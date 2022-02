La actriz Isabel Torres ha fallecido este viernes a los de 52 años de edad, según ha informado su familia a través de su perfil de Instagram. Interpretó a Cristina Ortiz, La 'Veneno', en la serie de Atresmedia. Interpretó a Cristina Ortiz, 'La Veneno', en la serie de televisión de Los Javis para Atresmedia. Por este papel, que la catapultó a la fama nacional, recibió el Premio Ondas 2020 en la categoría de Mejor intérprete femenina en ficción nacional. ​

"Despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe", anuncian en el post publicado este viernes, en el que también han agradecido "todas muestras de cariño y preocupación". Isabel, según sus familiares, "se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada".

Abanderada de la lucha contra la transfobia, en 2020 anunció que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón y en noviembre del año siguiente publicó un desgarrador vídeo en su perfil de Instagram en el que se despedía de sus fans. "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital. "Me han dado dos meses de vida. Si lo supero bien y si no, la vida es así", confesó entonces.

Cuando acudió al programa de Telecinco 'Sálvame Deluxe' a recoger su Premio Ondas, reconoció que "no sabía qué hacer" cuando le dijeron que tenía cáncer y que lo que le dio "valor para seguir adelante" fue pensar que estaba rodando la serie de su vida. Se siente orgullosa del trabajo realizado, que "va a quedar para que la gente tenga conciencia de lo difícil que es ser transgénero".

Isabel Torres agradeció al grupo canario de cáncer de pulmón y su oncólogo, el doctor Delvis Rodríguez, quien le aplicó el tratamiento de inmunoterapia que le permitió "pasar ocho meses estupendos" dentro de su enfermedad, que finalmente no pudo superar.

La actriz se sintió muy querida y apoyada por lo que le había brindado la vida y afirmó que tuvo "la oportunidad de tener dos madres y mi madre adoptiva me hizo el ser humano más feliz del mundo". Su vida no fue fácil pero reconoció que "he tenido grandes amores y cosas tan maravillosas que solo puedo dar las gracias".

Además de actriz fue empresaria, modelo y presentadora. El 23 de junio de 2021 recibió el título de Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria.

Condolencias

Las reacciones a tan triste pérdida no se han hecho esperar: "Buen viaje", "Hasta siempre bella. Descansa en paz", "Vuela mi niña bella, tu luz seguirá brillando desde arriba", "Gracias por tanto, Isabel. Por las risas, las canciones y tu arte. Te echaremos de menos. Buen viaje. Siempre serás luz", "Descansa en paz, alma bella...", "Isabel..." son algunos de los mensajes que han dejado su muro la cantante Silvia Pantoja, las actrices Melani Olivares y Paula Echevarría y la diseñadora María Escoté, entre otros personajes conocidos.

"Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero", afirma Jedet, que dio vida a 'La Veneno' en su etapa inicial.

Valeria Vegas, que escribió el libro sobre el que se basa la serie de 'La Veneno' ha escrito que de todas las intérpretes de 'La Veneno' Isabel Torres fue su favorita. "Isabel nos deja, pero habiendo demostrado que era una actriz estupenda. El destino es injusto, pero su valía siempre constará", destaca.