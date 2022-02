Ramón Azañón es el fotógrafo de referencia en el mundo ecuestre desde hace una década. Sus conocimientos y aportaciones en esta disciplina le han llevado a hacer incursiones a otro universo ligado al caballo: el rejoneo. Ahora, la prestigiosa editorial francesa Au Diable Vauvert ha publicado, en edición de lujo bilingüe, su libro de fotografías Lea Vicens, una visión completa del autor cordobés sobre la rejoneadora francesa en la que recoge en 200 fotografías la pasión, incertidumbres y maestría de Vicens antes, durante y después del enfrentamiento en el ruedo.

¿Cómo se le ocurrió adentrarse con tanta profundidad en la imagen de la rejoneadora nimeña?

Más que una ocurrencia fue el resultado de un desarrollo. Un proceso que arranca en el momento en el que conozco a Lea Vicens, conectamos bien, y a partir de ahí ella me muestra de manera muy cercana y gráfica todos los aspectos del apasionante mundo del rejoneo, desde cómo es su día a día en el campo con sus caballos hasta el momento en el que entra en el hotel tras un gran triunfo. Esto y mi deseo de querer mostrar esta forma de vida a través de una visión más fresca y renovada, en un contexto en el que el caballo es claro protagonista, fue lo que me llevó a fotografiarla durante años por innumerables escenarios, capturando grandes momentos, muchos de los cuales se reflejan en este libro.

¿Qué le atrajo de su obra a los editores franceses?

Entiendo que mi forma de trabajar y lo que trasmiten mis fotografías. La editorial tenía como proyecto inicial recopilar las mejores fotografías de varios autores españoles y extranjeros de la rejoneadora y publicar un libro con ellas, pero cuando conocieron mi trayectoria y algunos de los reportajes realizados con anterioridad a Lea Vicens se inclinaron por editar un libro más personal, una obra de autor en la que se mostraran los mejores momentos de Lea Vicens dentro y fuera de la plaza.

¿Qué ha pretendido con una obra tan literaria, pero con lenguaje fotográfico?

Principalmente, acercar a cualquier persona, de forma amable y didáctica, a todo lo que hay detrás de esta disciplina ecuestre, tan antigua y arraigada en nuestra cultura, como des conocida a veces.

¿Qué le atrae más del rejoneo, su faceta ecuestre o la taurina?

Sin duda alguna la parte que confiere al binomio caballo/jinete y todo lo que sucede antes, durante y después del festejo en sí: trabajos en el campo, la liturgia en el hotel, preparación de los caballos antes del paseíllo, ambiente y tensión en el callejón, salida a hombros, etcétera... El toro en la plaza me interesa lo justo y necesario e intento sacarlo de refilón cuando no hay más remedio, donde realmente me gusta verlo y fotografiarlo es en el campo.

Usted ha revolucionado la fotografía ecuestre y ahora mismo está en la cima de esta faceta. ¿Qué aporta en el mundo del caballo?

Pienso que mi principal aportación en este sentido es la visión personal que tengo de este animal y la forma en que lo muestro. En mis imágenes prima la originalidad. Todo mi esfuerzo lo centro en la captación de instantáneas con ciertos valores artísticos, que transmitan, con fuerte impacto visual, y sobre todo con personalidad. Huyo de la vulgaridad y la mediocridad. Como técnica me gusta mucho el uso de los claroscuros y el recurso de la descontextualización para realzar aún más el motivo fotografiado, dando como resultado una imagen que se asemeje más a una obra de arte que a una simple fotografía más.

¿Qué aspectos del caballo le gusta mostrar?

Sin duda alguna, su singularidad y la relación con el ser humano. Me gusta fotografiar al caballo en cualquier situación, pero siempre intento hacerlo acompañado de su criador, jinete o cuidador, pues me gusta plasmar la vinculación entre ambos. Considero que es un plus añadido que aporta información y sentido a la fotografía.

¿Qué cualidades debe tener un buen fotógrafo ecuestre?

Sí o sí pasión por la fotografía y el caballo a partes iguales. De nada sirve que seas el mejor fotógrafo del mundo si no tienes unos conocimientos básicos sobre este animal, y de nada sirve que seas un gran conocedor de este animal si no dominas a la perfección la técnica fotográfica. Por lo demás: ilusión, constancia, sensibilidad y mucha educación visual.

¿Qué le atrae tanto del mundo ecuestre para que haya ampliado la visión y las posibilidades fotográficas del mismo?

Por un lado, su gran riqueza visual y el deseo de aprender cada vez más sobre el. El mundo del caballo, en general, es arte, cultura y tradición. ¿Qué más se puede pedir para quedar atrapado? Por otro, la virginidad como género fotográfico. Si comparamos con otros estilos fotográficos es obvio que la fotografía ecuestre es la gran desconocida, hecho que me resulta muy atractivo y motivador y me conciencia del largo camino que queda por recorrer y lo mucho que aún queda por mostrar.