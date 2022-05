Crítica teatral | "La belleza de lo simple"

Novecientos cuarenta y siete han sido los rostros que, a medida que ha transcurrido la magia por el Gran Teatro, se han ido iluminando, dado que la esperanza no es más que eso, un brillo en los ojos. Desde la aparición del mago y director Jorge Blass, el público lo ha ovacionado, y los niños no han cesado de llamar su atención para ser escogidos. El acierto de la programación artística del IMAE ha sido evidente, y así lo ha hecho notar el mago al final del espectáculo. Creer, en su puro estado intransitivo. Sólo creer en lo que los ojos ven y, en consecuencia, en lo que el corazón siente. La Magia de Jorge Blass es un show escrito por J.J. Vaquero y que llega a Córdoba con un reconocimiento previo nacional e internacional. Su representación se lee desde la estética de la impresionabilidad más mainstream, que se inicia desde el escenario para impulsar en movimiento su teatralidad inmediatamente ante nosotros, y desde nosotros, pues la magia sucede en el patio de butacas.

Acorde con la naturaleza y alcance de este show, el espacio sonoro y los graves de la música compuesta por Yadam forman parte de esta teatralidad del espectáculo, pues acompañan al sentido que discurre, que huye cuando lo perseguimos entre los dedos de Jorge Blass y que se adelanta frente a nosotros, cada vez que somos sorprendidos por este arte atrayente y locuaz, conducido con brillante comicidad. Ante las cartas que desaparecen, reaparecen, flotan y se desvanecen como lo hace el sentido, las jóvenes pupilas del patio de butacas no dan crédito, dilatándose en la duración misma del espectáculo. Blass es visto como el mago-actor que no cesa de preguntarnos por la realidad de los objetos; nos cuestiona el sentido mismo, el buen sentido y el sentido común: si un cabo tiene dos extremos y los vemos, entonces no dudaremos cuando se hacen aparecer dos más en un juego de manos. La magia es esto: se ve junto a la ilusión que suscita, y por ello decimos que la experiencia es brillante y real. Una experiencia en familia, en connivencia también con el mago, infiere el papel del público como hilo conductor de la puesta en escena, descentrada del escenario y que ocurre abajo, donde aguardan los rostros que son continuamente instados a ser partícipes de la magia gracias al diseño de iluminación de Gabriel Lázaro. El recorte de la figura-mago, resaltada sobre el fondo negro, no hace sino contribuir a la captación y anonadamiento colectivo: nuestra atención se fija en él, se abandona a lo que se le ofrece a los ojos y se emociona al creer, gracias al dominio de técnica que define a La Magia de Jorge Blass. Así mismo, la cámara-objetivo y el asistente de escena, Ame Molín, reiteran el co-protagonismo vibrante y espontáneo del público cordobés al encuadrar al rostro-primer plano que es escogido y que será proyectado en pantalla, a la vista del resto. Este rostro se sorprende, se emociona y brilla, anonadando a su vez, y extendiéndose por todo el teatro como forma viva de arte.

Recordando las palabras del gran René Lavand: «Hay que buscar la belleza de lo simple, y distinguir lo simple de la simpleza». Será bello el juego simple a través de las palabras del mago-actor, siendo su literalidad la que desborde el acto de magia, no sólo acompañando a la gesticulación de las manos ágiles, sino intensificando y formando parte del juego de la teatralidad. En La Magia de Jorge Blass la belleza nacerá del vínculo creado y creído entre personas. Prueba es que el juego final de esta noche no cerraba el show, sino que lo dejaba abierto: ha recogido las singularidades, las participaciones del público, sus elecciones libres. El hecho de que ellas sean la coincidencia deseada, la sorpresa del truco, no hace sino enfatizar que la libertad y la creatividad del ser humano son la fuente que nutre esta magia de lo posible en el seno de su imposibilidad. ¿Habrá algo más bello que la imagen que palabras y gestos crean ante nosotros y que permanecerá virtual, en el recuerdo de todos los que la sueñen y revivan una y otra vez?