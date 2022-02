La periodista Olga Merino recupera en su nueva obra, Cinco inviernos (Alfaguara), la crónica del Moscú postsoviético. Allí llegó en 1992 con apenas 27 años como corresponsal poco después de la caída de la URSS. Al cumplirse el trigésimo aniversario de la disolución de Unión Soviética, la también escritora ha recuperado sus libretas rusas, con las que contrasta el presente entrelazando una experiencia vivida y su pasión literaria. Sin dejar atrás los grandes acontecimientos, cifras y datos, la autora, que hoy presentará su último libro en la librería La República de las Letras, a las 19.30 horas, se centra ahora en las pequeñas cosas que no pudo incluir en cinco años de crónicas periodísticas, porque, «a veces, un hecho pequeño explica mucho más la historia» .

¿Por qué se ha decidido a recordar ahora aquellos años de su paso por Moscú?

Los treinta años de la disolución de la URSS eran una buena oportunidad para hacerlo, además de porque la buena acogida de mi anterior novela, La forastera, me ha legitimado para desempolvar aquellas libretas, que son una especie de caja negra de mi vocación como escritora. Me ha costado mucho tiempo reivindicarme como escritora y creo que era el momento de contar quién era yo, mis dudas, mis primeros tanteos...

¿Cómo recuerda esa experiencia en una época tan importante para el país?

Fue una sacudida, tenía 27 años, la Unión Soviética se había desplomado y me encuentro un país absolutamente desolado, empobrecido, con unas tasas de alcoholismo elevadísimas, gente a la que sus ahorros de toda la vida se les habían convertido en calderilla por culpa de la inflación, y muy soviético todavía en las formas. Fue una experiencia irrepetible, tanto a nivel personal como en el profesional.

¿Sintió miedo o era demasiado joven para darse cuenta de dónde se había metido?

Soy más de tener miedo a la enfermedad o al dolor físico. Creo que era un poco inconsciente, algo que te da la juventud. No piensas en que te vas a poner enfermo ni que vas a perder años de cotización, quieres vivir. No lo pensé.

¿Cómo era la tarea de un corresponsal en una época en la que aún no existía internet?

Mi primer obstáculo fue el idioma. No sabía decir ni buenos días en ruso. Pero tuve la suerte de que la necesidad me unió a un periodista veterano ruso a quien le traía más cuenta trabajar conmigo de traductor porque yo le pagaba en dólares. También hacíamos mucha piña entre los corresponsales ante una información muy opaca, entre ellos, Rosa María Calaf. Tenía mucho miedo a equivocarme porque, además de que no existía internet, tampoco había teléfonos móviles, y muchas veces cuando volvía a casa iba con el estómago encogido por lo que me encontraría en el contestador.

En esta novela se centra en la cotidianidad más que en la historia, datos y fechas. ¿Se quedaron muchas cosas fuera de sus crónicas?

Sí. Normalmente en una crónica periodística te tienes que centrar en los grandes acontecimientos, las cifras, los datos. Pero, a veces, un hecho pequeño explica mucho más la historia. Recuerdo a esas ancianas a 20 grados bajo cero haciendo cola con una olla en la calle para comprar huevos. Eso explica mucho más la pobreza en la que quedó el país.

A pesar de esa situación casi de humillación, la sociedad rusa también hizo gala de su orgullo. ¿Cómo explica ese doble filo?

Esa pulsión imperial, de gran país, la tienen desde los tiempos de Pedro el Grande. Todo lo que estamos viviendo ahora con Putin no se entendería sin lo que sucedió en Rusia hace 30 años, sin la humillación que supuso su derrumbe. Estos juegos en la frontera es un poco devolverle a los rusos esa autoestima de gran potencia perdida.

¿Cómo cree que acabará esta crisis entre Rusia y Ucrania?

Yo creo que va a ir bajando la tensión y no habrá una invasión como tal, pero el problema no se va a acabar. Rusia va intentar seguir interfiriendo en la parte oriental ucraniana, pero creo que la guerra como tal no tendrá lugar. Espero no equivocarme.

¿Cómo encajaron los ciudadanos encontrarse de la noche a la mañana con un país distinto?

En el libro hablo de muchos de ellos, como una hija de exiliados españoles. Su madre había sido Miss Madrid en 1936 y su padre fue el guardaespaldas de Dolores Ibárruri. Conocí a gente maravillosa, como a algunos niños de la guerra. Fue una lección vital.

¿Qué dejó en Moscú?

Me dejé parte de mí y me quedé con un amor desaforado por lo ruso. Rusia no tiene término medio, o te enamoras o sales por piernas.

¿Volvería ahora a Rusia a cubrir estos sucesos?

Si existiera el periodismo de los viejos tiempos, me encantaría. Pero ahora hay que estar más pendiente de Twitter, Instagram, de hacer vídeos, que de la propia información. Internet ha sido maravilloso, pero también nos ha matado. Parece una operación de laboratorio.