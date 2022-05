Estos son los principales conciertos en Córdoba en el Mayo Festivo

Mayo es el mes festivo por excelencia en Córdoba, lo que se deja notar no solo en sus rincones floridos sino en sus escenarios, que se llenarán de música, este 2022, sin las restricciones a las que se han visto sometidos los conciertos en estos dos últimos años. Pablo Alborán, con todas las entradas vendidas, dará el pistoletazo de salida a un gran número de actuaciones que se desarrollarán tanto en los escenarios grandes como pequeños de los que goza la ciudad. El cantante malagueño hará doblete el 6 y 7 de mayo en el Teatro de la Axerquía, donde llegará con su gira más íntima, en la que se desnuda y expone ante el público como hacía años, a solas con su piano o con la guitarra en la primera parte del concierto, vertebrado por los grandes éxitos de su carrera, y una segunda junto a sus músicos. Alborán ha vuelto a cantar en la distancia corta, todo un desafío que está afrontando con ilusión porque «en un teatro no hay trampa ni cartón. Te ven hasta el alma. Ese es el reto que me apetece vivir más que nunca, volver a sentir la responsabilidad de estar desnudo en el escenario», explicaba hace unas semanas el artista.

La potente voz de Miguel Poveda protagonizará la segunda gran cita musical del mes el día 14, también en La Axerquía, donde desgranará los temas de sus último álbum, Diverso, un trabajo en el que el artista ha experimentado un recorrido catártico por las diferentes músicas que han nutrido su carrera trazando nexos de unión entre ellas con el flamenco como eje central. El disco, que está compuesto por 13 canciones, parte del flamenco tradicional clásico, pero acude a otros géneros como la canción andaluza, el tango o la canción popular mexicana y, según ha manifestado el propio artista, «es una paleta de colores que estaba en mí y que necesito mostrar». El día 20, en el mismo escenario, sonará la voz de Paco Candelas, que centrará su concierto en su nuevo disco, Paseo por lo eterno, un trabajo en el que versiona 14 canciones que el artista ha escuchado desde que era joven. Un homenaje y un repaso a esas canciones eternas que han interpretado grandes artistas como Alameda, Junco, Rocío Jurado, Los Chichos, Triana, Raphael o Pepe Pinto, entre otros. [Pincha aquí para ampliar el gráfico] Y del flamenco se pasará en La Axerquía al particular sonido de Melendi, que vuelve a tierras cordobesas con la gira Likes y Cicatrices Tour. El 21 de mayo el cantante interpretará esas nuevas canciones en las que resume las experiencias y vivencias de estos últimos años. En su nuevo disco, del mismo título que la gira, el cantante y compositor asturiano explota su vena más ácida para combatir la tiranía del me gusta en las redes sociales. Todo ello con el humor que caracteriza a sus letras, pero también con la dosis de trascendencia que merece el tema. El rock patrio se desplegará el día 27 en Los Califas, donde llegará la banda Fito y Fitipaldis El rock se desplegará el día 27 en la plaza de toros Los Califas, donde llegará Fito y Fitipaldis con su Cada vez cadáver tour, la gira de presentación de su último trabajo, el séptimo disco de estudio producido por Carlos Raya. Con este lanzamiento Fito Cabrales ha vuelto a demostrar ser ese consolidado artista que lleva el estandarte del auténtico rock patrio al más alto nivel, no solo en cuanto a ventas, sino a lo que su poder de convocatoria se refiere. Además de sus últimas canciones, el bilbaíno no olvidará sus grandes éxitos, esos que ya se han convertido en himnos como Por la boca vive el pez o Me equivocaría otra vez. El último concierto de gran formato del mes de mayo cordobés será el de Manolo García, que ofrecerá un concierto el día 28 en el Teatro de la Axerquía. El músico catalán sorprendió el pasado mes de marzo con el lanzamiento de un doble álbum, Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, con los que no ha defraudado a sus seguidores y en el que el cantante se muestra renovado. De Saurom a Alice Wonder, pasando por La La Love You Las salas cordobesas ofrecen opciones muy diversas a lo largo del mes que empieza, con intérpretes y grupos para todos los gustos. Chica Sobresalto llegará el 6 de mayo a la sala Hangar para presentar su gira Bailando raro. El mismo espacio recibirá el día 13 a Alice Wonder, que demostrará por qué ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos. En cuanto a la sala Long Rock, los primeros en subir al escenario serán los componentes de Alis, que presentarán el día 6 los nuevos temas de su último disco, Fracciones, que llega tras más de quince años desde la publicación de su primer trabajo. La cantautora y compositora gaditana Julia Medina Martín será la siguiente cita en esta sala el día 13 y el 19 será el turno de Santero y Los Muchachos, que, en formato acústico, presentará su tercer disco, Royal Cantina. La sala M100 abre su programación de mayo el día 5 con La La Love You, uno de los fenómenos musicales y tendencia en el pop nacional actual, que será el primer grupo que ponga música en el quinto aniversario de Ruta Firestone. El día 13 desembarcará en este espacio Saurom con La Caja de Música, la extensa gira que está realizando en este 2022 y en la que presentan Mester de Juglaría (2021), su más reciente proyecto, un cuádruple álbum en el que se han reunido más de medio centenar de bandas de todo el globo para cantar, festejar y celebrar por todo lo alto el 25 aniversario de los gaditanos, con un exhaustivo repaso a toda su discografía. Por último, el día 14 aterrizará en M100 el sonido trap de Kidd Keo, un artista en alza que está haciendo mucho ruido en Latinoamérica y en EEUU. Espectáculos para todas las edades sobre las tablas Los cordobeses podrán disfrutar de tres musicales durante este mes de mayo. El primero de ellos, Remember Queen (7 de mayo), tendrá como escenario el Palacio de Congresos y su objetivo es crear la sensación de estar viendo a la banda británica en vivo gracias a que los integrantes del espectáculo componen la formación exacta que tenía el grupo sobre el escenario, utilizando hasta diez cambios de vestuario, además de incluir en el espectáculo vídeos de la banda. El mismo recinto acogerá al día siguiente el musical De ellos aprendí, destinado al público infantil y en que se dan cita personajes de La Sirenita, El Rey León, Frozen, Aladdín, Rapunzel o La Bella y la Bestia. Por último, el Teatro Góngora propone Dumbo, el musical, también para el 8 de mayo. Este espectáculo está inspirado en el cuento escrito en 1939 por Helen Aberson, un relato original que logra emocionar gracias a la historia de un elefante que es ridiculizado por sus enormes orejas. A través de este personaje, el montaje pretende prevenir y educar contra el bullying, utilizando el teatro y la música como herramienta de educación y para la inclusión social. Una gran puesta en escena y voces en directo para hablar también de temas como el acoso que sufren los que son diferentes y sus propias luchas internas por ser aceptados.