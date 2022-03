Mujeres con morteros en el tiempo de Despentes. Mujeres que aparecen ante nosotros para que nos veamos en sus ojos mientras sus morteros marcan el momento de empezar el percepto estético de lo que significa nacer mujer y no poder ser una misma. Esta visión evocadora y feminista de la dramaturga, directora y actriz Nieves Pedraza es tan suya como nuestra. Es compartida, en una continuidad que parte de su lugar en el escenario y se pasea por el Teatro Góngora, sugiriendo que la distancia que nos separa no es tal, y mientras que las risas espontáneas desde el patio de butacas dan la réplica a los silencios de las tres mujeres, la conciencia a la que instan sus palabras responde desde la oscuridad con un gesto grave, reflejo del rostro triste de aquella niña que soñaba con ser invitada a todas las fiestas, a destacar en el éxito y no por su rareza: por su exceso o defecto con respecto a lo normativo, lo estándar y lo atomizado. Y que también es lo apático, lo neutro, lo impersonal y lo deshumanizado.

Sí, tal es la enfermedad del individuo posmoderno, y esta noche, entre bailes a dos planos y entre charlas en una escenografía sincera, envueltas de sonidos de naturaleza creadora, las tres figuras lo han representado desde la única verdad eterna en este tiempo de relatividad, que radica en que la experiencia esencial se vive sufriendo desde un “yo”: interpretando desde la primera persona que salta de la cadena del tejido espectacularizado de un mal concepto o ‘vida productiva’, y cae en una silla de playa. Esta mujer kafkiana será parásita ante los ojos ciegos, con párpados dados de sí por el enorme peso de la indiferencia patriarcal heredada y costumbrista, y sin embargo, ahora ella se desparramará por el escenario en una libertad visible que sólo las palabras extraen de lo escondido y lo sometido. Porque no está sola. Nunca lo estuvo, pero eso no lo sabía.

El espectáculo en el que vivimos, en el que percibimos y sin embargo no vemos, sino prejuzgamos. El espacio donde germina el odio, la violencia, la vergüenza a una misma. Metáfora conceptual que ha sido orgánicamente escenificada por las actrices Laura López, Auxi Jiménez y Nieves Pedraza, quienes han trazado con contundencia, ritmicidad graciosa y cinco focos con brillos alternos una estética de la intimidad, donde el testimonio de una grieta abierta a tirones de complacencia coexistía y era rodeado de miradas ajenas que le bailaban a otra cadencia. Afloraba desde horizontalidad posterior del escenario una figura radiante que a todas nos ha asaltado al girar una esquina, y es la de la culpabilidad por tener dudas; por sentir agotamiento de vivir reivindicando nuestro cuerpo en el espacio; por no hacer todo lo posible en este camino de empoderamiento inherente a nuestra posición en el mundo. Un proceso hacia la igualdad de derechos que iniciamos desde la concienciación del dañino sustrato cultural en el que hemos sido crecidas, educadas, y definidas por la diferencia con respecto a la norma, con respecto al hombre.

Dejan de ser las Otras. Las Mortero exhortan “Esa niña si, no | Esa no soy yo”. Lo ven en sus ojos mientras se hablan. Amiga, voz en off siempre adiestrada en sentir vergüenza ajena desde la propia. Nieves Pedraza ahora no pedirá un abrazo por contar su infancia desde su presente atento, no haciendo sino recordar quién es. No necesita más que su voz proyectada y escuchada para liberar a su cuerpo de la noción de fallo, de error o de enfermedad. El feminismo recibe así al aplauso eufórico de un público cuyos párpados han quedado algo relajados, y que han visto desde el arte del teatro contemporáneo y cordobés cómo el cuerpo de la mujer ocupa el espacio que le es propio. ‘Me hiere | No me hiere, No’.