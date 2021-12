Apenas tenía 14 años cuando la cordobesa Marta Carrillo cumplió el sueño de ser escritora con la publicación del cuento titulado Sueños de algodón después de que, pese a su corta edad, llamara a la puerta de varias editoriales hasta que recibió la respuesta de Universo de Letras de Planeta. Dos años después de relatar la historia de una princesa que persigue el sueño de pertenecer al circo mientras asume sus deberes como futura heredera al trono de un gran país inventado llamado Lismandia, esta joven autora presenta este viernes en la librería La República de las Letras su segunda obra, El vuelo del ángel (Círculo Rojo), una novela en la que adentra al lector en los entresijos de la clase alta neoyorquina desde una fantástica percepción de la moda, el lujo y la vanidad que derrocha la famosa quinta avenida.

«Siempre me ha gustado mucho la ciudad de Nueva York y he tenido mucha curiosidad por sus costumbres y forma de vida», dice la joven escritora, que reconoce que ha hecho un arduo trabajo de documentación e investigación durante meses para reflejar «la vanidad de esta clase neoyorquina y ponerla en contexto con valores como el esfuerzo, la familia o la perseverancia». Y para ello utiliza a Violet, una joven niñera que tratará de equilibrar los cimientos de una familia deteriorada por los estragos de la fama, el dinero y la parte más oscura de la élite, y con la que ella guarda una relación.

Madurez

Pasar del mundo de los sueños de su primera obra a una ficción como la de El vuelo del ángel también ha sido un ejercicio de madurez. «Siento que las vivencias de estos años me han hecho aprender y reflexionar», señala Carrillo, que asegura que ha notado ese proceso porque «este libro era un manuscrito de hace un par de años y cuando lo retomé noté los cambios en mí, tanto en mi forma de ser y de pensar como en mi vocabulario». La joven autora, para la que escribir «es casi una necesidad porque me relaja y me evade», espera con emoción y entusiasmo el encuentro con los lectores y, como hace dos años y mientras finaliza sus estudios de Bachillerato, continúa trabajando para convertirse en una gran escritora, una labor que le gustaría compaginar con el periodismo y con el modelaje, una actividad con la que acaba de empezar y que también «me encanta».