Burgos, Granada, Toledo, Cáceres, Jerez de la Frontera y Las Palmas de Gran Canaria ya han declarado su intención de participar en la carrera a convertirse en Capital Europea de la Cultura en el 2031, un sueño que persiguió Córdoba en el 2016 y acabó con un amanecer amargo. ¿Debería la ciudad volver a aspirar a este título? En la consulta realizada por este periódico no han querido pronunciarse las instituciones a la espera de la decisión que pudiera tomar el Ayuntamiento, donde el tema, señalan fuentes municipales, «no está sobre la mesa». Pero sí dan su opinión los grupos municipales que han querido participar y colectivos de artistas y ciudadanos o asociaciones culturales, que responden de forma muy diversa a la opción de aspirar de nuevo a esta designación que supone un gran impulso para las ciudades elegidas, no solo en el ámbito cultural y creativo, sino también para sectores como el turismo o el comercio. Un «sí» con condiciones es el resultado de este sondeo, en el que, si hay algo en lo que casi todos están de acuerdo es en que la ciudad tiene fortalezas para optar de nuevo al título y que este sería un revulsivo para la cultura de Córdoba, esperando «justicia poética» de un nuevo intento, si lo hubiera.

Isabel Baena, concejala del PSOE en el Ayuntamiento, asegura que «Córdoba es capital de la cultura, con designación y sin ella», ya que posee todo el potencial. «Tenemos suficiente patrimonio, mucho talento creativo y muchas ganas de convertir a la cultura en motor de desarrollo económico, haciéndolo posible con la sostenibilidad para lograr una sociedad mejor», señala la edil socialista, a la que le parecería «muy bien» hacer esa apuesta otra vez, puesto que «todo lo que promueva, descubra, saque a la luz qué es Córdoba y la cultura genera riqueza y entusiasmo». Respecto a la decepción sufrida en el 2011, cuando San Sebastián ganó a Córdoba, «me quedo con lo que todos recuerdan más de aquella etapa: el trabajo colaborativo de muchas instituciones y personas por una meta común. Fue impresionante la implicación de la ciudadanía cordobesa».

En efecto, la respuesta ciudadana al proyecto fue indiscutible en la aventura hacia el 2016. Y de la misma forma piensa Paula Badanelli, portavoz de Vox, que da un «sí» a la pregunta «si se plantea con seriedad, rigor y honestidad». «Sería un magnífico escaparate para dar a conocer todo lo que tenemos, para crear empleo, apoyar a nuestros artistas locales y atraer más turismo de calidad vinculado a la cultura», señala la concejal de Vox en el Consistorio. «Córdoba está sobradamente preparada y ha demostrado estar siempre muy por encima de sus gobernantes», continúa Badanelli, que apuesta por «recuperar muchos años perdidos, invertir en la puesta en valor de aquello que nos hace ser únicos, sumar esfuerzos con la iniciativa privada y dejarse de inventos y de ocurrencias que solo cuestan dinero sin dar nada a cambio, salvo una foto al político de turno». «Todo dependería de nuestra gestión y sería un éxito en cualquier caso si se hace bien, aunque, finalmente no fuéramos la ciudad elegida», concluye la edil.

Un consejo de la cultura

Para el grupo municipal de Izquierda Unida sería «una buena noticia que todos los grupos políticos apoyáramos esa aspiración», señala su portavoz, Pedro García, que considera que «hay que poner a la cultura en el centro de la vida cotidiana de los ciudadanos y en el centro de toda acción política». En cuanto a las fortalezas de la ciudad, García asegura que «Córdoba está absolutamente preparada para este proyecto, competir y ganar», subrayando que «se debería apostar» por este reto.

Nadie duda de las fortalezas de la ciudad, pero sobrevuelan dudas sobre el proyecto y la gestión

Fuera del ambiente político, y considerando el poder de la ciudadanía y la importancia de su apoyo para alcanzar este objetivo, Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), considera que este reto «debe partir de un acuerdo institucional previo y la formación de un consejo de la cultura que inspire una candidatura participativa absoluta». Con estas condiciones «nos parece que podríamos aspirar de nuevo al título», continúa De Gracia, que añade que «la ciudad ha perdido músculo culturalmente hablando, ya que la cultura es algo subalterno al turismo y sufre los excesos de este». El presidente del CMC opina que «hay que dar la vuelta a esta situación y volver a trabajar por esta candidatura, que podría darnos ese músculo que se ha perdido», aunque, advierte, «las candidaturas no se trabajan solo para ganar, Málaga perdió pero supo aprovechar su labor, mientras que Córdoba no creyó en su proyecto y la estructura cultural que se creó se cayó. En esto, el camino es más importante que el final».

Un nuevo estímulo

Y de camino sabe mucho el productor musical Fernando Vacas, impulsor del recién arrancado proyecto Córdoba, ciudad de las ideas, con el que se pretende transformar la ciudad y hacerla más sostenible a través de la cultura, un objetivo de largo recorrido. «Creo que es el proyecto que le hace falta a la ciudad, representa a Córdoba, y, además, la semilla está ya puesta», subraya Vacas, que no solo refrendaría la candidatura, sino que «está apoyando la cultura en la ciudad tanto como artista como tras Córdoba, ciudad de las ideas. Nunca he perdido la brújula respecto a ello». Y tampoco ha perdido, dice, «la fe en Córdoba, los cordobeses y las cordobesas» porque «la ciudad y la ciudadanía están preparadas y en el transcurso de los siguientes años lo vamos a demostrar», asegura Vacas, en cuyos planes no entra la decepción.

También se muestra positivo ante la idea Antonio Agredano, director de Cosmopoética, un festival que coloca a Córdoba una vez al año en el foco de la poesía internacional. «Siempre es buena idea construir conjuntamente, apoyarnos unos colectivos a otros, sentir el cariño y el amparo de las instituciones y avanzar hacia un puerto compartido», señala el escritor, que cree que, pese a la decepción que supuso el 2016, «Córdoba sacó provecho del camino, al estilo del Ítaca de Cavafis, no llegamos a ningún sitio, pero la ruta fue fértil», asegurando que la cultura «ha crecido en los últimos años» y que proyectos como Ciudad de las ideas o la llegada de la Fundación TBA21 «son síntomas de buena salud». El director de Cosmopoética, también cree que «hay muchas otras iniciativas culturales que van alimentando a un público que ha demostrado estar con la cultura, con la creación, con la experimentación y con el futuro del arte hecho en Córdoba». «La Capitalidad podría ser, de nuevo, nexo de unión entre todas las iniciativas culturales y estímulo para jóvenes creadores, como fue la anterior para gente de mi generación», concluye el también escritor, sin olvidar resaltar que «Córdoba, como toda gran ciudad, está preparada para el dolor y para el júbilo».

En el ámbito de la pintura y escultura, el creador José Manuel Belmonte, miembro del colectivo artístico Córdoba Contemporánea, piensa que «cualquier proyecto que pueda servir para dinamizar la cultura y colocarla en el centro de las políticas públicas es bueno y merece apoyo», pero «la Capitalidad es un medio para invertir en infraestructuras y dar visibilidad a este sector, algo que se puede hacer desde ya y, de hecho, algo está cambiando en los últimos años con una filosofía más plural de la cultura». Para el escultor, lo importante es «invertir en cultura» y que esté en el centro de la estrategia de la ciudad, como considera que se hizo en Málaga, «una de las ciudades que antes abandonó la carrera a la Capitalidad y que es la que más ha evolucionado». El artista también insta a «aprender a valorar lo que tenemos, a nuestros artistas y gestores culturales, y hacerlo desde la diversidad y sin sectarismos, problemas que lastraron el anterior proyecto».

Un futuro más interesante

Siguiendo con el mundo del arte, a Javier Orcaray, miembro del proyecto sociocultural Plata, le parece bien que se vuelva a optar al preciado título europeo. «Independientemente de que esté más o menos de acuerdo con este tipo de macro acontecimientos, podría ser una manera de planificar un futuro más interesante para la ciudad. Una década de reflexión y puesta en común de experiencias positivas que ocurren en otras urbes, una posibilidad interdisciplinar de agrandar conocimiento..., me apunto a eso!», dice con entusiasmo Orcaray, que apoyaría el proyecto «siempre que se planteara desde un equipo de dirección con el que me identificase, es decir, gente avanzada y crítica, alejada de cuestiones mediáticas, personas que plantean soluciones para habitar mejor el espacio y no simplemente rellenar con espectáculo la plaza». El gestor cultural tiene fe en la respuesta de la ciudadanía cordobesa si luchara de nuevo por el reto, pero, «en cuanto a la calidad de proyecto cultural que ofrecer a Europa, tengo mis dudas». «Llevamos muchos años siendo referentes turísticos, no culturales», subraya Orcaray.

Para algunos, más que la meta, el reto es aprovechar el camino, lo que no se hizo tras el fracaso del 2016

También desde el mundo del arte contemporáneo, la creadora Marisa Vadilllo piensa que aspirar de nuevo a este título «no es la prioridad en materia de política cultural para la situación actual que vive la ciudad», donde «tenemos unas carencias alarmantes si hablamos de cultura contemporánea, aunque parece que se quiere empezar a desarrollar esta línea con proyectos como la colección TBA21», pero «hará falta tiempo y continuidad para ver frutos». La artista cree que Córdoba no está preparada para el reto: «En mi opinión, está a años luz de la situación previa que tenía la ciudad a la pérdida de la Capitalidad, tanto cultural como socialmente». Aunque, señala Vadillo, la ciudad sería capaz de soportar una nueva decepción, «que es lo peor».

Por su parte, el crítico de arte Jesús Alcaide se inclina más por «otros modelos de apoyo continuado a las iniciativas culturales contemporáneas de la ciudad que me parecen más necesarias que el modelo de Capitalidad» y se muestra de acuerdo en que «en estos últimos años, ante cierta desidia institucional, afloran otras maneras de acercarse a la cultura, desde una crítica de proximidad». «No creo que el modelo espectáculo que supone una Capitalidad sea necesario. En su momento, solo sirvió para que las instituciones se coordinasen en su apoyo a la cultura como eje vertebrador de las políticas de ciudad. Pero todo se diluyó», dice Alcaide.

¿Por qué no?

Desde el mundo de la música y el espectáculo, Pepe García, uno de los portavoces de la plataforma Mute Córdoba, señala que volver a esa aspiración sería «una oportunidad para reafirmar y difundir la imagen de nuestra ciudad y su capacidad de crecer». Además de apoyar la posible candidatura, el músico asegura que «sería un motivo para mejorar todavía muchos aspectos de la gestión cultural e implicación de la ciudadanía en nuestro principal valor».

Por su parte, Edgar Burgos, presidente del colectivo Record, que agrupa a los profesionales del cine y el audiovisual cordobés, responde a la pregunta con un «¿Por qué no?». «Yo estaba viviendo fuera durante aquellos años, pero me consta que hubo mucha gente ilusionada con el proyecto. Apoyaría una nueva candidatura, pero, como suele decirse, no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo», asegura el también director del Certamen de Cortos de la Subbética.

En el ámbito del flamenco, el cantaor y director de la Cátedra de Flamencología, David Pino, señala que «vale la pena intentarlo». «Describiría muy bien a una Córdoba que no se resigna y quiere seguir avanzando hacia la conquista de nuevas oportunidades de desarrollo cultural y de prosperidad en todos los sentidos», dice el artista flamenco, que considera que «la decisión final del 2016 no tuvo que ver tanto con no estar suficientemente preparados, como con otras cuestiones», y en este tiempo «tenemos algunas lecciones ya aprendidas».

También se muestra de acuerdo en aspirar al reto de la capitalidad cultural la Asociación de Amigos de Medina Azahara porque, «más allá del significado e importancia de Córdoba como ciudad patrimonial, de diálogo y convivencia, en estos últimos años están surgiendo proyectos y espacios culturales que han ido generando un tejido cultural rico, plural y contemporáneo, merecedor de una oportunidad como esta», señala Ana Zamorano, su presidenta, que considera que la ciudad cuenta «con un gran potencial que hay que apoyar desde todos los sectores».