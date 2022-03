El proyecto cultural 'Córdoba Ciudad de las Ideas', nacido para impulsar la creación artística en la ciudad con la sostenibilidad y la participación ciudadana como bases de su filosofía, ha dado a conocer este miércoles los nombres de los 10 artistas internacionales que realizarán sus proyectos en Córdoba a partir de abril gracias a un programa de residencias pensado para facilitar su estancia durante la elaboración de su propuesta, cuyo requisito fundamental es su calado en la ciudad. Asimismo, se ha informado de los 30 proyectos creativos que recibirán ayudas para su realización.

El jurado, compuesto por un reconocido grupo de nombres procedentes de la gestión cultural, la literatura, el coleccionismo o la docencia, ha elegido a los candidatos de entre 700 propuestas procedentes de países como Estados Unidos, Costa Risa, Turquía, Argentina o Brasil. Entre los nombres de quienes han participado en esa deliberación están el editor y comisario Borja Casani; la coleccionista de arte contemporáneo Francesca Thyssen; el director de Montemadrid, José Guirao; La artista plástica y docente, Nieves Galiot; el escritor y periodista, Gabriel Núñez Hervás; el director del Instituto Cervantes Roma, Juan Carlos Reche o el Premio Nacional de Danza, Javier Latorre; así como la direcrora de Flora, María Van Den Eynde, Palomo Spain o el chef Kisko García, entre otros.

Los 10 residentes seleccionados, procedentes de ámbitos artísticos diversos, recibirán una cuantía de 1.500 euros al mes para su estancia en Córdoba, programada desde el próximo abril hasta junio de 2022, para perfilar y elaborar sus proyectos. El jurado ha resuelto que los nombres seleccionados son José Álvaro Perdices, con el proyecto de investigación sobre arte y paisajismo A propósito de un tercer patio; Rebeca Wolfe, de Reino Unido, con la propuesta Searching for Lubna; Victoria Riva, de México, con La Bailarina de las Olas; Alejandro Simón, por el proyecto Versión Oficial; La mexicana Rocío Cerón por Miiuni: Fluctuaciones Transmediales del Paisaje; El escritor, periodista y escritor Bruno Galindo con su propuesta Registro sonoro sobre los patios de Córdoba; El proyecto Y cuando vuelvo a mirar. Luciana Centeno, de Virginia Bersabé; Robert Lisek, de Polonia, con Talking to others; La artista de Nueva Zelanda Anne Borrie con El paraíso futuro y Juan Vilá por Tan difícil como raro.