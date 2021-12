¿En qué lugar se instala el dolor? ¿En qué lugar se instala el perdón? Esas son las preguntas con las que se pretende que salga el público de la función El perdón, un montaje que ha reunido al bailarín y Premio Nacional de Danza Chevy Muraday, que dirige e interpreta la función, la actriz Juana Acosta y al dramaturgo cordobés Juan Carlos Rubio, que han elegido Córdoba para estrenar este viernes en el Teatro Góngora esta obra, en la que se citan movimiento y palabra para dar luz a algo tan horrible con la violencia.

La función está basada en la propia experiencia de Acosta, cuyo padre fue asesinado en Colombia cuando ella tenía 16 años y la danza era el leitmotiv de su vida, algo que este hecho "castró" para siempre hasta ahora, 30 años después, cuando la intérprete vuelve a subirse a un escenario para bailar.

La propia actriz ha relatado su experiencia durante la presentación este jueves de la función. Tras agradecer a Rubio y Muraday que se interesaran en esta historia, Acosta ha explicado que hace un año “tuve un misterioso impulso de hablar con ellos y contarles mi experiencia personal y que me dijeran qué se podría con ella". La danza era un factor importante en esta historia, de ahí a que la actriz acudiera a Muraday, ya que “fue mi primera vocación artística y lo que más me gustaba en la vida”.

Pero con la muerte de su padre dejó de bailar, “aunque no tenía conciencia de por qué lo hice”, ha señalado la actriz. “Me he pregunté muchas veces qué fue lo que pasó para que yo dejara el traje de ballet”, algo que Acosta comprendió hace un par de años: “La violencia acabó con mi vocación sin yo saberlo”. Tras esa reflexión, la actriz decide volver a bailar en este trabajo, “uno de los más hermosos y profundos y complejos que he hecho en mi vida”.

Generar preguntas

Así, se trata de un espectáculo testimonial que pretende generar preguntas acerca del perdón, de cómo se corta el círculo de la violencia, “un asunto que a mí me ha interesado mucho, porque la violencia genera violencia y a mí pasó con 16 años, lo que me asustó mucho”, ha continuado la actriz, que considera “muy necesario hacer una reflexión sobre este asunto”.

En El perdón el texto convive con el movimiento, sin que uno prevalezca sobre otro, ha señalado Muraday, que ha asegurado que “Juana nos dio claves muy importantes, reveladoras e inquietantes para trabajar en esta pieza, que, como intérprete, me colocan en un lugar de mucha alerta”, recordando que en esta obra ella “no es un personaje, ya que es su propia vida la que interpreta”.

Para Rubio, se trata de “un espectáculo donde domina la poética”, alejándose de una dramaturgia al uso, haciendo alusión a la importancia de la música de Mariano Marín. “Todo conforma una pieza donde lo terrible es hermosísimo”, ha continuado el dramaturgo cordobés. “Uno los valores del espectáculo tiene ver con la belleza de las imágenes poéticas creadas por Chevy con mi experiencia y mi testimonio, a lo que se unen los textos de Juan Carlos, que tiene una profundidad muy importante, lo que se contrapone a la violencia”, asegurando que, en ese sentido, la función también “incomoda”, lo que para la actriz “es interesante porque pone al espectador en ese lugar”.

También juega en la obra una importante función la línea de tiempo: “El antes es antes de la noticia, el después es lo que pasó tras conocerla y el ahora es mi presente, a mis 45 años, pero también es el presente con el público, y en esa medida es bastante rico lo que se propone en el escenario”

“Nunca se supo quién mató a mi padre, lo que también me colocó en una situación complicada, y es un camino que he recorrido a través de terapia después de haber tomado la decisión de vivir la vida y no quedarme anclada en la rabia y el dolor”, ha reconocido la actriz, que ha subrayado que “he tenido que perdonarme a mi misma por haber sentido esa rabia y ese odio”.

En este sentido, Acosta ha señalado que este espectáculo ha sido un reto y “está representando un salto cuántico en mi vida como actriz, como persona, como madre, como ser humano”, todo un camino de emociones que la ha llevado “al miedo, el vértigo y al pudor de estar tan expuesta, porque siempre me he puesto al servicio de contar otras historias, no la mía y eso genera pánico, pero a la vez ha sido muy reconfortante”.