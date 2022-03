Mujer de rostro ahogado, mujer sin rostro centrada en un marco de soledad hecho escenario. Poética, a su vez, de mujeres retratadas por la ausencia de un nombre: el suyo propio. Esta imagen que nos mira a través de la ventana es la confesión de Maruja frente al patio de butacas del Teatro Góngora. Paradójica es esta mirada, planteada con elocuencia y concreción por el director Carlos Alonso Callero, que niega verse a sí misma cuando cuerpo y reflejo se encuentran en el cristal de la casa hecha pecera. Paradójico es también que para hablar del deseo de morir y de la angustia de no hacerlo, de la soledad o de la despersonalización de una mujer por satisfacer a un padre o a un marido, tengan que exponerse entre imágenes de comicidad: entre zumbidos y sangre de mosquitos en la noche, que no son otra cosa que el ruido ensordecedor que sufre aquella figura que está sola en una habitación llena de gente, este y todos los días de sus últimos veinte años.

Maruja: asesina de mosquitos, ratas, verdugos y torturadores es una obra de arte que representa la vida en la percepción de una muerte concisa, entre pliegues de sábanas caídas y comunes en un espacio que fallece a cada cambio de tonalidad diseñado con la elegancia y sutileza propias de Pedro Serrano, donde los brillos transitan desde lo anaranjado hasta lo azul. Curioso ha sido que la imagen encuadrada sobre esta escenografía de Marta Marcotullio, a su vez tan acorde con la intimidad de una experiencia contada desde las entrañas, no inspiraba frialdad pese a su color celeste. Y es que lejos de una fría apatía, las luces han entablado un diálogo con el texto del dramaturgo Miguel Palacios, siendo ellas las que han expresivamente acompañado el sentido de la obra.

Brillante ha sido la cercanía que nos induce el hecho teatral, compuesto por elementos sobre el escenario que apelaban a la cotidianidad del ahora, a un juego con textura digital donde ha sobresalido el trabajo de Hugo Lasarte Orillard, y que gracias a la compositora Belén Romero, nos ha hecho resonar en su misma vibración de soledad esencial. Espacio tan vacío y a la vez repleto de cadáveres, de recuerdos que una vez difundieron por la habitación y cayeron en forma de polvo en una fotografía que, al mirarla, su reflejo nos devuelve el rostro de una memoria cegada y ensuciada por el tiempo en el que no supo ser ella misma, pese a que estas historias se cuentan siempre en primera persona. No contadas, sino vividas. No sentidas, sino ya muertas. Tal ha sido el percepto de la Maruja maravillosamente interpretada por Irene Lázaro, quien sola, entre las cortinas y las manos manchadas de rojo, yacía en el suelo ahogada en tristeza, no sin antes recuperar su voz y su nombre, a través de las palabras escritas en la vertical que revelaban la poética teatral de un HE que pasaba a un HE-LL para finalmente devenir HEL-P. Una evolución visible de una herida sangrante entre las grietas de sus manos, silenciosa y silenciada desde un “HE” [él], desde una educación entre prejuicios y paternalismo, que condujo a un irremediable “HELL” [infierno], a una caída al fondo de la pecera de un marido, de un machismo sin curar y tan pegajosamente alienante, cuya su sombra tiñó la piel de Maruja hasta desgarrarla desgarrando, troceando y horneando en un grotesco “HELP”[ayuda].

La estética del sentido en el seno del sin-sentido es esta mujer que nos habla de su deseo de suicidarse y cuyo motivo de no haberlo hecho es el miedo a darse cuenta de que ya está muerta; es esa mujer que ve en la muerte su esperanza, y su salida. Maruja se libera así, yuxtapuesta a los pliegues sangrantes y quedando suspendida en el centro del escenario cuando el foco cenital le devuelve su contorno, su relieve y su posición como cuerpo en un espacio y en un ahora que le pertenecen. Maruja, Yo. Bruja y Mujer.