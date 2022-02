Impacto desde el inicio hasta su cierre. Miradas absortas por la escenografía que aparece como protagonista en el escenario del Gran Teatro, tras un destello que avisa de la gravedad de lo que el arte comprende; que versa sobre lo que va a significar la belleza bajo el prisma de la

crueldad de El hombre almohada. Esta pieza teatral que ha sido dirigida por el dramaturgo David Serrano, basada en la obra de Martin McDonagh, ha creado una intimidad que describía ante nuestros ojos la intrincada relación que mantiene el arte con la vida.

La luz ha configurado un todo teatral en el que, como en una secuencia fílmica, los objetos de la minuciosa y dramática escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda iban llamando la atención; demandaban a nuestra percepción un encuadre a cada instante que cercara la pregunta que cada

vez iba haciéndose más carnal y con ello, visible. Los diseños de iluminación de Juan Gómez Cornejo han dado cuerpo a cada cuento y a cada pliegue de la horizontal hecha cortina. Una línea roja la cruzaba, en paralelo al agujero que, desde su superioridad hecha distancia, definía el

foso y la profundidad de la poética que se ha realizado esta noche.

El recurso del audiovisual de Emilio Valenzuela ha enriquecido el relato; ha trasgredido la frontera con lo habitualmente banal, ocioso y comercial, y no ha representado la sombra de la Niña Jesús, sino que ha reverberado lo que el arte es capaz de embellecer, lo que aproxima en el límite de la humanidad y la animalidad: teatro y poesía de la crueldad.

¿La vida por el arte o el arte por la vida? Estas palabras no han sido dichas, ni siquiera mencionadas, sino que han sido figuradas, vividas y sacrificadas por los personajes magistralmente interpretados por un elenco actoral que respiraba bajo la dislocada gravedad del espacio sonoro y la atmósfera creada por Luis Miguel Cobo. La actriz Belén Cuesta ha interpretado de forma sublime, determinante y pasional a la escritora Katurian, quien es lo designado por la pregunta que la sigue con sigilo y condiciona cada uno de sus finales tan elegantemente pesimistas. Su sufrir ha alcanzado el borde de lo estético, excediéndose a sí misma y perdiéndose entre el sonido que crecía y la envolvía mientras ahogaba la vida de su hermano. Imagen de una belleza cruel que surge de la muerte que parte del arte mismo, siendo una vuelta de tuerca que se destroza a sí misma para liberarse del dolor que deja el abuso infantil.

La inmortalidad del arte

La figura literaria de su hermano ha salido de escena cuando las luces anunciaban la vuelta al tiempo actual, y poco importaba que fuese visto en su fuga, pues no existía en el ahora, sino que nunca y siempre perdurará entre letras de un trazo inédito. Este papel ha sido rigurosamente

representado por un Ricardo Gómez que ha sabido colocar la comicidad en puntos singulares que han arrancado unas risas que necesitaban abstraerse del hecho artístico. A ello han contribuido los personajes de los policías, con una caracterización concreta y cuidada e interpretados maravillosamente por Manuela Paso y Juan Codina, en cuya voz la pregunta ya no puede no dibujarse en el aire de un tiempo que no mira al presente, sino que necesita certeza en un tiempo futuro, que es fin y que es el espacio cercano y que nunca toca a la muerte.

¿Somos las acciones que cometemos, los pensamientos que tenemos, lo que miramos y lo que escribimos a cada instante, o nuestra vida sólo tiene sentido por el legado que dejamos después de habernos ido, de haber muerto como lo hace cualquiera y nadie al mismo tiempo? El

hombre almohada sitúa el sentido de la vida bajo el halo de la inmortalidad del arte, de la literatura. En el fondo, todos somos personas de palabra; de palabras vivas, percibidas y sentidas.