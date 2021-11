El cantaor cordobés Manuel Moreno Maya El Pele vuelve al mercado discográfico, quince años después de la publicación de su último trabajo, con un nuevo álbum compuesto por once canciones en las que el artista se muestra en estado puro y con la verdad por delante. Bajo el título Peleando, y según señala el cantaor, Medalla de Oro a las Bellas Artes, este disco ha surgido de «una reunión de amigos» y se ha grabado en directo en el patio de la casa del violinista cordobés Paco Montalvo, también productor del álbum, que sale mañana a la venta. «Vuelvo para decirle a los aficionados que todavía estoy aquí, que sigo con ganas de trabajar y de luchar y que tengo más ilusión y ánimo que nunca», señala el cantaor, que no puede evitar mostrar su felicidad ante la salida de Peleando porque «nunca he dejado de luchar por lo que más quiero y me hace sentir cada día, que es el flamenco».

Este nuevo trabajo ha contado con la colaboración de Niño Seve, Chaparro Hijo y los hermanos Zambrano a la guitarra, y la mayoría de los temas son composiciones propias, a las que se unen algunas populares. En estos nuevos temas, El Pele vuelve a recrear la propia vida: «Salgo todos los días al campo y vuelvo casi siempre con algo nuevo», continúa el cantaor, que asegura que el aficionado al flamenco se va a encontrar «algo muy fresco y actual», además del plus de haberse grabado en directo. «No hay cortes ni empalmes ni arreglo ni mezclas, es todo lo más natural posible», continúa el artista, que ahora tiene la misión de dar a conocer estos nuevos temas, teniendo ya una cita en Fitur el próximo 20 de enero.

El disco ha contado con la producción artística de Paco Montalvo y la colaboración de los directores ejecutivos Rafael Muñoz Medina y Francisco Montalvo García para Maralvo Music. Para el violinista, «trabajar con un artista como El Pele, uno de los más grandes del flamenco, ha sido un placer y una gran experiencia porque he aprendido mucho», asegurando que como productor ha buscado «darle al álbum esa pureza y esa verdad que muchas veces los discos no tienen, ahora que todo se hace por pistas, en estudios diferentes y con músicos que ni siquiera se ven».

Pero esto ha sido «todo lo contrario», continúa Montalvo, que insiste en que este trabajo ha consistido en «reunir a grandes músicos con el maestro al frente y hacerlo en directo». En cuanto a las composiciones, el productor adelanta que hay varias bulerías, unos tangos donde está presente su violín y unas alegrías del cantaor, entre otros temas. «El Pele está en su mejor momento y lo vamos a disfrutar», concluye Paco Montalvo.