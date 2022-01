Inmaculada Quesada Paredes es una lucentina de 19 años que estudia Marketing y Publicidad en la Universidad de Málaga. Hasta ahí nada fuera de lo común. Lo extraordinario ocurre al poner atención en los 11,1 y 3,79 millones de seguidores que la joven registra, respectivamente, en las plataformas TikTok y Y YouTube como Inmagic, el nombre artístico con el que presenta sus trucos de magia al mundo entero. Recibió la nominación al buen rollo en los premios nacionales No lo Sabes Todo sobre TikTok y obtuvo el título de embajadora de parte del Festival Internacional de León Vive la Magia. Ahora se centra en hacer feliz a una legión de admiradores que siempre quieren más, así como a un público de teatro como el que le espera el próximo 16 de enero en el teatro cordobés Avanti, donde actuará en el espectáculo MagicTwins Live junto a su mejor amigo, el también mago Adrián Lima.

¿Cómo se sintió al recibir el título de Embajadora por el Festival Internacional de León Vive la Magia ?

Me hizo muchísima ilusión. Fue el 30 de diciembre de este pasado 2021 y nunca había ganado un premio, como tal, pero es que el motivo fue por darle reconocimiento a la magia, así que me enorgullece un montón.

¿Qué es realmente la magia?

Para mí, la magia es felicidad porque soy muy feliz haciéndola y, al mismo tiempo, hago feliz a la gente.

¿Se trata de un arte o de un espectáculo?

La magia es un arte que puedes llevar al mundo del espectáculo.

¿Qué es esencial en alguien que quiera dedicarse a la magia?

Principalmente, saber hacer trucos, pero hacerlos con dedicación y con una historia detrás porque es la manera en la que vas a conseguir llegar a su corazón. Esa es la manera, conseguir impresionar y emocionar al mismo tiempo.

¿Cómo surgió su amor por este ámbito?

Ocurrió más o menos cuando tenía trece años. Estaba viendo YouTube y me salió un vídeo de unos magos. Fue verlo e, instantáneamente, decir yo quiero hacer eso. Así que me compré una baraja de póker y empecé a aprender por mi cuenta.

¿Qué le ha aportado su influencia en las redes sociales?

Visibilidad. Pero, sobre todo, conocer a mucha gente de este ámbito que nunca habría podido conocer de otro modo. Me gusta estar en contacto con mis seguidores y sacar sonrisas. La experiencia en redes me ha llevado a hacer una gira por Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla. Fue este verano y, aunque por ahora no es mucho, supuso una gran ilusión porque estos espectáculos han sido de los primeros que he hecho en mi vida.

En sus vídeos está muy cómoda, pero ¿cómo vivió el enfrentarse al espectáculo en un teatro?

Es muy diferente hacer magia frente a un móvil que hacerlo delante de un montón de personas. Con un móvil puedes repetir el truco de magia todas las veces que quieras, hasta que lo veas perfecto, y en directo no tienes más que seguir adelante salga como salga. Pero en directo lo pasas mucho mejor, claro, porque percibes mucho mejor el disfrute de la gente. La verdad es que se pasa muy bien.

¿Percibe esta dedicación como una afición o como un trabajo?

Últimamente, me he visto un poco obligada a ver la magia como un trabajo porque cada vez me están surgiendo más espectáculos, aunque de momento lo llevo bien.

¿Qué nombres reconocidos de la magia admira más?

De España admiro mucho a Dani DaOrtiz y a Jorge Blass. Con Jorge Blass actúo próximamente, en febrero y marzo, en el Festival Internacional de Magia de Madrid. Estoy muy contenta porque me encanta Jorge como mago, su puesta en escena. También me gusta mucho el mago Shin Lim.

Aunque las redes sirvan de escaparate, ¿Reflejan la realidad de este ámbito en España?

Hombre, creo que hay más magos españoles que hagan magia en teatros de los que hay en las redes porque las redes sociales, técnicamente, son muy nuevas y los magos más veteranos no saben usarlas. Aunque últimamente se está uniendo mucha más gente a la comunidad de magia en redes. A pesar de todo, lo esencial siempre son los teatros. Las redes son más bien un escaparate.

¿Cuántas horas al día practica sus trucos?

Estoy siempre con una baraja de cartas en la mano, a todas horas.

¿Diría que es una extensión de sí misma?

Puede ser, sí.

Entonces, un mago, ¿nace o se hace?

Pues supongo que se hace. En realidad, a mí siempre me gustó la magia, pero nunca fue algo que me plantease querer aprender. Te tienen que entrar esas ganas. Por ejemplo, tú no naces siendo cocinero. Si quieres serlo, te pones a cocinar todo el tiempo hasta que aprendes. Sucede lo mismo con lamagia.

¿Se plantea seguir en redes para llegar lo más lejos posible?

Está claro, sí.

¿Qué acogida tiene lo que hace en su pueblo?

Cuando salgo por Lucena siempre hay quien me reconoce y quiere hacerse alguna foto conmigo, así que supongo que allí gusta lo que hago.