La Academia del Cine española entregó en febrero sus premios Goya 2022, una edición en la que dos cordobeses estaban nominados, Antonio Frutos, en la categoría al Mejor Montaje, y María José Llergo, la joven cantante nacida en Pozoblanco, que finalmente logró hacerse con el premio a la Mejor Canción Original por Te espera el mar, escrita para la película Mediterráneo.

Llergo exhibió ese día ante las cámaras su premio, el primer Goya que obtiene, pero no el primero que agarraba. Sus manos lo habían acariciado 13 años antes en su localidad natal, cuando José Alfonso Cazorla Arévalo, o Pepe Cazorla, como se le conoce en su ambiente, lo llevó a Pozoblanco para mostrarlo a sus paisanos. Lo acababa de ganar junto a sus compañeros de la productora Kandor Graphics por El Lince perdido, film premiado en el 2009 como Mejor Película de Animación.

Entonces, uno de los hermanos de Pepe se lo dejó a la cantante para que pudiera tenerlo entre sus manos unos momentos. Llergo soñó y 13 años después el sueño se hizo realidad. El mismo tiempo durante el cual Pepe Cazorla ha seguido acumulando triunfos. Ha logrado varias nominaciones a los Goya, tres nuevos cabezones en su currículum y una nominación a los premios Oscar. Su trayectoria y trabajo presagian que su lista de reconocimientos no va a quedar ahí.

Usted se mueve en el mundo de la iluminación, de los acabados en las películas de animación en 3D. Trece años después de aquel primer Goya, ¿qué está haciendo ahora?

La verdad es que este año con la pandemia ha habido mucho trabajo. El hecho de poder ahora trabajar en casa te permite estar muchas horas delante del ordenador y puedes abrirte a más cosas. Trabajo con Lightbox Animation Studios pero también hago cosas por mi cuenta como freelance para otros estudios. Estoy trabajando con Lightbox haciendo una nueva entrega de Tadeo Jones, la tercera, como director de fotografía, un proyecto que me ha coincidido con un trabajo con la productora sevillana Blow Studio, con ellos he hecho un episodio de la serie de animación para adultos de Netflix Love, Death & Robots.

¿Están salvando vuestro sector las plataformas de pago como Netflix, ahora que el consumo de cine en salas no está en sus mejores horas por la pandemia?

Sí, sí. Ahora en mi sector hay muchísimo más trabajo. Realmente, de alguna manera, las suscripciones están pagando el cine. Hay compañías que están haciendo sus películas tanto para las salas de cine como para sus plataformas. Son capaces de generar material y con suscripciones pagar ese material. El cine se va a seguir viendo en salas, pero es cierto que las compañías se han buscado la vida para seguir siendo rentables.

Volviendo la mirada atrás, ¿en qué momento profesional estaba cuando le llegó su primer Goya?

Ya había pasado mi primera etapa en una empresa de Sevilla en la que hice animación con algunos trabajos para Canal Sur. Me enteré de que en Granada había una empresa, Kandor Graphics, que se dedicaba a hacer directamente películas, que tenían mucho presupuesto, lo que implica también mejores proyectos; yo tenía unos 25 años de edad y me llamaron para trabajar con ellos. Fui para El Lince Perdido, entré como uno más , estrenamos en el 2008, la habíamos empezado en el 2005, y ese fue el primer Goya que conquisté.

Y después tres nuevos Goyas y varias nominaciones, una para los Oscar.

Dos años después del Lince Perdido, en 2010, con Kandor ganamos el Goya al Mejor Corto de Animación por La dama y la muerte, que fue el primer corto que obtuvo una nominación a los Oscar. Este año hay otro, de Alberto Mielgo, pero han tenido que pasar diez. En el 2013 estuvimos nominados con Justin y la espada del valor. Tuve otra nominación en el 2015 con un corto con la gente de Sevilla con la que trabajé en mis inicios. Después me fui con Lightbox, con ellos ganamos el Goya a la Mejor Película de Animación en el 2016 con Atrapa la bandera, y en el 2018 el Goya fue con Tadeo Jones 2 por el mejor largometraje de animación.

¿Qué han significado sus Goyas a nivel profesional?

Al final el Goya es muy de aquí, muy de España. El ganar un Goya en mi sector quiere decir que estás en una empresa, una productora o un estudio que realmente tiene bastante calidad a nivel español. No todos los años se producen cinco o diez películas de animación, pero cuando eso sucede y compites con películas, con presupuesto, lo que implican que tienen cierta calidad y te lo dan a ti, pues te alegras. Y a la hora de llamarte para un proyecto se acuerdan de que has estado en otro que ha ganado un Goya.

Por cierto, el Ayuntamiento de Pozoblanco con su primer Goya le ofreció una recepción oficial.

Sí (sonríe), Kandor nos dejó el Goya una semana a cada integrante del equipo y yo me lo traje al pueblo.

¿Ha hablado con María José Llergo a raíz de su Goya?

La verdad es que no. La conocí porque teníamos amigos comunes, pero hace mucho tiempo que no la veo. Me he alegrado mucho por ella y por Pozoblanco con este premio, para compartir mi alegría con los paisanos.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro? Ha dicho que la animación en España no tiene nada que ver con la que se hace fuera.

Lo digo por presupuesto. Yo me planteé irme, de hecho estuve mirando Dreamworks en la India, en Canadá... Estos son países a los que las empresas van porque tienen subvenciones, les facilitan la producción y tienen unos presupuestos que son el doble o el triple que los nuestros. No tienen miedo a un cámbiamelo todo y esa es la gran diferencia. Son dos conceptos de trabajo diferentes, aquí trabajamos rentabilizando todo. Ahora con la pandemia ha cambiado un poco la forma de trabajar y estas empresas grandes de fuera, te dejan trabajar desde España, antes tenías que ir a los estudios y estaba bien esa aventura pero yo irme no me lo planteo con un hijo pequeño. Vivo y teletrabajo en Sevilla para la empresa que está en Madrid. Mis proyectos ahora son acabar Tadeo 3 y coger vacaciones aunque tengo varias cosas miradas y ya me están diciendo que cuando acabo . Habrá también que esperar a ver como va Tadeo aunque creo que va a ir bastante bien porque yo, que estado muy involucrado, creo que es mejor que las anteriores. Posiblemente haya una cuarta. Mi futuro es mucho trabajo, diré que sí a quien me llame con un producto que me interese, si no económico por lo menos visual, para seguir creciendo.