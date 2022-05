«Para mí, las sevillanas son un palo más del flamenco»

Paco Candela dará el pistoletazo de salida a las actuaciones musicales de la Feria de Nuestra Señora de Salud el próximo viernes y, justo antes de que las luces se enciendan en el recinto ferial, el Teatro de la Axerquía será escenario del particular Paseo por lo eterno de este cantaor sevillano, que ha reunido bajo ese título 14 canciones que el artista ha escuchado desde su niñez. Se trata de un homenaje y un repaso por temas que han interpretado otros grandes artistas como Alameda, Junco, Rocío Jurado, Los Chichos, Triana, Raphael o Pepe Pinto, entre otros.

En este concierto, además de canciones míticas como Procuro olvidarte, Se nos rompió el amor o Qué sabe nadie, el cantaor recordará algunos temas de sus discos anteriores, sin olvidar las sevillanas, una seña de identidad en la exitosa carrera de Candela, que considera, en contra de la opinión de muchos, que son «un palo más del flamenco».

En sus trabajos siempre ha incluido alguna versión, pero, ¿cómo surgió la idea de hacer un disco completo con canciones de otros?

Estábamos pensando en hacer un disco de temas nuevos, pero me daba pena tapar tan pronto Alma de pura raza, que fue el trabajo anterior y que con la pandemia apenas se dio a conocer en el escenario ni pudo saborearse. Surgió la idea de hacer un disco entero de versiones y me encantó esa opción, así que me puse manos a la obra.

Son canciones que transportan a otra época. ¿Fue complicada la selección?

Son temas que me hacen recordar mi niñez y adolescencia, y me dejé llevar por esa sensación. He disfrutado muchísimo haciendo esta selección y creo que el resultado se ve en los directos, que la gente está acogiendo con mucho cariño y, sobre todo, cantando conmigo porque son temas que todo el mundo conoce.

¿Hay alguno que le traiga un recuerdo especial?

El Yo quiero a Mai, de Los Chichos, que es el que más está sonando. Es una canción que tenía que hacer casi por obligación porque mi abuela y mi bisabuela me hacían cantarla todos los días en los corrales, que es lo que ahora llamamos patios.

¿Cuál ha sido el más difícil de llevar a su terreno?

He intentado respetar la interpretación original de cada canción, no he querido cambiar la musicalidad. Pero Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, era un tema que yo tenía muchas ganas de hacerlo mío con todo el respeto hacia la más grande.

¿Cómo es el formato del concierto? ¿Qué espectáculo lleva sobre el escenario?

Es un concierto muy variado, donde mezclo los temas de este disco y del anterior. El público se va encontrar con varios estilos de fandangos, tango, rumba… Todo ello acompañado por piano, violín, bajo y percusión

Y, por supuesto, no faltarán las sevillanas.

Así es. Las sevillanas no faltan nunca en mis espectáculos.

No todo el mundo considera las sevillanas un cante flamenco. ¿Qué opina?

Yo tengo la suerte de poder mezclar flamenco y sevillanas, y cada uno que opine lo que quiera. A mi me gusta hacer las sevillanas flamencas y para mí, son un palo más del flamenco.

Es número uno en ventas, cuenta con más de 300.000 seguidores en redes sociales, 22 millones de visualizaciones en Youtube en apenas un año y, además, en el 2021 fue nominado a un Grammy Latino. ¿Cómo lleva el éxito?

Muy bien, pero no podía imaginar jamás todo esto que ha pasado. Soy una persona a la que le gusta disfrutar siempre el momento, y la nominación al Grammy Latino fue muy fuerte, algo muy bonito que tenía detrás muchos años de trabajo y mucha gente que me apoya. Son cosas que te hacen recordar el esfuerzo pasado, pero todavía queda mucho por delante.

¿Cómo se lleva con las redes sociales?

Bien, la verdad es que me defiendo. Tengo un buen equipo que las lleva, pero yo me meto mucho para ver lo que opina la gente y así ir mejorando y aprendiendo. Me tomo muy en serio las redes sociales, es una gran herramienta para llegar a todos los hogares y, por otro lado, de las críticas también se aprende, aunque los candelistas me critican poco, la verdad.

Desde hace algún tiempo lleva las riendas de su carrera con su propia productora. ¿Fue difícil dar el salto?

Teníamos en mente que cuando finalizara el contrato con la discográfica con la que trabajaba intentaríamos crear mi propio sello, pero tuvo su complicación porque fue durante el tiempo de pandemia, aunque también nos dio tiempo para pensar en cómo llevar tu propia empresa.

¿Está disfrutando de volver a sentir la proximidad del público, ya a cara descubierta?

Muchísimo. A los que nos dedicamos a esto, el publico nos da la vida, volvemos a respirar. Y en los conciertos se nota que la gente tenía muchas ganas de música en directo, de pasarlo bien, y es maravilloso ver la emoción reflejada en sus rostros. Ya toca.

Su actuación precede al alumbrado de la feria de Córdoba. ¿Cómo se siente al abrir la última cita del mayo festivo cordobés, que vuelve después de dos años de ausencia?

Estoy encantado, Córdoba es una tierra fuerte, que respeta lo que hago y donde siento la admiración, por lo tanto tengo una gran ilusión con ese concierto.