La cantante cordobesa afincada Amsterdam (Holanda) Susana Raya ha vuelto al estudio de grabación con un proyecto muy especial que ha consistido en compartir tres canciones con su padre, José Luis, a modo de regalo a la persona que le ha transmitido su amor a la música y a quien ha querido devolver multiplicada esa pasión haciéndole sentir «como una estrella, que es lo que su voz cálida y calmada, me inspira», dice la cantante, que desde el 23 de enero muestra esos temas en su canal de Youtube, así como una entrevista entre ambos.

Los tres temas grabados no son composiciones propias de la cantante sino canciones con las que ella y su padre compartieron grandes momentos como Noche de Ronda, de Agustín Lara; The house of rising sun, de The Animals, y una composición de José Luis Raya titulada El bufón.

«Después de esto quiero grabar un disco entero con él», señala la artista, aunque «eso dependerá de muchos factores», continúa la cantante, que ya siente una gran satisfacción ante la «bonita» reacción que han tenido muchas personas tras escuchar las canciones. También su padre se ha sentido muy halagado al saber que estas composiciones han gustado a tanta gente de todo el mundo: «No se lo esperaba en absoluto, ha sido toda una sorpresa para él». «Han sido tantas las muestras de cariño que hemos recibido que nos planteamos hacer un disco entero con una formación más grande, con piano y contrabajo, por ejemplo. ¡Y quién sabe si algún concierto en directo!», añade con entusiasmo la intérprete cordobesa.

«La idea inicial era sentir esa experiencia común y hacer que él también la viviera», continúa Raya, a la que la casualidad le regaló la presencia en Córdoba de un fotógrafo noruego amigo suyo, Thomas Züllig, que no quiso perderse la oportunidad de captar ese momento entre padre e hija. Todo esto sucedió la pasada Navidad en el estudio cordobés de Mario Karpinski y las sensaciones «fueron maravillosas y muy emocionantes», prosigue la cantante, para la que esta iniciativa ha supuesto un acercamiento a la figura de su padre. «Siempre que voy a Córdoba reparto mi escaso tiempo entre mucha gente, pero esta vez han sido muchas tardes practicando, con el cafelito y nuestras guitarras», continúa la artista cordobesa, que ha proyectado su carrera internacionalmente desde Amsterdan, donde vive desde el 2008, y ha recorrido los principales festivales europeos, guitarra al hombro y con aires jazzísticos. Escritora de canciones y con la guitarra clásica como principal instrumento en su formación musical, con estas nuevas grabaciones vuelve a ese origen y a sus raíces.

«Mi padre ha vivido esto de una manera muy emocionante, ya que le ha recordado sus inicios musicales cuando apenas tenía 16 años y era miembro de un grupo. Aunque ha dedicado su vida a la docencia, siempre ha tenido una vena artística que ha cultivado en su tiempo libre», relata Raya, que ahora trabaja en un proyecto de guitarra y voz que ha sido pergeñado durante estos dos largos años de pandemia, que también han frustrado numerosas actuaciones, entre ellas una en Córdoba. Y estrenar su nuevo proyecto en su ciudad natal es otro de los próximos retos de la cantante.