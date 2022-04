«Este disco es un desnudo colectivo, creo que todos sentimos lo mismo»

Cada cierto tiempo, el músico cordobés Jesús Astorga sorprende a propios y extraños con un puñado de nuevas canciones, y las nueve últimas, publicadas bajo el título La dura lluvia que vuelve a caer, puede que sean las mejores que han surgido de su creatividad y sensibilidad, según autorizadas voces que ya han alzado su opinión sobre este tercer disco de su carrera en solitario, después de Mayo-Septiembre (2010) y Niños y hombres (2016). En este conjunto de temas, Astorga describe con la desnudez instrumental de su guitarra, de forma cruda y profunda, lo vivido en este tiempo de pandemia, haciendo un viaje interior que él ve como colectivo, ya que , «¿quién no ha sentido miedo, incertidumbre o rebeldía en este tiempo?». En este nuevo disco, el que fuera líder del mítico grupo cordobés Religión, canta versos como «Se acerca un tiempo incierto que vivir. Lejos queda el mundo tal y como fue», pero también lanza un mensaje de esperanza y de lucha por seguir en pie. El siguiente paso, llevar estas canciones al escenario y compartirlas.

Han pasado seis años desde su último disco en solitario, ‘Niños y hombres’. ¿Qué le ha hecho volver a grabar?

Volver a grabar es un compromiso con la creación de canciones y siempre que tengo una buena colección estoy dispuesto a grabarlas, empaquetarlas y darles salida. Siempre trabajo con vistas a un proyecto tangible, pero es cierto que he estado un tiempo sin hacerlo. En este caso, a mitad de camino cambió un poco la línea que seguía debido a lo que estaba aconteciendo.

Desconcierto, rebeldía, incertidumbre… Toda una radiografía del duro momento que hemos vivido, pero con un halo de esperanza y lucha por seguir en pie. ¿Qué ha querido transmitir con este disco?

El disco está situado en ese periodo de confinamiento por la pandemia, cuando nos estábamos tambaleando y primaba la incertidumbre y el temor, pero en todo momento trato de transmitir que todo eso no podría con nosotros.

«Tristemente, los momentos malos inspiran mucho porque es una especie de terapia»

Aseguran que es el mejor conjunto de letras que ha compuesto a lo largo de su carrera. ¿Es producto de la madurez o se siente más inspirado que nunca?

No sé si son las mejores, pero sí son unas letras un poco especiales porque se basan en aquellos momentos desesperantes, pero sin perder la fe. ¿Quién no pensó que esto se acababa? ¿Quién no ha sentido miedo, incertidumbre o rebeldía? Hubo mucho tiempo para elucubrar sobre la situación. Yo estaba trabajando en otras canciones, pero, tristemente, los momentos malos inspiran mucho porque es una especie de terapia y creo que la mayoría sentimos lo mismo en esas circunstancias.

En este disco se desnuda como nunca a modo de viaje interior. ¿Con los años se pierde el pudor?

No, en absoluto. Yo sigo sintiendo pudor cuando hablo de mí, de mis sentimientos y, a veces, creo que se me conoce mucho mejor a través de mis canciones. Aunque creo que en este caso es un desnudo colectivo, precisamente, porque pienso que todos nos sentimos lo mismo.

¿Por qué esa austeridad instrumental?

La he buscado desde el primer momento. Esas canciones tenían que salir desnudas, directas, y debían sonar crudas, reales y creíbles, por lo que no era el momento para mucha alharaca. Ha sido totalmente provocado, me sentía a gusto así. Es un disco muy de hecho en habitación.

«Se acerca un tiempo incierto que vivir, lejos queda el mundo tal y como fue», dice en una de sus canciones. ¿Qué mundo cree que nos espera?

El que nos espera y el que ya estamos viviendo es un mundo bastante incierto, cerrado y violento que algunos se están encargando de tirar por tierra. Cuanta más tecnología tenemos más nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Y esto produce tristeza y desazón. Algo está fallando.

Es uno de los músicos más respetados en Córdoba. ¿Cómo valora su trayectoria?

Empecé con las bandas, primero con Jaleo y después con el grupo que realmente yo quise y con el que más me identifiqué, que fue Religión. Después pasé por Comité Cisne, un grupo ya hecho, y cuando lo dejé decidí no volver a formar parte de una banda y comenzar mi carrera en solitario, con todo lo que eso conlleva. Empecé a llamar a compañías que me hacían poco caso, así que me incliné por la autoproducción, lo que también lleva sus tiempos, no es lo mismo que cuando tienes una compañía detrás que te paga el disco y te lanza.

¿Echa de menos el escenario? ¿Le gustaría subirse de nuevo a las tablas con estas canciones?

Tengo muchas ganas. Y lo haría solo con guitarra y voz, por lo que habría que buscar lugares adecuados para que las canciones tengan el ambiente que necesitan. Estoy bien como estoy, pero, con tranquilidad, me gustaría volver a cantar ante el público.

«Cuanta más tecnología tenemos más nos damos cuenta de lo frágiles que somos»

Cuando usted empezaba no existía internet ni redes sociales que difundieran la música. ¿Cree que su carrera hubiera sido distinta con esas herramientas?

Entonces todo era mucho más limitado, había compañías a las que si gustabas venían a por ti, te sacaban el disco y a partir de ahí tocaba santiguarse y esperar a ver qué pasaba. Pero también era todo más claro. Creo que con internet es todo más impersonal y abstracto. Yo me identifico más con lo de antes, aunque suene raro que yo eche de menos a las compañías de discos.

¿Qué piensa de la música que se hace hoy en Córdoba?

Creo que hay muchas bandas que trabajan muy bien y conocen a la perfección estas nuevas herramientas. Los que llevamos más tiempo, seguramente nos tenemos que enganchar de otra manera, y yo soy muy básico en ese sentido. Yo no tengo ni whatssap, pero el otro día escuché que Manolo García apenas usa el móvil. Creo que hay otra manera de estar en el mundo, pero quizá no me quede más remedio que adentrarme en estas nuevas formas de comunicación.