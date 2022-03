La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha expuesto, frente a las protestas de la Plataforma Ciudadana La Filmoteca se queda en Medina y Corella, que "la actuación que se realiza en esta entidad con sede en Córdoba viene motivada por las modificaciones que deben realizarse en el inmueble como consecuencia de las obras que se están realizando en el Palacio de Congresos de Córdoba, permitiendo la adecuación a la normativa vigente de seguridad contra incendios y así como, en el mayor grado posible, a la normativa vigente de accesibilidad. Todo ello dirigido a asegurar las condiciones de utilización del edificio por parte de los usuarios y los trabajadores".

Esta plataforma se volvió a concentrar este domingo ante las puertas cerradas de la sede principal de la cinemateca regional. Además, se informó a todos los asistentes de que desde este sábado se encuentra accesible en la plataforma Change.org una petición dirigida a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, exigiéndole la apertura inmediata de la Filmoteca y la designación urgente de un director y de un gerente, puestos vacantes el primero desde hace 13 años y el segundo ya desde hace varios meses.

La Delegación de Cultura replica que, con carácter general, "la obra afecta a una gran parte de zonas de la Filmoteca, y lo que es más importante, como son obras de adecuación en accesibilidad, se ven afectadas las zonas de paso y comunicación entre las diferentes zonas del edificio. Tras un análisis por parte de técnicos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, así como por parte de los redactores del proyecto, se decidió, en base a evitar riesgos para los usuarios y trabajadores, no simultanear la ejecución de las obras de reforma con el funcionamiento de la Filmoteca durante el plazo de ejecución de las mismas, ya que se generará ruido, polvo, así como desvío de instalaciones y equipamientos que restringirán el uso de determinados puestos de trabajo y servicios al público que concurra al edificio".

La Junta añade que "las obras se iniciaron con la formalización del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras el 3 de mayo de 2021, siendo el plazo de ejecución previsto para la obra de 6 meses. El anidamiento de aves protegidas en la parcela donde estaba prevista acopio de material así como incidencias con el Palacio de Congresos en relación a la vía de evacuación compartida provocaron que la empresa constructora solicitara ampliación del plazo de ejecución por causas no imputables al contratista. Sin embargo, la falta de suministro de proveedores así como los efectos de la pandemia covid-19 en el personal han ralentizado aún más el trabajo a desarrollar en la Filmoteca. Las obras se están ejecutando con la correcta diligencia y buen hacer de todas las partes intervinientes; pero la ubicación de la actuación y su entorno, así como el periodo de inestabilidades tanto en el ámbito laboral como en el económico, está suponiendo incidencias que aunque se traducen en un atraso no impedirán la correcta finalización de las obras para, como no es de otra manera, disfrute por parte de los usuarios".