«Queríamos mantener una actitud de crítica, pero sin ser cenizos»

El nombre hace referencia a un ramillete de jazmines, aunque las letras y melodías de Biznaga son todo menos floridas. Mensajes rotundos sobre el hastío juvenil y ritmos frenéticos. Combo que, junto al trabajo duro, los sitúan en el podio de las bandas independientes nacionales. Su último disco, Bremen no existe, los ha llevado a navegar por salas y festivales nacionales en una nueva gira. Este jueves 21 de abril, a las 21.30 horas tocan en Córdoba, en el Ambigú de la Axerquía.

Sois un grupo de sala, ¿Qué expectativas tenéis para el concierto en Córdoba?

Es la primera vez que tocamos en Córdoba, así que expectativas todas, e ilusión. A ver qué pasa porque, por desgracia, creo que no es una ciudad demasiado situada en el mapa de conciertos para grupos de nuestra onda. Nos gustaría revertir esa situación, tomar el pulso. Yo la conozco a nivel personal y es preciosa. Me queda la curiosidad de vivirla con el grupo.

Habéis comentado que este último disco es el más romántico, ¿Por qué?

Porque tiene ciertas dosis de idealismo y antepone lo emocional a lo analítico. No tiene ese aspecto cerebral e incluso frío del anterior disco, Gran Pantalla. Queríamos que las nuevas canciones funcionasen como reverso, como respuesta. Bremen no existe sitúa la acción en la calle, en los encuentros personales después de haber estado tanto tiempo encerrados. Tiene emoción, esperanza, euforia e incluso inocencia.

Mantenéis una dualidad entre los discursos intelectuales y el desahogo de las melodías pop, ¿os surge de forma natural?

Hasta cierto punto sí porque hemos encontrado un espacio de creación en el que nos sentimos cómodos. Creo que lo hacemos bien, sabemos equilibrar ambos elementos y nos sentimos fuertes, lo que también contribuye a nuestra actitud. Quizá es lo que nos distingue de otros grupos similares al nuestro en estética y sonido.

¿A qué alude el título ‘Bremen no existe’?

Conecta en sentido estético con la portada. Hace referencia al cuento de los hermanos Grimm de Los músicos de Bremen y también a la serie de dibujos animados de los 90 Los Trotamúsicos. Al ser un disco con más carga pop, queríamos que los dibujos animados estuvieran presentes porque era algo que no habíamos hecho nunca. Los trotamúsicos nos parecía muy simbólica, al estar protagonizada por cuatro músicos, y porque tuvo importancia para una generación. Respecto al cuento de los hermanos Grimm, la historia termina con que nunca llegan a Bremen. Bremen cobró el sentido metafórico de destino que nunca llega, de ilusiones frustradas. Era una manera de cerrar el círculo.

¿Qué le ocurre a esta generación, incluso a la anterior, para sufrir este desencanto?

De hecho, hemos tratado que haya ese diálogo intergeneracional. Tampoco creo que lo que contamos en nuestras canciones sea algo de lo que se vaya a librar la generación siguiente, porque las circunstancias no tienen vistas de mejorar. Vivimos un contexto económico y social poco favorable que no permite a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, emanciparse. Vamos encadenando crisis económicas cuando venimos de una promesa de prosperidad. Ese choque con la realidad provoca una especie de disforia.

También faltan bálsamos espirituales, ¿la música y el punk pueden servir de salvación?

Creo que sí. Sentirte parte de algo y poner a prueba tus emociones en un acontecimiento como un concierto hace que la vida merezca la pena. La música permite reflexionar. La cultura es fundamental para mantenernos cuerdos, es el pegamento que da sentido a la existencia. Pero ocurre en todas las disciplinas. Nosotros no somos especialmente dogmáticos con el punk. La variedad favorece a la cultura.

Hablando de espacios colectivos, ¿Hemos vuelto a las calles de la misma forma?

No creo. Dos años de reclusión y restricciones afectan al sentir de la gente. Eso sin contar con las consecuencias socioeconómicas. No somos los mismos, para bien y para mal. Creo que la pandemia ha puesto de relieve problemas anteriores, como la salud mental. Ni socialmente, ni a nivel individual, estamos igual.

De ahí letras como las de ‘Domingo especialmente triste’

Queríamos mantener una actitud de crítica, pero sin ser unos cenizos y arrojar también algo de luz, porque tenemos ganas de recuperar el entusiasmo. En esta canción se aprecia más, porque en los estribillos interviene la voz melódica de Isa, en contraste con las estrofas más agresivas, casi rapeadas. Este tema refleja nuestra dualidad.

¿En qué punto estáis como banda?

En uno muy dulce, en el sentido de que estamos a punto de sacar el cuarto trabajo y venimos de un tercer trabajo algo frustrante porque prácticamente no lo pudimos presentar. A nivel personal, tenemos muchas ganas de tener contacto con el público. Sentimos unas energías renovadas.

Este disco os está dando mayor popularidad, ¿no es así?

Te guste más o menos, este es un disco con una voluntad de ser mucho más accesible. Por eso se ha depurado muchísimo, tanto a nivel lírico como a nivel musical, por darle valor a las melodías y bajar los tempos de las canciones. Hemos querido llegar a la gente, al mayor número de personas. El hecho de que la gente esté respondiendo tan bien demuestra que en gran medida lo hemos conseguido. También es cierto que tenemos una trayectoria con seguidores que nos responden, aunque lo que nos interesaba no era esa gente. No queríamos predicar a los conversos, sino sumar a nueva gente.