Una fiesta paralela para descansar de la tensión mediática. RTVE había organizado fiesta para después de la final del Benidorm Fest en una sala de paseo de Levante, una celebración donde todos los participantes (excepto, claro está, Gonzalo Hermida) estaban invitados. El Benidorm Fest había dado su campanazo final con la victoria de Chanel y la especulación del público y el ambiente de toxicidad que se respiró en más de una ocasión no daban para mucha fiesta en conjunto. Las Tanxugueiras prefirieron declinar la invitación para descansar en el hotel, en un ambiente más privado, marcando un poco de distancia con todo lo que acababa de pasar y que, sin duda, las había tenido en tensión durante días. Demasiada carga mental.

Sin intención de despreciar, sino por "descansar" y por "higiene y no desprecio", según han señalado medios cercanos al grupo, prefirieron refugiarse en su hotel. Sin embargo, no fueron las únicas: Rigoberta Bandini, que había arrancado como favorita (y así lo fue, del público, junto a las Tanxugueiras) decidió quedarse con ellas en el hotel, decisión que también tomaron los oriolanos Varry Brava y Rayden.

Se dice y se comenta que en esa fiesta, que empezó como un descanso, se acabó escuchando hasta el SloMo de Chanel, aunque resonaron también clásicos propios del Festival de Benidorm de antaño sumadas a las propias "Ay mamá" y un "Terra" compartido por todos. La fiesta, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, fue una especie de catarsis para un fin de concurso agridulce para los fans y para ellos no tan amargo, sino cansado. La sensación de la celebración, no obstante, era de satisfacción, de trabajo bien hecho, de objetivo cumplido y de seguir adelante con más bolos, festivales y proyectos sintiendo el calor de los seguidores que les hicieron rozar Eurovisión con los dedos el pasado sábado.

Rayden, positivo tras la fiesta

El cantante Rayden ha comunicado su positivo en covid a través de un test de antígenos que ha publicado en redes sociales. Ocurre esto justo después de la final del Benidorm Fest (a la que Gonzalo Hermida no pudo asistir al estar confinado ser positivo) y después de íntima celebración a la que el intérprete asistió junto a las Tanxungueiras, Varry Brava y Rigoberta Bandini.

Rigoberta Bandini cierra polémicas

"Muchxs creímos el sueño de que volvía el Festival de Benidorm", tuiteó Paula Ribó (Rigoberta Bandini) tras la final del Benidorm Fest, algo que no tomó el mundo interpretó positivamente, añadiendo un cariz de crítica sobre el resultado final de las votaciones que la artista no especificó. Quizá se refería, sin más, al ambiente de toxicidad creado en reedes, muy alejado del festival celebrado antaño en la ciudad alicantina. Las redes no tardaron en arder ni en llover retuits en los que se interpretaba que la de "Ay mamá" estaba haciendo una crítica al derrotero final que había tomado el festival. La propia Bandini tuvo que zanjar polémica publicando otro tuit en el que se podía leer "No más odio, más amor".

Y es que el odio de algunas personas en Twitter, Instagram y demás redes confunde muchas veces la crítica al sistema del festival con juzgar personalmente a artistas como la ganadora, Chanel, a la que sus compañeros han apoyado en reiteradas ocasiones en redes. La propia representante de Eurovisión 2022 ha confesado que ha cerrado su cuenta de Twitter como resultado del acoso recibido. "Como sociedad no podemos permitir que se linche a una persona", ha manifestado la intérprete de SloMo.