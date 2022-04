Un documental recrea la vida y trayectoria de Fosforito

Fosforito es uno de los referentes en la historia del arte jondo. En el año 2005 fue galardonado con la quinta Llave de Oro del Cante por la dignificación y universalización del flamenco, la relevancia de sus aportaciones creativas y su contribución a la revitalización de estilos en desuso. Gracias a sus aportaciones el flamenco vivió una renovación y un resurgir que duran hasta hoy en día. La trayectoria del cantaor cordobés forma parte de la historia de los últimos 90 años del flamenco y eso es lo que ha tratado de reflejar Alejandro Fernández, hijo del artista, en el documental de 73 minutos Fosforito, una historia de flamenco, que este martes se ha presentado en la Facultad de Ciencias del Trabajo, dentro de las actividades de la Cátedra de Flamencología que dirige el cantaor cordobés David Pino.

El guitarrista José Antonio Rodríguez y la bailaora Blanca del Rey, entre otras figuras cordobesas del arte jondo, ha acudido a arropar al cantaor, que tampoco quiso perderse el trabajo realizado por su hijo, un documental que se adentra en la historia de este género a través de la biografía de su padre. «El documental es, básicamente, una biografía de Fosforito desde su infancia, algo que tenía la necesidad de contar, además de reivindicar al personaje, porque, aunque se le conoce mucho, hay muchas personas a las que incluso les gusta el flamenco que no saben quién es», ha señalado Alejandro Fernández, que ha buceado entre cientos de documentos y fotografías para recoger la parte más personal del artista.

Entrevistas y viejos archivos

Para componer esta biografía documental, Fernández también acude a entrevistas de figuras del flamenco como Miguel Poveda, Cristina Hoyos, Marina Heredia, Antonio Carmona, Curro Albaicín o Esperanza Fernández, entre otros, y encuentros entre el cantor y sus compañeros de profesión a través de su archivo propio y el de Televisión Española. Uno de los documentos más antiguos del que pueden disfrutar los espectadores es propiedad de la televisión pública del año 1965 y muestra al cantaor en la recién inaugurada Peña Juan Breva de Málaga, además de imágenes de 1964 en EEUU, cuando Fosforito y su esposa, que actuaba junto a él como bailaora, ofrecieron su espectáculo en el pabellón de España de la Exposición Universal de Nueva York, según relata Fernández, que ha trabajado durante años en este documental.

«No ha sido fácil», ha explicado el director de la cinta, que « después de pedir subvenciones que no llegaban, decidí hacerlo por mi cuenta y, tras rodar algo de material, he conseguido algunos patrocinios», ha señaladoel hijo del cantaor, que pretende que este trabajo se exhiba en los mayores lugares posibles y lo hará próximamente Canal Sur Televisión enriquecido con diez capítulos que reúnen «el material que no ha entrado en la cinta».