación Cajasol y de todos los asistentes, recalcó la labor de selección para configurar el texto, afirmando que “toda elección supone una renuncia. Y es así como lo he sentido al hacer esta selección que hoy presento. He intentado, con mejor o peor acierto, escoger una muestra representativa de mi obra de estos cuarenta años. Y he querido hacerlo, como claramente se muestra en el libro, alejándome del sistema cronológico tradicional, buscando un hilo conductor vertebrado en tres ejes fundamentales como son tiempo, amor y destino, donde creo confluye esta noble y a veces difícil tarea del vivir. El desarrollo de este itinerario vital se enmarca dentro de este espacio interior, de este hogar íntimo, de dudas, de anhelos, de gozos que conforma mi lugar de residencia. Son un centenar de poemas que en algún caso he retocado o he encuadrado en algún contexto concreto que me ha parecido más idóneo al momento aquel donde fue creado. Y es que el paso de los años va modificando argumentos, estilos y gustos en todos los sentidos”.

Tras esas palabras, los asistentes pudieron disfrutar de la lectura de una docena de poemas con el acompañamiento de la guitarra de la profesora y concertista Concha Ballester, que amenizó musicalmente esa velada literaria.