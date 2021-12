El largo puente de la Constitución trae a Córdoba numerosas propuestas musicales para no perder el ritmo y entrar en la próxima Navidad moviendo el esqueleto o dejándose acariciar por la música clásica. Y es que en la ciudad de la Mezquita, que estos días se deja embargar por al aroma navideño con numerosas actividades de ocio y el encendido del alumbrado, hay una amplia oferta de música en vivo que ahora te contamos.

Los Secretos y Pancho Varona

El Palacio de Congresos de Córdoba ofrece este viernes, a las 20.00 horas, una experiencia única para los amantes de la música de Los Secretos y Joaquín Sabina. De forma íntima y muy cercana, Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo y Pancho Varona contarán la historia que une desde hace años al maestro con uno de los grupos más importantes y de mayor trayectoria de la música española, a la vez que interpretarán, en un acústico que va a emocionar, sus canciones más emblemáticas y alguna que otra sorpresa.

Carolina Durante

Al otro lado de la ciudad, en la sala Hangar, este sábado, a las 22.00 horas, Carolina Durante se subirá al escenario para desplegar su mezcla de pop, punk, rock e indie Canciones divertidas y de tono desenfadado que les han abierto al grupo las puertas para tocar en algunos de los festivales más selectos de España

Manolo Cabezabolo

El Ambigú de la Axerquía propone este puente a Monolo Cabezabolo y Los que no dan pie con bolo & Josetxu Piperrak and the river rock band. La actuación será el sábado, a las 21.30 horas, y ambas formaciones harán un repaso por su larga trayectoria.

Pink Cadillacs

Por su parte, el Long Rock ofrece jueves y viernes, a partir de las 23.00 horas, una nueva actuación de su banda residente, Pink Cadillacs, que volverá a hacer bailar con una selecta recopilación de versiones de todos los tiempos, diferentes, singulares y muy especiales.

El Duende Callejero

El Duende Callejero regresa a los escenarios cordobeses este viernes para presentar, en el Góngora Gran Café, a las 22.00 horas, su álbum debut, Nuestra manera de hablar, en el que se incluyen temas como Barre las penas, Gafas rotas o Entre tú y yo, así como sus éxitos más recientes A la calle, Queremos bailar, Andalucía y Avenate. La banda cordobesa integrada por cuatro amigos y músicos autodidactas desplegará su espíritu positivo y vitalista y su mezcla de estilos en un directo que, como no podía ser de otra manera, estará cargado de energía y buen rollo.

Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas

La oferta musical del fin de semana abarca todos los gustos e incluye una actuación de la Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas este viernes, a las 20.00 horas, en el Teatro Góngora. La formación cordobesa está formada, en su mayoría, por personas ciegas y deficientes visuales graves que pretenden difundir la música de plectro por todo el territorio nacional. Gracias a la apuesta de este grupo musical, se está dando una oportunidad a las personas con discapacidad visual para que expresen su talento musical en una Orquesta que, a día de hoy, ha alcanzado un gran reconocimiento por su calidad musical e interpretativa. Interpretará un variado programa bajo la dirección de Rafael Romero Gil.

El Mesías

Los amantes de la música clásica están de enhorabuena ante esta propuesta. El sábado 4 y el domingo 5 el Gran Teatro acoge, a las 20.00 horas, una propuesta netamente cordobesa a cargo de la Orquesta Joven, que, bajo la batuta de Alejandro Muñoz y con la participación de los cantantes líricos Auxi Belmonte, Beatriz Lanza, Jesús Álvarez y Javier Povedano, además de las voces del Coro Ziryab, interpretarán El Mesías de Haendel.

Mamma Mía

Las míticas canciones del grupo Abba sonarán este viernes en el Teatro El Brillante, a las 20.30 horas. Producciones El Santo vuelve a la música de la famosa banda de pop que sirve de ambientación para narrar la historia de una chica de veinte años que vive junto a su madre en un hotel de su propiedad ubicado en una isla griega. La joven, que está próxima a casarse, nunca ha conocido a su padre y su natural curiosidad encuentra una esperanza al hallar por casualidad un antiguo diario de su madre en donde puede ubicar la dirección de tres hombres que podrían ser su padre, por tanto decide invitarlos a la boda sin informar a su madre con toda la intención de descubrir la identidad de su progenitor.