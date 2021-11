Mayte Martín ha sido este lunes la invitada de honor de la inauguración del curso de la Cátedra de Flamencología, celebrada en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde la cantaora ha estado acompañada del director de la Cátedra, David Pino. Ambos han mantenido un coloquio en el que Martín ha repasado su trayectoria artística frente al alumnado, así como su acercamiento a los boleros y su faceta de compositora.

El acto ha contado, de igual modo, con la presencia de la diputada de Cultura , Mª Salud Navajas; el director del Conservatorio Superior de Córdoba y autoridades y representantes de los Ayuntamientos de Puente Genil y Córdoba, incluido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y miembros del consejo asesor de la Cátedra.

En la conversación mantenida con David Pino, Mayte Martín ha explicado que sigue amando la música y emocionándose con el flamenco igual a cuando era niña y escuchaba a los grandes como Camarón, Caracol o La niña de los peines. La cantaora ha definido la música como «un refugio» que le permite aislarse «de la fealdad del mundo real».

David Pino ha preguntado a la cantaora si ha tenido dificultades en su carrera por el hecho de ser catalana, a lo que la artista ha admitido que sí, pero que también las ha tenido por su forma de estar en el mundo, como cuando insistía en llevar siempre a su guitarrista a los festivales y eso le «hacía ser considerada un bicho raro». A este respecto, Martín ha asegurado ser «tan catalana como Lluis Llach o Joan Manuel Serrat», solo que ella se expresa «por seguiriyas o peteneras». «Soy hija de un malagueño y me enorgullece que la mayoría de los catalanes sean abiertos, mestizos y tolerantes», ha añadido Martín quien, respecto a su opinión sobre el flamenco como posicionamiento político, ha indicado que «si nace de una necesidad artística pura, no comercial, me parece fantástico. Es más, ni siquiera hace falta que las letras sean de protesta o reivindicativas, tu propia forma de estar en el mundo como artista ya puede ser una forma de reivindicación».

Antes de la esperada presentación de la invitada de Honor, David Pino ha anunciado como novedades de este año, el establecimiento de un premio de la Cátedra de Flamencología, las relaciones de patrocinio con los consistorios pontanés y cordobés, así como el establecimiento de una línea de colaboración el con el Conservatorio.

El presente curso académico, que también se oferta en formato online, cuenta este año con cerca de 300 estudiantes, de los cuales un centenar proceden de países como México, Argentina, Canadá, Perú, Holanda o Alemania, entre otros, quienes han podido seguir la inauguración por streaming.