Los trabajos de la ilustradora y diseñadora Lucía del Pino Molina tienen aire de sur, como el cartel que sostendrá esta edición del Festival de la Guitarra, con el que la artista ha recibido la ovación de público y jurado en el concurso planteado por la organización. Acostumbrada a colaborar en proyectos editoriales, fanzines o periódicos como El Topo Tabernario, este proyecto le supone «un pequeño sueño cumplido».

¿Por qué decidió presentarse al concurso?

Porque, aunque he viajado mucho y muchas veces soy la primera en quejarme de Córdoba, es una ciudad que llevo muy dentro y en toda mi trayectoria se puede ver reflejada la ciudad y su tradición. Siempre he vivido mucho el Festival de la Guitarra. Cada año veía los carteles y me preguntaba cómo podía aportar algo. Al concurso de este año llegué por casualidad. Vi una publicación en Instagram donde anunciaban la convocatoria y pensé que, ya que tengo tan implantada la ciudad en mi trabajo, tenía que participar. Me he sentido muy a gusto con este proyecto.

No es la primera vez que vincula su trabajo al Festival, ¿No es así?

Colaboro mucho con la Casa de la Juventud, con proyectos como el fanzine Trampa, y suelen recurrir a mi trabajo para sus proyectos. Hubo una edición del Festival de la Guitarra, en el 2018, en la que ellos plantearon la realización de una serie de ilustraciones relacionadas con el Festival, que más tarde fueron expuestas en los exteriores del Teatro de la Axerquía, así que planteé mi trabajo relacionado con la propuesta.

¿Qué aspectos vio imprescindibles reflejar en su propuesta de cartel para el certamen?

Lo primero fue adecuarme al lenguaje que ha mantenido el Festival de la Guitarra durante los últimos cuarenta años. No quería salirme de su identidad, de su imagen reconocible. También era importante respetar el formato vertical, que funcionase como branding para las redes. Por supuesto, el cartel debía contar con los logos característicos y tener un espacio amplio para colocar los nombres de los artistas. Quería generar una composición funcional. Lo siguiente fue utilizar motivos de la ciudad de Córdoba porque, echando la vista atrás, percibí que todos los carteles hasta la fecha eran muy ambiguos, sin elementos característicos de Córdoba. En cuanto a los colores, me vino a la mente la imagen de Córdoba en verano, las salidas por la noche, la iluminación tan bonita de las calles. Quería captar la viveza de la ciudad una noche de verano.

¿Esa fusión de lo funcional y lo emocional ha llevado a la unanimidad de jurado y público?

Yo creo que sí. Creo que la gente ha entendido la referencia de la ciudad impregnada en el Festival de la Guitarra y, sobre todo, creo que quienes lo han votado se han visto identificados. Por eso estoy tan contenta de que no hayan votado solo algunos amigos, sino toda la ciudad.

¿Qué le parecen este tipo de iniciativas?

Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy muy contenta de que ofrezcan este tipo de oportunidades, aunque, por otra parte, creo que hay que tener cuidado con los concursos porque en muchas ocasiones no están bien pagados o la forma de votación no es del todo clara. No ha ocurrido en este caso, pero sí es habitual que en los concursos de ilustración y diseño haya aspectos sin resolver. En lo que a mí respecta, estoy muy contenta de que me hayan dado la oportunidad e imagino que si ha funcionado lo seguirán haciendo de este modo.

¿Qué le suscita este Festival?

Es una idea fraguada hace mucho tiempo y que no podría tener mejor ubicación que esta ciudad. Supone una idea tradicional. Aporta mucho a Córdoba, no solo desde el punto de vista del turismo, sino de acercar la cultura musical a la calle, a la gente. Ayuda a que nos unamos en torno a la música. Son fechas que siempre reservo para disfrutarlo.

¿Cómo percibe su sector en la ciudad?

Fatal. No me canso de decirlo. La ilustración y el diseño están poco valorados, sin precios base establecidos y donde el cliente va a intentar apurar lo que pueda, lo que provoca que los propios profesionales rebajemos cada vez más nuestros precios. Lo cierto es que no conozco a nadie que trabaje dignamente de esto aquí. Yo trabajo muy bien, pero con clientes de fuera de España. Ojalá salgan más proyectos que encaucen a los jóvenes a querer seguir haciendo cosas por esta ciudad, porque sé que hay ganas, pero hasta que no mejore el sector lo veo difícil. Cuando un proyecto te permite trabajar para tu ciudad, la sensación es muy gratificante.

¿Cómo enfoca sus trabajos?

Le doy mucha importancia al proceso creativo, más que a la obra final. El tiempo en el que me siento con el folio en blanco y hasta que finalizo el trabajo es para mí lo más importante porque me encuentro conmigo misma, con mis peleas internas, aunque también me divierta mucho. Creo que todo eso lo acaba percibiendo la persona que ve la obra, y eso es muy importante. Me gusta que la persona que vea la ilustración se vea identificada con sus sueños o su entorno, por ello juego tanto con el color y creo en su importancia. Además de ilustradora y diseñadora, me considero colorista.

El cartel que ha realizado es muy onírico, ¿no cree?

Es como un sueño en el que se abre una puerta para cruzar el Puente Romano y llegar a una ciudad algo mística. Esa atmósfera onírica es lo que trato de plasmar siempre, con un trazo algo infantil que nos traslada al mundo en el que vivíamos cuando éramos pequeños.