La obra extensa de Miren Agur Meabe atesora numerosos reconocimientos, sobre todo en su vertiente de literatura infantil y juvenil. Su paso por el festival Cosmopoética coincide con el Premio Nacional de Poesía que ha recibido su poemario Cómo guardar ceniza en el pecho, una obra que la misma autora ha traducido del euskera al español y cuyos versos recita esta tarde frente al público de la sala Orive.

Cómo guardar ceniza en el pecho hace referencia, según su autora, "a la vida misma consumida", de todas las mujeres de la historia cultural vasca que las circunstancias sociales y políticas han sepultado a lo largo de la historia, y cuyo legado "va permaneciendo en el pecho", como legado y deber de las nuevas generaciones de mujeres que las recuerden.

El poemario, que guarda una gran intertextualidad con Quema de huesos, contiene un doble reclamo, esencial para la escritora. Por un lado, la importancia de defender el euskera, como una de las lenguas más antiguas del mundo "para que no se disuelva en la globalidad actual", y, en segunda instancia, se trata de reivindicar las voces de mujeres olvidadas por la historia; una revisión contemporánea de sus preocupaciones, a partir de temas como "la sororidad, la crítica al amor romántico, el cuidado intergeneracional, la pacificación femenina o la relación de la mujer con la naturaleza", explica la autora.

"Aunque soy una mujer del mundo actual, quiero aprovechar mis recursos para visibilizar a las mujeres de mi tradición propia vasca", declara Meabe. En una astuta maniobra de captación del interés popular contemporáneo, ha hecho uso de su ingenio para establecer relaciones muy curiosas entre mujeres de tiempos y ámbitos muy diferentes. Emily Dickinson, Sherezade, Mary Shelley, la protagonista de Alien, o Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada, dialogan con escritoras, poetas, mujeres, amantes vascas en una obra que quiere "llevar nuestras preocupaciones y asuntos al centro del sistema literario" ya que, según Miren Agur, "Ser mujer era estar en la periferia, ser poeta y mujer lo mismo, y ser poeta, mujer y escribir en euskera todavía más".

Escribir en euskera, traducir al español

La poeta explica que escribir en euskera responde al "amor" por sus raíces y a la "concienciación de defender una de las lenguas más antiguas del mundo", pero sobre todo responde a un "acto de renovación de la lengua en sí", a un "acto de modernidad". "Por primera vez estamos escribiendo en euskera cuatro generaciones distintas de mujeres; es un hecho histórico. aprovechamos para tratar temas que nos afectan desde nuestra óptica", declara.

Es consciente de que "la tradición literaria vasca es tardía", aunque la tradición oral que mantiene esta lengua sigue muy viva y se cuela de manera significativa en sus textos. Respecto a su labor de traductora, expone que "todo traductor tiene algo de traidor", ya que por mucho que se sigan las reglas ortodoxas de traducción, estas se vienen a bajo en cuanto se aborda el terreno poético, que es donde debe tomar una posición más cercana a la "seducción".

"Cuando trabajo en euskera es como si usase una lente de corto alcance, que debo cambiar por una mucho más amplia al traducir al español, porque no sé si el lector pertenecerá a España o a países latinos", cuenta Miren, "lo esencial es buscar la atmósfera adecuada para que el poemario sea sugerente".

La autora manifiesta un cansancio evidente por los prejuicios políticos en torno a su lengua, que no hacen más que denostarla. De ahí su voluntad de actualizarla, de situarla en el mundo. "La poesía puede surgir del ámbito personal, de las pulsiones y obsesiones pero cuando se comparte no deja de generar un lugar común", cuenta. "Puede que la lectura de mis libros sea compleja, pero sin duda no deja indiferente", reconoce Agur Meabe.

La Premio Nacional se reconoce en la actitud renacentista vasca de tener que estar continuamente justificándose en el mundo, perola asuma con sensibilidad y gracia, como lo hará en su recital de esta tarde en Orive.