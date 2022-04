«Aún no me creo que vaya a tocar con Medina Azahara»

El próximo 4 de junio en Murcia la banda cordobesa Medina Azahara tendrá un nuevo miembro al frente de la guitarra flamenca, una joven de 20 años de la localidad de La Victoria cuyo destino la colocará en un gran escenario ante miles de personas con la gira Llegó el día, con la que el grupo rinde homenaje a Triana. Estudia primero de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, aunque lleva unida a ese instrumento desde los diez años, cuando su padre le propuso elegir el camino del arte jondo en vez de la guitarra eléctrica, que era lo que a ella le gustaba. No se arrepiente de la decisión, ya que ahora ve su futuro encaminado hacia una profesión que le gusta, aunque es poco frecuente en el ámbito femenino. Con la esperanza de que eso cambie, Yolanda Mozos está dispuesta a luchar por ello mientras vive un cúmulo de sensaciones y «nervios de los buenos», sobre todo ante la próxima actuación, el 1 de julio, en el Teatro de la Axerquía, inaugurando la 41 edición del Festival de la Guitarra.

¿Cómo surge esta colaboración con Medina Azahara?

El bajista del grupo es amigo de un amigo mío y sugirió mi nombre cuando la banda se planteó buscar una guitarra flamenca para la gira del disco en homenaje a Triana. Le enseñaron algunos de mis vídeos, les gusté y me llamaron. Hice la prueba y no me lo pensé, sobre todo, porque no entorpece mis estudios. Para mí, eso es lo primero.

Manolo Martínez, líder de la banda, la califica de sobresaliente. ¿Los conoce a todos?

Personalmente, solo conozco a Manuel Ibáñez, que es quien me hizo la prueba. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos y empezar a tocar con ellos, porque me van a llevar a lugares donde nunca he estado.

¿Se ha subido alguna vez a un escenario?

He hecho bolos en sitios pequeños, en un escenario grande, jamás.

Ahora actuará ante miles de personas. ¿Qué siente?

Estoy un poco nerviosa, pero son nervios buenos porque es una prueba que me impongo a mí misma. No puedo imaginar la sensación de estar ante miles de personas, pero no me preocupa, creo que casi lo llevaré mejor que actuando ante poca gente donde toda la atención recae sobre mí. Creo me sentiré arropada por todos ellos y, por otro lado, no voy a conocer a la gente que me esté viendo, lo que también me tranquiliza. Espero que sea así.

El destino también la lleva a inaugurar, con la banda, la próxima edición del Festival de la Guitarra en el Teatro de la Axerquía.

Es impresionante. A veces me pregunto cómo he llegado a esto.

Va a formar parte de una banda de rock andaluz, ¿lo imaginaba?

Nunca, como mucho me imaginaba en peñas flamencas acompañando a cantaores. Al día de hoy, aún no me creo que vaya a tocar con una banda de rock como Medina Azahara, que esto vaya a pasar.

¿Conoce la trayectoria del grupo? ¿Lo ha visto en directo?

Nunca los he visto en directo y mentiría si dijera que conozco su trayectoria, pero he estado investigando un poco y mi padre me está ayudando.

¿Y las canciones de Triana?

Eso sí, en casa se han escuchado siempre. Me parecen unos temazos y creo que esa fusión del flamenco sigue vigente, son canciones que nos sabemos todos y cada vez salen más versiones de ellas. Si Jesús de la Rosa no hubiera muerto tan joven nos hubiera dejado canciones maravillosas.

A la mujer le está costando mucho entrar en el mundo masculino de la guitarra flamenca. ¿Tiene esperanzas de que esto cambie?

Sí, a pesar de que en el mundo de la guitarra flamenca sigue habiendo un poco de machismo. A mí me han lanzado comentarios del tipo ‘para ser una mujer tocas bien’, o ‘siendo mujer nunca vas a tocar con la fuerza de un hombre’, pero, afortunadamente, creo que eso está cambiando porque cada vez hay más mujeres que tocan la guitarra flamenca y están demostrando que hay nivel. Por otra parte, en el Conservatorio cada vez hay más mujeres estudiando esta materia.

¿Busca convertirse en guitarrista solista?

Yo he pensado en un futuro dedicado a la docencia. Ser solista me da un poco de miedo y si me dedicara a actuar lo haría en el acompañamiento al cante o al baile.

¿No le gusta componer?

Me encanta, pero acompañando me lo paso mejor, aunque cuando vuelva de esta gira quizá cambie de idea. Todo está por ver

Además del flamenco, ¿qué música le gusta?

El reggae, el rock and roll y también escucho mucha música clásica.