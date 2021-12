El salón de actos del Palacio de la Merced acogió este jueves la Gala de cultura, organizada por la delegación de la Diputación, en la que se entregaron los galardones del Premio de poesía Vicente Núñez y del Premio de Novela Rural, que recayeron en las novelas Las escritas, de Olaya Castro y Negrito, de Ernesto Callís, respectivamente; además del Premio de Narrativa Infantil y Juvenil, para la obra El hijo del fantasma, de Sara Barbazán.

Durante un acto que fue conducido por la actriz Marisol Membrillo y el periodista Juanjo Fernández, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, anunció que en el borrador de los presupuestos para el 2022 se presentará un nuevo incremento de las partidas destinadas a Cultura, «que crecerán en más de un 5% en 2022, situándose en 4 millones de euros, lo que supone haber duplicado esos recursos desde el año 2015», anunció Ruiz.

El máximo representante de la corporación provincial resaltó que «el sector cultural está cumpliendo con su cometido y ahora nos toca cumplir con nuestro compromiso con la cultura de nuestra provincia, y lo hacemos con recursos, con convencimiento, con promoción, visualizando y reconociendo la gran labor de quienes hacen cultura».

En la gala se proyectaron los vídeos seleccionados en el programa La música no para, cuyas bandas seleccionadas fueron Ave Féliz, Dreadsistance, Pablo Carrascal, Solar Baby, The flying Cumbias y The Lady couston. Del mismo modo, se recurrió a la actuación flamenca a cargo de Amparo Ramos, premio Fosforito al cante; y David Leiva, premio Vicente Amigo, al toque, para amenizar el acto.