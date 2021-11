Antonio José lanza Fénix un disco que refleja un "antes y un después" en la carrera del cantante y que, según describe el artista es "muy especial", ya que en él plasma el bache sentimental que ha sufrido este último año. "De los peores momentos he sabido sacar algo positivo, y eso es este disco", apunta.

"Estos dos años han sido muy complicados para mí, así que estar aquí con este álbum me hace muy feliz. Estoy muy contento con el proceso que se ha llevado a cabo con él, me ha revuelto la vida y el alma", indica el cantante.

Con seis discos previos en el mercado, tres de ellos lanzados casi consecutivamente desde su victoria en el concurso de televisión La Voz, y el último de ellos publicado tras un parón momentáneo en su carrera, Antonio José (Palma del Río, Córdoba 1995) acaba de estrenar un séptimo álbum de estudio, Fénix (Universal Music).

El título, en obvia referencia a resurgir de las cenizas de ese pájaro mitológico: "Yo siempre he dicho que si me tuviera que reencarnar en algo sería en este ave", reconoce el artista, que se muestra rotundo: "ha surgido un nuevo yo".

El álbum, que se compone de once canciones, es para él como un bálsamo: "La música, una vez más, me ha ayudado a salir de ese bache en el que me encontraba (…). Si a mí me la quitaran, probablemente mi vida no tendría sentido", afirma. De esta manera, nuevamente Antonio José demuestra que la música tiene un poder curativo.

Mensaje de sus canciones

"Espero que el público logre captar el mensaje que quiero mandar con este disco. Todas las canciones están hechas mucha pasión, es el disco en el que me he entregado más que nunca, y hasta la fecha, el más importante para mí", detalla.

Sus canciones, como ya es habitual en el cordobés, muestran muchos sentimientos combinados con diversos patrones rítmicos de tendencia latina y urbana, junto a la tradición de su querida Andalucía, destacando así "Te quiero tanto".

Aunque, si hay una canción con la que se queda el cantante es la que abre el disco, "Te han visto llorar", un sencillo con el que se abre a canal: "A partir de componer esa se me abrió la inspiración a tope, me entraron unas ganas brutales de seguir escribiendo y a raíz de ahí empecé a sacar todo lo que tenía dentro", confiesa.

Si su anterior álbum, Antídoto lo describía como el "más internacional", ya que se grabó entre Miami (EE.UU.), Colombia, Los Ángeles, Argentina, Madrid y Barcelona, de este destaca que incluye las "colaboraciones más internacionales".

Colaboraciones destacadas

Alejandro Fernández, leyenda de la música mexicana y uno de sus modelos artísticos canta junto a él Tal vez; con el grupo mexicano Morat, Lo que hará mi boca, canción que promete ser "uno de los puntos álgidos" del disco; con el cantautor Andrés Cepeda, figura esencial del pop colombiano, entona No fue en vano, y con el grupo venezolano SanLuis, Olvidarte, una de las interpretaciones más emotivas de su carrera.

Antes de iniciar la gira por España del Tour Fénix, tiene pendiente finalizar los conciertos de la Gira Antídoto que se tuvieron que posponer por el tema de la pandemia. El andaluz combinará esas fechas con la de las firmas de discos que comenzará esta tarde en su Córdoba natal y le llevará por Granada, Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona y Valencia.

Mucho antes de que Antonio José llenara escenarios, de dedicarse profesionalmente a la música y de que ganara el concurso de La voz, en 2005 representó a España en el Festival de Eurovisión Junior con la canción Te traigo flores. Echando la vista hacia atrás, el artista lo recuerda con "mucho cariño".

Por ello, quiere mandar un mensaje de apoyo al representante español de este año Levi Díaz, quien se presenta el próximo 19 de diciembre en París su canción Reír. "Le digo que disfrute y que se lo pase bien, que salga a comerse el escenario y que viva esta experiencia de una manera genial que es única", incide.

Al preguntarle sin embargo si volvería a repetir en Eurovisión como adulto, lanza una rotunda respuesta contraria. "Ya lo hice con 10 años, conocí esa experiencia y ahora mi vida está enfocada en otro camino. Nunca digas nunca, pero no entra entre mis planes, mucho tendría que cambiar la cosa", concluye