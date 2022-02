La gala de los Óscar de este año contará con un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, según varias informaciones publicadas este lunes por la prensa de Hollywood. El diario Variety ha sido el primero en avanzar la información, que posteriormente han confirmado otros medios especializados como The Hollywood Reporter y The Wrap, aunque la Academia de Hollywood no ha hecho ninguna declaración al respecto. Así, la prensa de Los Ángeles (EEUU) se ha adelantado a una de las sorpresas mejor guardadas de la ceremonia, que la cadena ABC tenía previsto anunciar el martes durante la programación matinal.

Según Variety, la gala que producirá Will Packer estará dividida en tres actos de una hora, cada uno conducido por una presentadora. La intención de los organizadores es la de hacer un espectáculo más ameno y ágil después de la ceremonia del año pasado, que registró mínimos históricos de audiencia con un formato reducido por la pandemia del coronavirus y un guion a cargo de "Steven Soderbergh". Por otra parte, los Óscar anunciaron este lunes que por primera vez en la historia abrirán su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter. Desde hoy y hasta el próximo 3 de marzo, los internautas podrán elegir su película favorita mediante la etiqueta #OscarsFanFavorite y también seleccionar la escena con la que más disfrutaron este año bajo el lema #OscarsCheerMoment. Los mejores mensajes se incluirán en la retransmisión de la gala, el próximo 27 de marzo y, además, la Academia sorteará entre todos los participantes tres viajes a la ceremonia del año que viene, donde los ganadores podrán presentar uno de los premios. La organización insistió en que sencillamente "se reconocerá" a la cinta más votada, que puede no estar nominada a los premios, pero que la iniciativa no inaugura ninguna categoría oficial. 'The Power of the Dog', 'Licorice Pizza', 'Coda', 'Don't Look Up', 'King Richard', 'Nightmare Alley', 'Drive My Car', 'Dune', 'Belfast' y 'West Side Story' son las candidatas al Óscar a la mejor película de este año.