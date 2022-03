El dramaturgo Ángel Calvente atesora dos premios Max en su trayectoria como creador de teatro con títeres pero su última creación, la historia de una niña transexual, ha tenido un impacto especial en su vida. Cris, pequeña valiente, ganadora de cuatro premios, llega al Teatro Góngora el13 de marzo, para el público general, y el 14 y 15 para los escolares. Su protagonista de gomaespuma está decidida a emocionar y a romper prejuicios con su canto a la libertad por el disfrute de sentirse uno mismo, sea a la edad que sea.

¿Cómo es la protagonista de esta historia?

Cris es una niña muy risueña y muy madura para su edad, porque no le ha quedado otro remedio que serlo. Está llena de ilusiones y sueños, como ir a la universidad o ver su nombre de mujer en el carné de identidad, que termina consiguiendo. Termina logrando su libertad.

¿Qué efecto está teniendo la obra?

La gente se emociona muchísimo. No hay que tener un hijo o hija transexual para que te llegue, pero aquellos padres y madres de hijos trans nos dan las gracias por la visibilidad, por dar voz y una ventana de esperanza. Tras uno de los estrenos recibimos un mensaje de una madre que había descubierto por fin qué le ocurría a su hija después de mucho tiempo.

¿Cómo fue el proceso de llevar las historias reales a lo teatral?

No fue fácil. Cuando me vino la idea a la cabeza no tenía muy claro cómo abordarlo. Fui a ver un espectáculo sobre la transexualidad en la Diputación de Málaga donde mi amiga Lola, madre de dos niños transexuales, me puso en contacto con voces que me ayudaron a conocer la realidad de primera mano, porque todo lo que estaba leyendo al respecto para documentarme no era suficiente. Me entrevisté con niños trans, así como con Nela, una transexual femenina adulta. Todas las voces me han abierto su corazón para contar sus vivencias y siempre se lo agradeceré en el alma. Ellos han sido mi inspiración y el espectáculo está dedicado a Alicia, Paula y Nela. Mis tres musas.

¿Cómo surge esta Cris de goma espuma?

La hice a mano, junto con el resto de marionetas, durante la pandemia. Para contar la historia he tenido que realizar ocho versiones de Cris. A estas se suman el resto de personajes, unos quince en total. Dos actrices y un actor se encargan de darles vida sobre el escenario. A esto se suman las proyecciones y las luces realizadas por el equipo técnico. También se canta en directo. Cristina Jiménez da voz a Cris. han sido necesarios casi dos años de preproducción y cinco meses de ensayo. Rodearme de un buen equipo ha sido fundamental para crear una historia de calidad que llegue.

¿Qué le ha supuesto esta experiencia a nivel personal?

Tuve cáncer y escribí la obra mientras lo afrontaba. Cris me ayudó muchísimo en aquella época a sentirme útil y a ser yo mismo. La experiencia me transformó. Siempre he sido una persona muy libre, en todos los sentidos, pero encontrarme con la Asociación Todes Transformando y con los protagonistas de esta historia me ha hecho mejor persona. Veo la vida de otra forma.

¿Qué le diría a un espectador que tiene pensado ver la obra?

Lo va a disfrutar pero sobre todo esta obra hace entender mucho mejor lo que significa ser trans. Va a entender la importancia de la libertad para sentirse uno mismo. Al teatro siempre hay que ir con la mirada abierta y a dejarte sentir.

¿Tiene el teatro ese poder transformador?

Evidentemente. El teatro es directo. Sobre el escenario hay gente viva, que suda, con una adrenalina y una energía que está dirigiendo a mover esas marionetas, y que a la vez transmite al público. Eso es impagable. Cuando la marioneta habla lo hace directamente a ti, eso es lo que hace grande el teatro. El teatro va de la mano de la cultura y de la educación y una sociedad moderna sobre la nuestra tiene que apoyarse en esos pilares.

¿Qué actitud debe tomar el entorno cercano de un niño trans?

Escuchar y ponerse en la piel de la otra persona, aunque tenga cinco años. Es fundamental. No hay que ser transexual para sentirse desplazado en la sociedad.