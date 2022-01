¿El machismo ha sido la única causa de que el nombre de mujeres guitarristas desaparezca de la historia, cuando precisamente eran ellas a principios del siglo XIX las que tocaban?

Eso, el machismo y toda la instrumentación que utiliza el patriarcado para minusvalorar a las mujeres. El rol de la mujer ha estado en un lugar de subordinación en todos los sectores de nuestras vidas. Fue cuando se empezó a profesionalizar el flamenco en los Cafés Cantantes, la figura del tocaor/a comenzó a tomar un gran peso. Además de liderar los cuadros en la época, el trabajo de acompañante requiere depositar en éste una gran responsabilidad y largas horas de estudio, y eso es algo complicado de conseguir si además tienes a tu cargo el cuidado de la familia y la casa.

Mercedes Serneta fue cantaora y guitarrista, ¿alguna virtud musical más en Antonia Jiménez?

Ojalá tuviera el talento para también poder dedicarme al cante o al baile, que son mis otras pasiones. La música y la guitarra ha ocupado la mayor parte de mi tiempo en la vida. Lo que si me hubiera gustado es tocar otros estilos como el jazz, estudiar sus patrones y sentirme libre en la improvisación. Por ahora sólo lo disfruto escuchándolo.

Para justificar la ‘desaparición’ de las mujeres en la guitarra hablaban, en el surgimiento de tablaos y cafés cantantes, de que a las mujeres les faltaba ‘fuerza’ para repuntear la guitarra...

Es algo que he oído incluso hoy en día, cuando ya existe la figura de la tocaora. Cualquiera que sepa tocar una guitarra sabe la dificultad que el instrumento entraña, y ha estudiado la técnica para poder tocar. La fuerza del varón no es necesaria para tocar. Se necesita amor por el instrumento, y muchas horas de estudio. Se necesita aplicar la técnica necesaria. El talento humano es muy fácil de minar. Es muy fácil poner en duda tu propio talento, saber si lo tienes o no. Y eso nos pasa a hombres y mujeres, y lo que se consigue con estos peligrosos mensajes es que al final calan en nuestro imaginario y se pueden volver dañinas creencias. Hay que dinamitar este tipo de ideas, son mensajes negativos dirigidos para anular nuestra confianza.

¿Se siente precursora de una justicia histórica con las mujeres tocaoras?

Yo me siento guitarrista, he aprendido un oficio que a la vez que me da de comer me alimenta también el espíritu. Yo simplemente he seguido mis instintos y mi impulso ha sido este. Es un terreno ganado para todas las mujeres. Me ha dado mucho que pensar a lo largo de mi trayectoria la escasez de compañeras que he encontrado y también la falta de curiosidad dentro del propio mundo flamenco sobre este tema, donde mucha gente ni siquiera se lo cuestiona. Es peligroso normalizar creencias que nos borran de la historia, y este terreno también nos pertenece. En este nuevo disco ha afianzado un lenguaje mayormente acústico, con esas guitarras y ese contrabajo.

¿Existe una guitarra en femenino?, ¿se puede tocar la guitarra desde la perspectiva de género?

Honestamente yo no pienso que las mujeres seamos diferentes a la hora de tocar la guitarra. Lo que si es cierto es que nuestra historia, nuestra situación, nuestros recorridos y nuestras circunstancias sí que lo han sido. Pienso que cada cual expresa el arte en relación a sus vivencias. Sí pienso que existe una guitarra feminista, capaz de contar el mundo de la guitarra flamenca desde la perspectiva de la mujer.

¿Cuándo se enamoró de la guitarra?

Yo me enamoré de la guitarra siendo una niña pequeña. Recuerdo que fue lo primero que les pedí a mis padres, una guitarra y un tambor. Me trajeron una muñeca, y recuerdo la gran frustración que sentí ese día, tendría como cinco años. No paré hasta que me la trajeron. Me siento muy orgullosa de haber nacido en una tierra que me ha dado el regalo de heredar una cultura tan rica. Aunque en mi casa no había ninguna guitarra yo ya sabía lo que era y que era lo que yo quería.

La discriminación en positivo, ¿es bueno para el futuro de la guitarra?, ¿debe existir ese tipo de discriminación en el arte?

Pienso que de momento es necesario. Otra cosa es cómo se lleven a cabo esas políticas de igualdad. Si las políticas de igualdad son meramente para alcanzar el concepto jurídico de igualdad. Si no es así estaremos perpetuando todo lo contrario.

En la guitarra flamenca la invisibilidad es absoluta, ¿qué pasos debería dar ahora, al margen del trabajo de las propias artistas, el flamenco para aumentar ‘vocaciones’?

Pienso que la invisibilidad en la guitarra no es absoluta. Las que han estado en el pasado no están reconocidas y las que estamos en el presente tenemos un duro camino para llegar a alcanzar cierto relieve. Me pregunto, ¿quién está en el flamenco ahora que hace que esto siga sucediendo? Y no digo sólo en el mundo del flamenco. Esto es una realidad que abarca todos los ámbitos de nuestra vida.

¿Qué proyectos tiene actualmente?

Actualmente sigo en el ejercicio de la composición. Sigo con mi trabajo de acompañamiento y haciendo mis conciertos también. Poco a poco voy grabando mis temas, que ya se pueden oír en todas las plataformas digitales y también abierta a nuevas propuestas.