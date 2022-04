La octava jornada de la Feria del Libro de Córdoba ha servido este viernes para recordar y rendir homenaje a figuras como Clara Campoamor, en el 50 aniversario de su fallecimiento, y el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, en el centenario de su nacimiento, y también para hablar de amistad, en este caso la de Federico García Lorca y Joaquín Amigo, una relación que ha recreado la escritora Ana Merino en Amigo, su última novela, que ha presentado en el Bulevar. El día ha comenzado hablando de la política y feminista Clara Campoamor, una figura que la autora Mónica Rodríguez ha acercado a los más pequeños a través de su libro Al hilo de Clara (Edelvives), en el que con textos e lustraciones describe la vida de esta inteligente e inconformista mujer que quiso estudiar desde que era una niña. Y aunque ser mujer y carecer de recursos económicos en la España de principios del siglo XX lo hacían imposible, su carácter combativo y espíritu de superación la llevaron primero a la universidad, donde se licenció en Derecho, y después al parlamento, donde defendió como diputada los derechos de las mujeres.

El siguiente homenaje del día ha tenido como protagonista a Carlos Castilla del Pino, que en 2022 cumpliría cien años. Volver a traer su obra y su aportación al primer plano de la cultura ha sido el objetivo de este tributo, el primero de muchos este año, en el que se ha hablado tanto de su faceta clínica y psicopatológica como desde el punto de vista intelectual. Del primer aspecto se ha ocupado el psiquiatra José María Valls, que ha centrado su intervención en la vigencia de su obra en el plano sanitario, comenzando con un trabajo del 1952 donde Castilla del Pino plantea el problema de la clasificación de las enfermedades mentales y la dificultad para poder definirlas.

Filosofía y rigor científico

«Este trabajo se puede considerar el hilo conductor de toda su obra», ha resaltado Valls, que ha asegurado que Castilla del Pino es «uno de los pocos psiquiatras españoles que se ha centrado, fundamentalmente, en el rigor científico de lo que hacíamos y en su búsqueda ha permitido aportar la sociología a la psiquiatría». Por su parte, Anna Caballé, profesora de Literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, se ha ocupado de la parte intelectual del famoso psiquiatra, que hizo grandes aportaciones al pensamiento, la filosofía y al memorialismo. Y de esta faceta Caballé ha destacado obras que no han perdido su actualidad como Teoría de los sentimientos o sus volúmenes de memorias, Preterito imperfecto y Casa del olivo.

En el capítulo de presentaciones, la periodista cordobesa Pilar Sanabria se ha encargado de dar a conocer Amigo (Destino) junto a su autora, Ana Merino. La ganadora del Premio Nadal 2020 ha llegado a Córdoba con la historia de amistad entre Federico García Lorca y Joaquín Amigo, uno de los intelectuales más desconocidos de la Generación del 27 e impulsor de la revista Gallo que fue fusilado nueve días después de la muerte del poeta granadino. Un relato al que esta escritora ha llegado gracias al archivo de este último, en el que descubrió tres cartas del poeta granadino remitidas desde varios lugares de la geografía española. La autora, que se vale de dos personajes ficticios para hilar esta obra, también recoge en su segunda novela la historia de la viuda de Amigo y el trauma que le ocasionó la muerte de su marido.

Bien Aventurados. Rafa Yuste. El valor de la memoria (Jiracebra) es el título de la obra que ha dado a conocer el editor y escritor Manuel González Mestre, un libro dedicado a uno de los tres jesuitas (junto a Paco el cura y Miguel Ángel Ibañez) que llegaron a la colonia de Fuente Palmera en la década de 1970, dejando con los años un legado humano y social irrepetible. Según ha señalado el presentador del acto, Manuel Delgado Millán, el autor adentra al lector en esa etapa que revolucionó la localidad y en la figura de Rafa Yuste, nacido en Fernán Núñez en 1943 y que fue doctor en Filosofía, licenciado en Teología y con estudios de Magisterio.

Actividades infantiles

Dentro de las actividades para los más pequeños, en el Espacio Gloria Fuertes, Sabina Pérez Vicente, Andrés Santiago y Alejandra Hinojosa, de la compañía Zerocontrés Teatro, han ofrecido el espectáculo El poético tendedero, una función en clave de clown para público familiar, cuyos personajes, unos peculiares vecinos, no terminan de ponerse de acuerdo para hacer uso del tendedero de su azotea. Durante la jornada, han pasado por la caseta de firmas José Manuel Ballesteros Pastor con los libros Sí, tengo síndrome de Down, pero no soy tonta. Aventuras de Lara (I) y Egabro (sus campos, sus almas) (Algorfa), mientras Salvador Gutiérrez Solís ha hecho lo propio con El lenguaje de las mareas (Almuzara), Carmen Mateo Pérez, psicóloga infantil, con el cuento ilustrado Ahora lo entiendo (Solynube), y Mar Rodríguez Vacas, con la novela histórica El olivo de los Claudio (Almuzara).