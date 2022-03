Aún recuerdo la huella que me dejó Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948) la primera vez que la vi, de pequeño, en televisión. Me conmovió de tal manera que pasé una noche bastante mala, reflexionando y preguntándome bastantes cosas mientras recordaba esa injusta situación por la que pasa el protagonista y su familia. Pues, de nuevo, muchos años después siento lo mismo al ver los ojos de ese niño que no quiere que su padre vuelva a prisión en esta inmensa película del iraní Asghar Farhadi. De hecho, es como si el neorrealismo hubiese resurgido en esta cinta.

Gran Premio del Jurado en Cannes, Un héroe está también escrita, y muy bien (con claridad y precisión), por este director que ya cuenta con dos Oscar por las excelentes Nader y Simin, una separación (2011) y El viajante (2016). Arranca el relato con la salida de la cárcel del protagonista (estupendo trabajo de Amir Jadidi, contenido al máximo) para intentar saldar la deuda por la que fue penado, una deuda que tiene que ver con un familiar de su exmujer. La solución a sus problemas se halla en un bolso con monedas de oro que alguien ha perdido y su novia le ofrece; sin embargo, él decide buscar a la dueña para devolverlo, en lugar de utilizarlo para pagar a sus acreedores. Cosa que, en principio, le convertirá de cara a la sociedad en un héroe con la ayuda de los medios de comunicación y los responsables de la prisión, que le consideran un caso ejemplar. No obstante, el guion conseguirá meter en problemas al personaje (siempre perseguido por la cámara que no se separa de él en ningún momento, con el estilo de los Dardenne o Loach), de tal manera que acabará enredado en un proceso de lo más kafkiano, gracias a las situaciones que se han creado para que todo confluya en un círculo donde los problemas no cesan hasta el último plano. En definitiva, estamos ante una impresionante película que también bebe de esa sencillez que poseía el mejor cine de su compatriota Abbas Kiarostami.