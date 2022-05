Serrat actuará en Córdoba el 25 de septiembre en su gira de despedida

La gira de despedida de Joan Manuel Serrat El vicio de cantar 1965-2022, llega el próximo 25 de septiembre al Teatro de la Axerquía de Córdoba, según ha informado el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) a través de una nota de prensa. Las entradas para este concierto salen a la venta este jueves, 19 de mayo, a partir de las 10 horas, a través de jmserrat.com y teatrocordoba.es.

La última gira de uno de los cantautores, poetas y compositores más relevantes de nuestro país y América Latina, arrancó en abril en el Beacon Theatre de Nueva York y está previsto que la gira finalice en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, pero antes hará una parada, el 25 de septiembre, en Córdoba.

Tras su actuación en Nueva York, Serrat seguirá en Miami, San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México (México), Medellín, Bogotá (Colombia) y San José (Costa Rica).

A partir de junio, el cantautor iniciará la gira española el 7 de ese mes en Murcia. En noviembre, el barcelonés volverá a Sudamérica, actuando en Santiago de Chile, Buenos Aires, con cuatro conciertos, y Montevideo.

Finalizará la esperada gira en diciembre en España, con un triple concierto en Madrid y un doble concierto en Barcelona los días 22 y 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi, donde se despedirá de los escenarios a sus 78 años.

"Me despediré no a la francesa, sino como corresponde"

En total, el cantautor hará 70 conciertos en una gira con la que quiere "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo". Serrat argumenta así su decisión: "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde", sentencia.