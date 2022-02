Alejo Stivel tenía diez años cuando Julio Cortázar le dedicó su disco 'Por él mismo', parte de una colección en la que grandes autores leían fragmentos de sus obras. “Para Alejandro, con todo el cariño de su amigo Julio”. El autógrafo, fechado en 1970, es una de las muchas joyas que el músico argentino guarda en su casa, como la camiseta de la selección argentina de fútbol firmada por Maradona, los versos que Juan Gelman le dedicó a los cinco años o una foto original de Hunter S. Thompson escribiendo a máquina al borde de un acantilado. “[Cortazar] era un amigo de la familia que yo veía en casa, pero hasta ese momento no había leído nada suyo”, cuenta Stivel con una camiseta de The Velvet Underground.

“Llevamos ya como cuatro o cinco temas grabados de un disco de duetos con canciones de María Elena Walsh”, dice el músico, que se encuentra produciendo el próximo disco de Rosa León acompañada de Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén, Santiago Segura... Y un videoclip con el celebrities de Joaquín Reyes. “Rosa me dijo que [Joaquín] le había imitado muy bien, así que haremos un videoclip con él disfrazado”. ¿Cuándo saldrá el disco? El cantante de Tequila responde que será cuando lo tengan terminado; ninguno de los dos, ni Alejo ni Rosa, quieren poner timings. “Cada vez que nos veíamos en Madrid yo le decía que teníamos que grabar un disco: 'Mira, yo ya he vuelto. Me tiré veinticinco años, ahora te toca a ti'. Pero decía que no”. Cuando volvió Rosa a residir en Madrid, llamó a Alejo y le preguntó si todavía quería hacer ese disco. “Me ganó, porque ella debe llevar treinta y cinco años, y además es más mayor que yo”.

Habla subido en una silla clásica de barbero, mientras le miran soñolientas desde el sofá Mirta y Rebeca, sus dos gatas. Con ellas pasó el largo y primer confinamiento. Tiene a sus espaldas una estantería con vinilos, compactos, figuras y libros y sobre la mesa un ejemplar de El reino del revés de María Elena Walsh, una edición cuya tapa se desprende del resto de las páginas debido al uso y a su longevidad. Stivel lee la dedicatoria, pero quiere que sea off the record. “Era íntima amiga de mi madre [Zulema Katz]. Cuando nos vinimos a vivir a España, Walsh le dio a mi madre una carta para Rosa [León]. Ella fue la que eligió a Rosa para que cantara las canciones de niña, con las que se hizo conocida: El brujito de Gulubú, El reino del revés…”.

En el escrito, la escritora y compositora argentina le decía a Rosa León: “Aquí va Zulema, mi amiga, mi hermana con su hijo, que es como mi sobrino. Trátalos bien, cuídalos”. Cuando Rosa fue a buscar la carta, le preguntó a Alejo qué estaba haciendo. “Voy al cole, estoy en segundo de BUP, pero yo lo que quiero es ser una rockstar”, le respondió. Rosa León invitó a Alejo Stivel a que se pasara por el estudio al día siguiente. Cuando se presentó, aquello le parecía una nave espacial. Pensaba en lo increíble que sería grabar allí un disco y cumplir un sueño, el sueño del pibe. No sabía Alejo que poco tiempo después estaría en ese mismo lugar grabando el que sería el primer disco de Tequila.

¿Cuál fue el primer instrumento que le regaló María Elena Walsh?

La melódica. El primer instrumento que me regalaron en la vida –no lo aproveché demasiado porque toco muy mal cualquier instrumento– fue ese. Por lo menos emitía notas y creo que eso me dio las ganas para crear música. La verdad es que no la conservo.

Después llegaron los discos de The Beatles y los Rolling Stones...

El día que yo cumplí cinco años, mi madre me regaló un disco de los Beatles que acababa de salir: 'Please, please me'. Fuimos a la tienda de discos y elegí ese. Pillé la salida de casi todos los discos de los Beatles. El primer disco que me compré con mi dinero, con el ahorro de mi paga semanal de un par de meses, fue 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'. Cuando me vine de Argentina, porque tuvimos que salir pitando, le dije a mi madre: “Yo mis discos me los llevo”. ¡A los diecisiete años ya tenía una cantidad de discos inmensa! Recuerdo que el primero de los Stones que me compró fue 'Between the Buttons'.

Dices que tuvisteis que salir pitando de Argentina. De hecho, pertenecías a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que eran peronistas.

Sí. Las Juventudes Peronistas (JP) eran para gente mayor de edad (más de dieciocho años), porque estaban muy comprometidos, por decirlo de una manera suave. Yo tenía catorce y estaba en la UES. Igualmente desaparecieron varios chicos de la UES de quince. Hay una película que te recomiendo y que se llama La noche de los lápices. Trata de unos chicos de la UES que pedían por el billete del autobús más barato para los estudiantes secundarios y los “chuparon” a todos y los desaparecieron. Alguno sobrevivió, pero a casi todos los mataron.

¿Temías que te pasara a ti también?

Obvio.

Tu madre se preocuparía.

Claro. Mi madre y mi padre estaban muy involucrados y toda la familia estaba muy cercana a la política.

¿Por alguna razón? ¿Algún antepasado?

No. Mis abuelos son inmigrantes de los guetos judíos de Ucrania, aunque no hablaban ucraniano o ruso. Se fueron a Argentina antes de la revolución [rusa]. Coincide que mi abuela materna era de Kiev y mi abuela paterna de Odessa (mis abuelos no eran de Ucrania). Hablaban yiddish (el idioma judío europeo), que está en extinción. Se ha ido perdiendo aunque se está poniendo de moda con las series. Eran comunidades tan grandes que hablando sólo yiddish podían sobrevivir sin hablar el idioma local.

¿De qué o quién huían tus abuelos?

Fue antes del nazismo. Huían sobre todo de la pobreza hacia un futuro mejor. Primero se iban todos a Estados Unidos, a Nueva York, pero cortaron el grifo; Brooklyn estaba lleno de judíos y no querían más. No les dejaban desembarcar y se empezaron a ir a Buenos Aires. De hecho, es la cuarta o quinta comunidad judía del mundo.

Tu apellido es Stivelberg y el de Ariel es Rotenberg. ¿Los cambiasteis porque os perseguían?

En Argentina nadie se cambia el apellido por persecución. Hay un poco de antisemitismo, pero no cuaja, porque hay muchos judíos. Mi padre acortó el apellido a Stivel por cuestión sonora. Suena mejor artísticamente. Yo lo usé así por la misma razón. Inclusive más en España, que casi no lo sabían pronunciar. En Argentina, como es un país de inmigrantes, están más acostumbrados a apellidos raros y difíciles y no lo tengo ni que deletrear.

Has contado alguna vez que en la época en la que salieron los discos de Tequila vuestros apellidos estaban en las listas negras de la dictadura argentina...

Pero no por judíos. El corte de Rot es por cuestión artística. Es sólo estético. No se editaron los discos por la ideología de nuestros padres. En la dictadura militar sí que hubo un reflote de antisemitismo, pero muchos judíos siguieron viviendo allí, aunque algunos sí que huyeron. Pero no llegó al nivel de Alemania ni mucho menos.

Fiebre de vivir

Moris contaba en 'Efe Eme' que cuando estabais grabando los coros de Zapatos de gamuza azul y Sábado en la noche veía a un “coro de exiliados”: “No era un coro de gente que está en su casa con agua caliente y comodidades. Éramos tipos con rabia y buscándonos la vida”.

Tampoco es que malviviéramos, pero sí que teníamos la rabia del exiliado y la del joven, del adolescente.

A Moris ya lo conocíais de verlo tocar en Buenos Aires, ¿no?

Hubo unos conciertos de la municipalidad para llevar la música a los barrios. Entonces, yo acompañaba a mi madre, y ahí mezclaban: un tanguero, un folclorista y un rockero. De repente estaba el Cuarteto Cedrón (Juan Gelman escribía muchas de las letras) y en varios de esos conciertos estaba Moris. Yo tenía doce años y le veía. Me hice con su primer disco, que se llamaba Treinta minutos de vida, y había una canción que se titulaba De nada sirve, que dura como ocho minutos. Cuando llega a España y le conocemos en persona ya éramos fans. Nos hicimos amigos y terminamos tocando con él.

¿Grabáis 'Fiebre de vivir' con Moris por mediación de Mariskal Romero?

Efectivamente. Él no tenía banda y nosotros estábamos ahí.

¿Una cosa era ver a Moris y escucharlo y otra era tocar con él?

Primero que nada, en ese disco estaba inspiradísimo. Había temas como 'Nocturno de princesa', 'Sábado en la noche'… Tenía unas canciones fabulosas. Él era un tipo muy divertido y muy loco, en el sentido de que iba muy a la suya. Estaba muy acostumbrado a tocar solo con su guitarra. Yo creo que estuvo mucho tiempo en su vida sin tocar con banda y no se había acostumbrado a la convención de las estructuras de las canciones. Eso para él era “ad libitum”. Era muy libre. No quiero que suene como algo muy poco profesional; él no entraba en el corsé de las estructuras clásicas de la canción. Tenía mucha libertad e improvisaba mucho. Lo digo como un elogio, no como una crítica. Nunca sabías qué iba a pasar. Le daba espontaneidad y eso era fabuloso.

Y, mientras tanto, Tequila se encontraba a punto de publicar su primer LP ('Matrícula de honor').De hecho, grabamos su disco antes que el nuestro. Primero fue el single 'Necesito un trago', luego grabamos el disco de Moris y después el nuestro. Venía muy condicionado todo, porque no teníamos experiencia. 'Matrícula de honor' no quedó como nos habría gustado, porque lo hicimos en seis días (grabación y mezcla). Con los siguientes discos no tardamos en grabar y mezclar más de quince días. En el primero nos hubiera gustado repetir algunas cosas (sonidos, voces...) que no nos dejaron. Solo teníamos cinco días de estudio y era un poco justo. Nos quedamos un poco frustrados. De hecho, la diferencia de sonido entre el primer y el segundo disco ('Rock and roll') es gigantesca. Nosotros en el primer disco ya sonábamos como en el segundo, pero no nos dejaron repetir cosas que queríamos. No era cuestión de que en aquella época se grababa peor, o que el grupo estaba poco ensayado... No. Es que no nos dejaron hacer las cosas como queríamos.

A pesar de eso, el álbum contiene algunos de los temas más aclamadas de Tequila: 'Rock & roll en la plaza del pueblo', 'Necesito un trago...'

No, son igual que los otros. El sonido del disco y la portada hubieran sido mucho mejores. Para el segundo dijimos: “Nosotros llevamos el disco”. Y como había funcionado el primero, nos dejaron hacer. Yo llamé a Juan Gatti, que ni sabía quién era; acababa de llegar de Argentina y no tenía trabajo y lo primero que hizo fue nuestro disco. Cuando la compañía ve la portada y escucha el disco, con ese despliegue de creatividad y producción, flipan: “Vamos a meter toda la pasta posible”. A Gatti lo contratan en CBS, lo que era Sony, y el director de CBS, que tenía nuestro disco en un cajón, hablaba con Gatti y le decía: “Quiero una portada así de buena como ésta”. De hecho, en El País salió como la mejor portada de la década, elegida por todos los críticos de rock. Ése es el que refleja lo que de verdad era Tequila.

Por lo visto, los novios de vuestras fans os tenían cruzados.

Claro. Las chicas tenían pósters nuestros, intentaban entrar al camerino... Si yo hubiera sido novio de una fan, también me hubiera enfadado. Desde este medio pido perdón por algún malestar que pudiera causar a algún novio de los años ochenta.

Primeras veces

¿Por qué Decíamos ayer (2011), tu primer álbum como solista, era como volver a empezar? Para alguien que llevaba tanto tiempo en esto...

Sí, pero… Imagina que eres un redactor y que luego te ponen a dirigir ese periódico. Tú ya sabes cómo va el periódico, pero a los veinte años de dirigirlo te vuelven a colocar como redactor. Obviamente yo ya produje doscientos cincuenta discos, ya estaba metido y en contacto con artistas. Incluso como productor, me meto mucho en la creatividad y me considero muy artista, pero, primero, dejé de cantar. Volví a hacerlo después de veintipico años y en directo. Luego, me metí a grabar un disco y tenía que hacerlo cantando y no sabía cómo era. Fue realmente como empezar, y eso que en el primero eran todo covers. En el segundo ('Yo era un animal', 2017) había que componer y no sabía cómo hacerlo porque hacía treinta años que no componía y ya tenía cincuenta y dos. No sabía cómo hacerlo ni por dónde tirar. Todo esto suena feo, como un mal momento, pero después el resultado fue fabuloso. Ese “no saber”, esa incertidumbre, le aportó algo que suena muy joven y muy fresco.

¿Por qué es tan complicado hacer primeras cosas a cierta edad?

Cuando uno es más joven está todo el tiempo haciendo primeras cosas y tiene el músculo de las primeras cosas muy desarrollado: la primera vez que conduces un coche, que viajas en avión, que haces turismo, el primer beso, el primer polvo, la primera novia… Estás todo el rato haciendo primeras cosas. Con el tiempo, haces cosas que ya habías hecho y es muy difícil encontrar algo para hacer por primera vez. Yo tuve que hacer mi primer disco solista y luego mi primer disco con composiciones propias y luego mi primera gira solista. Volvíamos con la gira de Tequila de 2008 y luego era mi primer concierto solista en la Joy Eslava y estaba nerviosísimo, como si fuera mi primer concierto en el 78. Cada vez te impone más hacer algo por primera vez. Pero a mí me encanta, porque tiene una energía, una frescura, un “no sé qué” que es imposible conseguir si has hecho eso ochocientas veces, y toda la gente de mi edad ya hizo todo muchas veces.

¿Cuál era aquella historia de la presentación de 'Usar y tirar' de M Clan en La Riviera? Estabas en la zona VIP y su mánager te empujó para que fueras al escenario.

Me arrastró. Yo tenía miedo escénico y hacía mucho que no salía al escenario. Los M Clan me dijeron que tenía que cantar un tema con ellos en el disco, porque me lo pidieron. Todo perfecto. Luego me dijeron que les presentara el disco y que tenía que salir a cantar. Pero ni de coña. Yo estaba muy tranquilo en la zona VIP viendo el concierto y el mánager estaba “adiestrado” por ellos para que me sacara a cantar, pero yo no quería. Me empujó y estaba tan en pánico que no recordaba el texto, aunque siempre he tenido mala memoria con las letras. [Carlos] Tarque me iba soplando la frase que tenía que decir yo para ir cantándola.

¿Se te hizo inmenso el escenario del Akelarre (Mahón), en el regreso de Tequila?

Para mí era el Madison Square Garden. Yo no había cantado en un escenario en veintipico años. Por más que fuera el Akelarre, que es un club, yo estaba acojonado como si fuera el WiZink Center. No entendía el concepto del escenario. Tú te subes a un escenario cuando tienes veinte años, cuando eres un chaval, y te subes casi con una gran dosis de inconsciencia porque no sabes lo que es. No mides el riesgo, la exposición. No tienes vértigo. Pero si tú a tus veinticinco años dejas de subirte al escenario y pasan otros veintipico, ése ya no es tu hábitat. Yo no lo reconocía. No sabía dónde estaba. En ese momento me sentía muy nervioso y lo decodifiqué después. Pasé de eso a Pachá y luego al BBK Live con treinta mil personas y un escenario de veinte metros. Fue un proceso de seis conciertos en los que estaba muy nervioso. Luego, ya me sentí en mi lugar y, a partir de ahí, hubo días que estuve muy nervioso y otros en los que menos.

Un pedo de jarabe

Joaquín Sabina pasó una época de miedo escénico. ¿Habéis hablado de ello?

Con él no hablé nada del miedo escénico, pero sí que me contó que se ponía muy nervioso. Dijo que le dio un “Pastora Soler” [la cantante dejó durante un tiempo los escenarios por ataques de pánico]. Tiene bastante miedo escénico, aunque es en lugares concretos. Hay sitios como Madrid donde se suman varias cosas: ser la capital, los sitios son más grandes, vienen todos tus amigos (te pones nervioso porque quieres hacerlo bien, no fallarles), toda la industria discográfica... Te sientes más mirado y más juzgado. Madrid tiene un plus de nerviosismo que, entiendo, a Joaquín es donde más le pasa.

¿Cuánto hay de miedo a uno mismo en el miedo escénico?

Es que es un miedo que no se puede explicar fácilmente. Podemos buscarle explicaciones, pero es un miedo existencial. Como el miedo a la oscuridad, ¿por qué? ¿Va a venir alguien a pegarte, a robarte? No. Pero la oscuridad te da miedo porque es algo inexplicable. Pues esto es algo parecido. Nadie va a subir al escenario a pegarte, ni a lanzarte una piedra. Puede que le tengas miedo a fallar, a hacerlo mal, a que te piten... Hubo una época donde yo tenía pesadillas en las que estaba cantando y el público se empezaba a ir y me quedaba solo. Ése puede ser uno de los miedos. Cuando objetivamente ves que no se va nadie, que te puedes equivocar pero que no es para tanto, cuando empiezas a diseccionar cada uno de los planteamientos y ves que no se sostienen solos, ves que es algo inexplicable.

¿Ese miedo repercute en tu vida diaria?

No. Bueno, si es Madrid, en un WiZink, estoy nervioso varios días antes. Antes de aquel concierto de Pachá, que fue la presentación oficial, donde vinieron todos los medios, amigos, periodistas, de la vuelta después de veinticinco años… Tres meses antes, yo pensaba en la fecha y me dolía el estómago. Fue el único concierto que no disfruté. En los otros, los nervios me podían durar uno o dos temas, pero en ese concierto, hasta que no se terminó, no me relajé.

Pero saliste.

No pensé no salir porque había toda una organización detrás y no podía hacerlo, pero una vez, en esa primera gira en la que yo estaba poco rodado (el concierto octavo o décimo), me pasó que yo tenía un catarro tremendo. Estaba tomando un jarabe y ya sabes que llevan codeína. Si tomas de más, flipas. Yo me tomaba una cucharada cada ocho horas. Al llegar al hotel, tenía mucha tos y para que no me diera en medio del concierto le di un trago porque no tenía cuchara. El concierto era en un auditorio de música clásica con la gente sentada. Cuando faltaban diez minutos para salir dije que no podía, que tenía un pedo tremendo, que estaba flipando. Era un pedo psicodélico, como si tomase un tripi, y no me iba a acordar de ninguna letra. Estaba muy inseguro de aquella. Si me pasa ahora tengo un automático y puedo ir solo, pero en ese momento no. Era en Murcia y estaba Ricardo [Ruipérez] de M Clan. No podía salir y nadie me tomaba en serio. Al final salieron y tuve que salir. No me preguntes cómo, pero quedó un concierto espectacular. Me dijeron que siguiera tomando ese jarabe [risas]. No me equivoqué casi nada y entre tema y tema dije cosas graciosísimas. Parecía un cómico profesional, aunque pensaba que me iba a tropezar y a caer.

¿Has salido a tocar bajo los efectos de alguna sustancia?

Yo habré salido en unos quinientos conciertos drogado.

¿Cómo controlabas?

Porque me drogaba habitualmente. Si tú fumas diez porros al día y te fumas uno antes de la entrevista, estarás igual que dos horas antes. Si no fumas nunca y te fumas uno antes de venir, igual te pierdes. Yo tuve una época en la que me drogaba para ir a ver una película al cine, para dar un concierto, para ir a casa de unos amigos a escuchar música… Me drogaba regularmente.

¿Cuántas películas viste drogado?

Unas ciento cincuenta o doscientas películas. Era habitual.

¿Qué tipo de drogas tomabas?

Todas.

¿Entraban en el presupuesto de las grabaciones?

No, no. En algún presupuesto que manejaba yo me las metieron –no voy a decir nombres– y me costó caro. En esa época todos nos drogábamos todo el tiempo.

Inexperiencia acumulada

Si tuvieras que elegir entre esperanza y sabiduría, ¿con cuál te quedarías?

Me quedo en el medio de las dos. Todo tiene su encanto. Si me amenazas con que me vas a pegar un tiro, igual me mojo. Pero si no corre riesgo mi vida, no veo razón para elegir entre dos cosas maravillosas.

Vamos a imaginar que amenazo con pegarte un tiro.

No veo ningún revólver y no tengo ningún miedo, no tomo esa amenaza como real. No veo razón para elegir entre las dos cosas. Las dos tienen su encanto y no es necesario explicarlo. Las dos cosas son súper interesantes y súper atractivas, por suerte, porque si fuera una solo, un periodo de la vida sería horrible y el otro bueno. Si tuviéramos un periodo inicial fabuloso y el otro final fuera horrible, sería espantoso. Yo creo que justamente está pensado así por el que diseñó esto, que no sé si era ingeniero, arquitecto o científico, un extraterrestre o un reptiliano, pero lo hizo con bastante criterio; si hubiera que sufrir toda una primera etapa de inexperiencia y meter la pata todo el tiempo sin ningún encanto, no estaría compensada. Pero creo que la vida está compensada.

¿El karma?

No me gusta mucho, porque es una palabra que está gastada, como “amor”. Prefiero decir equilibrio. Creo que la vida tiene un cierto equilibrio, aunque acaba mucho peor que como empieza, porque los finales siempre son malos. Pero creo que hasta un cierto momento la experiencia te compensa. Yo digo una frase que me hace mucha gracia: “En estos años he acumulado mucha inexperiencia”. Tantos años de experiencia no me sirvieron para hacer estos discos y tuve una actitud de inexperiencia que no se correspondía con mi cronología pero que me venía muy bien para afrontar estos proyectos.

¿Estás componiendo?

Soy muy vago. Voy anotando frases melódicas o de letras, pero no me siento a armarlas hasta que no me ponen una pistola en la cabeza. De momento estoy escaqueándome, aunque siento que alguien compró balas y que se acerca el momento. Tengo ideas que ya empujan por salir. Me pasó con el segundo disco. Al poco tiempo de salir, vino todo el proyecto de Tequila y se quedó como dormido. Ahí hay varias canciones –que no tuvieron su tiempo necesario– en las que me reconozco. Como ha cambiado tanto la industria, ya nadie te va a decir que esas canciones son de hace tiempo o de otro disco. No cerré la etapa de ese álbum y voy a tratar de sacar un par de temas de ahí para que la gente las escuche. Es un tapón que no me deja componer libremente.

¿Seguirás componiendo desde la inexperiencia?

No tanta como en el disco anterior, pero tampoco tanta como la de algunos de mis coetáneos. Para mi cronología, edad, tiempo… sigo teniendo bastante inexperiencia acumulada, pero tengo algo menos de miedo, porque aunque estoy en una habitación a oscuras, sé que hay una salida. Antes no sabía si la había o no. Todavía conservo un poco de eso, espero aferrarme y no perderlo, pero creo que es algo que juega a favor del resultado final.