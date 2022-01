Kanye West (ahora llamado Ye) pidió editar el documental sobre su vida, 'Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy', cuando faltan menos de dos días para que se estrene en el Festival de Sundance.

El debut del filme es una de las citas más esperadas del certamen cinematográfico, ya que el público podrá ver la cinta por primera vez antes de que pase a formar parte del catálogo de Netflix, que el 16 de febrero la estrenará mundialmente y dividida en tres partes.

"Voy a decir esto amablemente por última vez. Debo tener acceso a la edición final y poder aprobar este documental antes de que se publique en Netflix. Abran la sala de edición de inmediato para que pueda estar a cargo de mi propia imagen. Gracias de antemano", publicó el rapero en su perfil de Instagram.

Según su declaración, West no habría podido seleccionar el contenido final de la proyección porque no habría tenido acceso a la sala de edición, una queja sobre la que Netflix, que pagó 30 millones de dólares por el documental, no ha hecho ningún comentario.

El Festival de Sundance ha descrito el documental como un retrato íntimo de West, que repasa su trayectoria desde que era un joven tratando de dedicarse a la música, hasta la creación de su imperio empresarial, que en la actualidad sobrepasa el aspecto puramente musical.

Los cineastas Coodie Simmons y Chike Ozah han documentado la vida del rapero desde principios de 2000 hasta que se consolidó como uno de los raperos más importantes de la década, con discos tan destacados para el hip-hop como 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' (2010) o 'Yeezus' (2013).

Se desconoce si la cinta también mostrará escenas de la candidatura a la presidencia de EEUU que el rapero lanzó a mediados de 2020, acompañada de una surrealista campaña por la que solo figuró en las papeletas de un puñado de estados al no cumplir con los plazos de registro en la mayoría de territorios.

La última etapa de West ha estado marcada por un comportamiento errático. Su último escándalo incluye una investigación a cargo de la Policía de Los Ángeles por un delito de agresión tras una pelea con un seguidor.vAdemás, tras su divorcio de Kim Kardashian, el rapero lleva semanas propinando comentarios contra la famosa y su nueva pareja, Pete Davidson, resumidos ahora en una canción.

A nivel musical, Kanye West está nominado a álbum del año en los Grammy por 'Donda' y es uno de los artistas confirmados para el festival de Coachella.