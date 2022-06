«‘Las gentiles’ supone para mí el inicio de una nueva etapa»

Camino de Madrid, donde anoche se llevó a cabo el preestreno de la película Las gentiles en los cines Princesa, el actor cordobés Rafa de Vera, que forma parte del elenco protagonista de este largometraje de Santiago Amodeo (El factor Pilgrim, Astronautas, Cabeza de perro), se siente más cerca que nunca de su sueño al tener la oportunidad de mostrar su talento como intérprete en un importante papel después de casi dos décadas trabajando como actor de reparto en series tan populares como Águila Roja, La que se avecina o la mítica Los Serrano, entre otras muchas. El teatro también le ha dado popularidad en Córdoba, así como su trabajo como cámara o productor audiovisual, pero ahora De Vera tiene en la gran pantalla su objetivo y el próximo viernes sus paisanos podrán disfrutar en los cines El Tablero de Córdoba de este trabajo, una película que dejó muy buen sabor de boca el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que pretende ser un reflejo actual de esa compleja etapa de la vida que suele ser la adolescencia.

Llevamos casi dos décadas viendo su rostro en populares series de televisión haciendo papeles de reparto. ¿Qué supone para usted este trabajo?

Es un regalo porque es la primera posibilidad que tengo de poder mostrar lo que llevo tanto tiempo intentando enseñar, el talento que creo que tengo. Después de estar tantos años detrás de un sueño, para mí esto supone el inicio de una etapa nueva.

Y en Córdoba también es un rostro conocido, no solo como actor, sino como cámara de televisión. ¿Ha sido difícil compaginar ambas profesiones?

Es difícil compaginar dos trabajos, pero el hecho de ser operador de cámara y productor audiovisual, porque sigo al frente de mi productora (Vera Audiovisual), no ha sido un problema, casi lo contrario.

¿Ha tenido etapas en las que se ha planteado abandonar este sueño de ser actor o ni siquiera se le ha pasado por la mente?

Nunca he cesado en el empeño, aunque he tenido etapas, como todos los actores, de momentos frustrantes y, a veces, he pensado en tirar la toalla porque creí que era un sueño demasiado difícil de alcanzar. Pero hace quince años tomé la decisión de no rendirme nunca más, de no caer en el desánimo. Porque esta es mi forma de vida, además de mi sueño.

‘Las gentiles’ es una historia sobre la complejidad de la adolescencia. ¿Qué papel juega su personaje en este relato?

Yo soy el padre de una de las chicas protagonistas. Cuando leí el guión y me dieron la oportunidad de pertenecer al elenco, yo, que soy padre, me identifiqué especialmente con esa problemática en ciertas edades donde no tienes una estructura clara y hay una etapa en la se tienen formas de pensar bastante extremas. Cuando entré en este proceso, me di cuenta de que la mejor aportación que podía hacer al personaje es una actitud conciliadora con su hija. Intentar conocerla, saber lo que le pasa, y para mí ha sido un ejercicio bonito porque me ha dado la posibilidad de tener una empatía con posibles problemas que me puedan surgir en la paternidad. En realidad, es un espectador de lo que está ocurriendo.

Ha trabajado a las órdenes de varios directores. ¿Cómo valora la experiencia con Santiago Amodeo?

Ha sido maravilloso, una experiencia increíble. A lo largo de este tiempo me he dado cuenta de que lo más importante cuando algún actor se enfrenta a un proyecto, a un director, es conocer el lenguaje de todo lo que le rodea, incluyendo el del actor, que es particular y complejo, y Santi lo conoce muy bien. He tenido la posibilidad de trabajar con alguien que conoce nuestro proceso. Además, es muy cercano y tenía muy claro lo que quería, lo que también me ayudó a darle lo que necesitaba.

La película cuenta con un reparto de jóvenes actrices y casi debutantes ante la cámara. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellas?

Estamos delante de un cásting maravilloso de nuevos talentos. Hay una generación de chicas en esta película que dan un realismo impresionante. Y encontrarte con esa naturalidad y frescura no es fácil. África de la Cruz y Paula Díaz hacen un tándem y un binomio real, sincero y limpio. Creo que las veremos mucho de aquí en adelante.

La adolescencia y sus complejidades dan para muchas películas. ¿Qué le parece la visión que ofrece el director a este tema?

Creo que ha dado una visión muy real y una forma limpia de expresar cuál es la problemática de los adolescentes. Santiago se ha acercado mucho a esos conflictos, pero casi como espectador.

Además de realista, también se acerca mucho a la actualidad, ahora que está cobrando interés el tema del suicidio y la salud mental, cómo arrastran las redes sociales a los más jóvenes y el daño que puede provocarles.

Es un tema complejo del que, a veces, no queremos saber, pero creo que hay que hablar de la enfermedad mental, se debería profundizar mucho más y estar alerta porque tenemos una sociedad que crea muchos complejos y problemas sociales.

Hasta ahora, ha pisado las tablas del teatro y se ha puesto ante las cámaras de cine y televisión. ¿Qué le atrae especialmente?

Casi todo el tiempo lo paso junto alguna cámara y ese vínculo con el audiovisual es de nacimiento. Pero adoro el teatro, porque creo que no hay una forma más maravillosa de conectar con el público. He trabajado mucho con compañías cordobesas y próximamente volvemos a hacer El parecido, de Máximo Ortega, de lo que tengo muchas ganas porque para mí es importante seguir haciéndolo.

¿Cómo ve la evolución de la escena cordobesa?

Sigue siendo lenta, debería ser más rápida porque hay mucho talento e ideas que contar. Hace falta hacer más hincapié en fomentar el teatro en los colegios.

¿Qué proyectos tiene en cartera?

Aún faltan por estrenar algunas películas en las que he intervenido, una de ellas Slasher, de Alberto de Armas, que se estrenará en breve en Córdoba. Y tengo algunos proyectos de los que prefiero no hablar porque soy muy supersticioso. Aún me descubro echándome sal por encima del hombro.