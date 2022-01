En una semana sin estrenos importantes, 'Spider-Man: No Way Home' volvió a liderar la taquilla de los cines estadounidenses casi dos meses después de su estreno, aunque seguido muy de cerca por la última película de la saga 'Scream'. La película del superhéroe arácnido recaudó 14 millones de dólares durante su sexto fin de semana en cines, que se suman a una recaudación total de 720 millones y la convierten en la cuarta película más taquillera de la historia en EEUU, solo por detrás de 'Avatar' (2009), 'Avengers: Endgame' (2019) y 'Star Wars: Episode VII --The Force Awakens' (2015).

Por su parte, tras alcanzar el primer puesto la semana pasada, 'Scream' bajó al segundo peldaño en las opciones del público e ingresó 12,4 millones de dólares. 'Scream' ha regresado con éxito a los cines en el 25 aniversario de su debut, con una quinta entrega que cuenta con buena parte del reparto original -Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette- y en la que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett toman el relevo de Wes Craven -fallecido en 2015- en la dirección. La película de terror recaudó 34 millones de dólares en su estreno de la semana anterior, considerablemente mejor que el de la última entrega de la franquicia, 'Scream 4', que en 2011 ingresó solamente 18,7 millones y fue un sonoro fracaso. Finalmente, la animada 'Sing 2' se situó como tercera opción con 5,7 millones de dólares, por delante de 'Redeeming Love', que acumuló 3,7 millones, y 'The King's Man', con un 1,7 millones.