El Festival de Música Contemporánea de Córdoba celebrará desde el próximo miércoles su 24 edición, aunque en el 2022 cumpla un cuarto de siglo de recorrido, solo interrumpido un año por la pandemia del covid. La puesta al día de la música clásica que se hace en el presente es el objetivo de este encuentro, según señala Juan de Dios García Aguilera, director de la cita en los últimos 16 años, que reconoce que «es una música que puede costar trabajo entender, pero no mucho más que cualquier otra manifestación cultural», y se siente orgulloso del considerable aumento de público que ha tenido el evento en los últimos años. «Hemos notado que hay muchos espectadores que repiten y esperan cada año la celebración de este festival, al que se han ido aficionando, lo que no ocurría hace una década», señala García Aguilera, que asegura que España es un país muy rico en compositores de música contemporánea, situándose por detrás tan solo de Francia y Alemania.

Esta cita sonora tiene su origen en las primeras Jornadas de Música Contemporánea Andaluza que se celebraron hace 25 años en el Palacio de Viana, recuerda el director del festival, que explica que el reto consistió en dar a conocer al público cordobés «una muestra abierta, plural y representativa de las distintas tendencias y estilos de la música clásica contemporánea, y también como una plataforma para que los compositores cordobeses pudieran dar a conocer sus propias creaciones».

El evento contó con la presencia y el apoyo del compositor Leo Brouwer, y en él participaron grupos consolidados como el Cuarteto de Cuerdas de La Habana e intérpretes locales como la cantante Carmen Blanco, acompañada por el pianista Rafael Quero. El éxito y la calidad artística contribuyeron a convertirlo en un acontecimiento anual organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, aunque en los primeros años entró a participar también la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, contando siempre con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, convertido desde entonces en sede de los conciertos.

Dar el salto a un escenario mayor es algo que para García Aguilera «estaría bien», pero esto también tiene su contrapartida. «La colaboración del Conservatorio es muy importante en cuanto a los instrumentos y para el propio centro, ya que es un aliciente para los alumnos, aunque no son los únicos espectadores del festival», subraya el director del evento.

El balance que hace García Aguilera de la trayectoria del encuentro es «muy positivo porque la música contemporánea ha traído un episodio cultural más a la ciudad que se ha consolidado», además de ser uno de los tres festivales de estas características más antiguos de España y el más longevo de Andalucía que ha contribuido a poner a Córdoba en el mapa dentro de este género.

Momentos memorables

A partir del año 2006, la colaboración de la Junta de Andalucía comienza a resentirse, desapareciendo definitivamente poco años después. El festival fue obteniendo un mayor reconocimiento a lo largo de su trayectoria hasta convertirse en un evento que ha ofrecido momentos memorables como el estreno en España de Makrokosmos I y II para piano del compositor norteamericano George Crumb, recientemente fallecido, a cargo del pianista Juan Carlos Garvayo en el año 2006. También recuerdan como inolvidable los aficionados a la música clásica la interpretación del pianista francés Bertrand Chamayou de las 20 miradas del Niño Jesús de Messiaen en el 2008 o el concierto de los Cuartetos de cuerda nº 2 y 3 de Sofía Gubaidulina a cargo del Cuarteto Bretón en el año 2013, así como la de la mítica Kontakte de Stockhausen interpretada por el percusionista Sisco Aparici y el grupo Sinergein Music Project en el 2015.

También es digno de recordar el ciclo de cuartetos para saxofones Poética del laberinto, del compositor Alberto Posadas, interpretados en el año 2018 por el cuarteto Sigma Project, o el ciclo Veredas, para saxofón solo, del mismo autor, que interpretó en el año 2019 el saxofonista Ricardo Capellino, sin olvidar La casa de las cigüeñas, de José Manuel López, que llevó a escena en el 2021 el grupo Taller Sonoro.

Este festival también se puede felicitar de sus ambiciosas programaciones, en las que se han integrado artistas de primer nivel como el Trío Arbós, el Trío Brouwer, Solistas de Sevilla, Taller Sonoro, Ensemble Música Viva, Nou Ensemble, Neo Ars Sonra, NEXEnsemble, NEXEduet, Carolina Alcaraz, Esclats, Zahir Ensemble, Bernard Chamayou, José Luis Temes, la Orquesta de Córdoba, Camerata de Madrid, Joan Fuster, Javier Riba, Titirimusik, ProyectoeLe, entre un larguísimo etcétera, que han ofrecido a los espectadores cordobeses una gran variedad de estilos, géneros y tendencias que van de lo conceptual al expresionismo, de lo sencillo a la mayor complejidad, de la música de cámara al sinfonismo orquestal, al teatro musical y a la música ambiente.

En cuanto a compositores, el encuentro ha contado con autores como César Camarero, José Manuel López, Alberto Posadas, Alberto Carretero, Eneko Vadillo, Afredo Aracil, Leo Brouwer, María Eugenia Luc, Tomás Marco, José García Román, José María Sánchez-Verdú, Mauricio Sotelo y Zulema de la Cruz, entre otros.

Pocos festivales especializados en música contemporánea se nutren de estas figuras y menos aún han llegado a alcanzar un cuarto de siglo de recorrido, pero el de Córdoba «se espera, se toma como referencia y hay mucha gente en España que está pendiente de él», señala García Aguilera, que reconoce que no es un género «masivo, igual que no lo es la poesía», subrayando que «son muchos los artistas que nos escriben porque quieren ser invitados a participar atraídos por su prestigio y por su signo de calidad», aunque a todo esto se haya llegado «con medios modestos». En cuanto al apoyo ininterrumpido del Ayuntamiento de Córdoba, el director de esta cita musical asegura que ha sido «fundamental, sin él no hubiera sido posible».

Un homenaje a Cristóbal Halfter, Luis de Pablo y Antón García Abril, autores fallecidos el pasado año, será el eje de la nueva edición del festival, que se compone de seis conciertos en los que algunos de los grupos participantes interpretarán sus partituras más representativas.

Los conciertos se desarrollarán entre el 23 de marzo y el 1 de abril y comenzarán con el pianista español Ricardo Descalzo, a quien sucederá el grupo S3 Córdoba Ensemble, para pasar después a la intervención de Sigma Project Quartet. El 30 de marzo será el turno del trío Feedback, mientras que al día siguiente el protagonista será Manuel Guillén. El festival se cierra el día 1 de abril con el cuarteto de percusión llamado Synergein Project , que lidera el percusionista valenciano Sisco Aparici.