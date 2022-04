La pintura está muy viva. Así lo perciben los artistas de distintas provincias españolas que, desde este viernes, recorrerán zonas históricas de Córdoba para retratar a cualquiera que no tema ponerse frente a una brocha y un caballete. Se trata de la iniciativa Ven que te pinto, puesta en marcha por el equipo de Córdoba ciudad de las ideas y la Fundación Artdecor para generar puntos de encuentro entre el público y la creación.

Este viernes, a las Cruces de mayo les ha salido un rival digno en cuanto a atractivo. Segismundo Villarasau, Ana Martínez, Paloma Blanco Casanova, Pilar Vila y Víctor Barrios han trasladado sus aparejos de pintura hasta los jardines exteriores del Alcázar de los Reyes Cristianos y, resguardados del sol, han puesto todo a punto a la espera del primer viandante dispuesto a posar. La prórroga no ha sido larga. En seguida Hernán, un argentino que ha venido a disfrutar del mayo cordobés, se ha sentado frente al grupo con la mirada muy fija en un punto. Entonces las paletas se han llenado de colores frescos en los que sumergir pinceles de distintos grosores. En pocos minutos el rostro de Hernán ha comenzado a perfilarse en las tablas, cartones y lienzos.

La premisa principal es que cualquiera puede ser retratado; turistas, locales, parejas, niños o mayores. Cada ejercicio debe durar media hora, no mucho más, para garantizar que se trate de una pintura impresionista y para no cansar al modelo. Cada artista debe pintar a la misma persona en esa franja de tiempo siempre, claro está, siendo fiel a su perspectiva particular. Una vez terminado el tiempo, el modelo puede quedarse con el retrato que más le haya gustado. El domingo 1 de mayo la actividad concluirá a partir de las 12.00 horas con un perol en el Bar Jugo de la Plaza de San Andrés, donde se expondrán todos los cuadros que no hayan sido elegidos.

No es la primera vez que participan en la iniciativa ya que estos creadores, varios de ellos formados en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, han retratado en otras ocasiones a personas anónimas en Mallorca o Alicante. Ahora están en Córdoba, donde reside Ana Martínez, la única andaluza del grupo, y reconocen que este ejercicio les expulsa de su espacio de comodidad habitual.

"Me siento en tierra desconocida tratando de ajustarme al realismo porque normalmente hago pintura abstracta o me centro en hacer intervenciones", comentaba Víctor Barrios, justificando esta elección con la intención "de que todos consigamos cierta unidad". "Pero aun así puede ser amplia la interpretación porque cada uno tiene su punto de vista y su resolución", le ha respondido Segismundo Villarasau.

No ha habido discrepancias en "la fuerza que tiene el óleo" o en la "necesidad de volver a la pintura en su forma original". "Creo que esta es una forma de reivindicar la manera más pura de pintar, porque la pintura sigue teniendo mucha vida, se transforma, nunca muere", ha incidido Ana Martínez. Al igual que ella, Paloma Blanco ha encontrado alternativas a su pulsión creadora, como la docencia o la realización de otras instalaciones artísticas con materiales como las medallas antiguas. "Hacía mucho que no pintaba, porque últimamente me estaba dedicando a arte con corcho y a a tecnología, a hacer dibujos digitales", comentaba Pilar Vila, por lo que pintar al óleo supone "una vuelta al origen".

La complicidad que mostraban entre brochazos se trasladará a lo largo de esta tarde, a partir de las 18.00 horas, a las inmediaciones de la ribera y a la plaza frente al bar La Amapola, hasta las 21.00 horas de la noche. Continuarán con el itinerario este sábado 30 de abril, de 12.00 a 14.00 horas, en los soportales de la Plaza de la Corredera y de 18.00 a 21.00 horas en la Plaza del Museo Arqueológico.

Irán sorteando Cruces, buscando la luz adecuada desde la sombra más agradable para captar en un instante la esencia de quien se acerque primero. Para quien se los encuentre, la charla tras el retrato también es gratuita.