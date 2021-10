Investigadores de universidades nacionales y europeas imparten este martes, a partir de las 17.00 horas, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras, las conferencias resultado de su inmersión en la obra del poeta cordobés Manuel Álvarez Ortega con motivo de las jornadas Nada: la obra tardía de Manuel Álvarez Ortega, que organiza la Fundación de dicho autor, en colaboración con la Universidad de Córdoba, con motivo del 98 aniversario del nacimiento del poeta.

Las ponencias, que están previstas hasta este miércoles 27 de octubre, comenzarán con la intervención Despojos de un mundo, de Guillermo Aguirre, coordinador de las jornadas y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. A las 18.00 horas, en el mismo salón de actos Córdoba. Ciudad Mundo, de Filosofía y Letras, la profesora de la Universidad de Copenhague, Katherine H. Andersen ofrecerá la conferencia La recomposición de lo real desde otra perspectiva. Manuel Álvarez Ortega entre la poesía y la filosofía. La sesión finalizará con Iconicidad del tiempo en Cenizas son los días, de Álvarez Ortega, charla que será impartida por Víctor Bermúdez, doctor en Teoría literaria y experto en la relación entre ciencia y literatura.

Al día siguiente, a las 17.00 horas, las intervenciones se reanudan con En busca del dado. Poesía y poética en Intratexto (1997), de Manuel Álvarez Ortega, por parte de Marta Espinosa, profesora en la Sorbonne de París. La última de las ponencias será ofrecida por Christina Bischoff, profesora del Instituto de Lenguas Románicas de la Universidad de Paderborn y experta en literatura mística y poesía contemporánea, con su trabajo «Nada es este mundo de arena». Transgresiones ontosemióticas en la obra tardía de Manuel Álvarez Ortega.

Tras esta última presentación, a las 20.00 horas, los conferenciantes participarán en una mesa redonda abierta a los comentarios y preguntas de su audiencia, retomando algunos de los temas sobre la obra tardía del poeta cordobés.

La apertura de las jornadas ha tenido lugar esta mañana, a las 11.30 horas, en el centro UCOCultura de la Universidad de Córdoba, en una rueda de prensa en la que han estado presentes la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Salud Navajas; el vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la Universidad de Córdoba, Luis Medina; el presidente de la Fundación y director de las jornadas, Juan Pastor; y el coordinador de las mismas, Guillermo Aguirre.

Un poeta que abre Córdoba al mundo

Cima de la poesía

El coordinador de las jornadas y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Guillermo Aguirre ha realizado declaraciones en relación a la proyección y vigencia de la obra del poeta cordobés y ha destacado que la obra de Álvarez Ortega puede considerarse, desde su punto de vista, como una de las "cimas de la poesía española y europea contemporánea". Así mismo, el investigador remarca el hecho de que ninguno de los investigadores participantes conocía la obra de Álvarez Ortega, lo que permite abordar la obra del autor cordobés con "una mirada virgen" y "desde nuevas perspectivas"

Por su parte, la delegada María de la Salud Navajas, ha asegurado que el presente y futuro apoyo de la Diputación de Córdoba a la labor de la Fundación Manuel Álvarez Ortega "continuará durante los próximos años".

Juan Pastor, presidente de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, ha adelantado que "la Fundación irá dando noticias importantes" en relación a su actividad en la ciudad de Córdoba, ya que, toda su actividad anterior "no ha sido más que un tanteo". Pastor no ha dudado en justificar la importancia de iniciativas como esta para que se reconozca la importancia del "legado que ha dejado Manuel a Córdoba, de cara a Europa" aunque, ha señalado el presidente de la Fundación, "la ciudad todavía no se haya manifestado en agradecimiento" a dicho legado.

Fanny Rubio, patrona de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, ha destacado la cercanía de Álvarez Ortega al sur, en referencia a Andalucía y África, antes de leer una nota en la que otros catedráticos europeos, que desconocían la obra de Álvarez Ortega, se han referido en directo al poeta cordobés desde universidades europeas como la University of Potsdam .