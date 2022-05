Carlos Mouriño da por hecho que el artista de música urbana C. Tangana será el encargado de componer y cantar el himno para celebrar los cien años de historia del Celta, aniversario que cumplirá en 2023. El presidente del Celta fue entrevistado este lunes por el diario Marca con motivo del foro que esta publicación deportiva celebrará en unos días sobre la industria del deporte (Marca Business Fourm), al que está invitado el máximo mandatario céltico.

Durante su intervención, que realizó por videoconferencia, Mouriño fue cuestionado por los actos que está preparando el club por su centenario, y su respuesta fue clara: "Además del himno de C. Tangana, hemos montado una comisión para ver qué quiere hacer la afición". Aun no ha habido confirmación oficial al respecto, pero al tratarse de declaraciones tan contundentes del propio presidente, se da por sentado que el acuerdo entre el trapero y el club es un hecho.

La última noticia sobre este asunto data de finales de marzo, cuando el máximo mandatario de la entidad celeste había reconocido contactos, tras el ofrecimiento que el artista madrileño, reconocido celtista, había hecho hace un año.

El corazón celeste de C. Tangana

Aunque sea madrileño, las preferencias futbolísticas de C. Tangana están en el sur de Galicia. El celtismo le viene por parte de padre, vigués y artífice de que Antón Álvarez, 'Pucho', -que así se llama el músico urbano- creciese con las retransmisiones del EuroCelta por televisión: "Soy del Celta por mi viejo. Al final uno es del equipo que toca. Y mi padre es de Vigo y del Celta a muerte", confesó en una entrevista con el diario Sport.

Hace algo más de un año, en una entrevista publicada en el canal de Youtube de Los Xavales, explicó cómo empezó toda esta bola de nieve surgida tras su mensaje, en respuesta a una encuesta publicada en Twitter sobre quién debería componer el himno: ¿Puedo intentarlo?, dijo. "Es lo típico que pones una coña en redes y de repente el Faro de Vigo, el Marca, el Sport y La Voz de Galicia lo ponen".

Una vez que la propuesta estaba encima de la mesa, hubo opiniones para todos los gustos. "La verdad es que molaría [componer el himno] pero he visto que en Twitter hay división de opiniones y si a la peña no le mola, yo paso", comentaba el madrileño. Lo que sí tiene claro es el resultado que conseguiría si finalmente se encarga de la canción: "Voy a hacer un himno que va a estar todo guapo, eso lo sabe todo el mundo". En aquel momento, se le preguntó si sería un tema tranquilo o más para bailar, a lo que respondió que todavía no sabía exactamente lo que iba a hacer.

"Habrá muchísimos conciertos con gente muy importante"

El presidente también anunció que seleccionarán "10 o 12 actos importantes que los pondremos antes de darlos al público, a disposición de los aficionados". Con respecto a las actuaciones musicales de renombre, tras la polémica que surgió en los últimos días con la presencia de Muse en Balaídos, Mouriño confirmó que "tenemos una pugna con el Concello de Vigo para tener macroconciertos. Si lo conseguimos, habrá muchísimos conciertos con gente muy importante que lleva años queriendo venir aquí a Vigo". Cabe suponer que si, definitivamente, C. Tangana se encarga del himno, será uno de los nombres en el estelar cártel de actuaciones del centenario.