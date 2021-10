¿Quién no ha sentido una sacudida de terror con el mítico Thriller de Michael Jackson? Su primera emisión por televisión dejó impactada a toda una generación y el efecto ha sido permanente. Vivirlo en una noche de Halloween resulta toda una experiencia y en Córdoba será posible hacerlo con el evento Ghost, que el próximo 31 de octubre a partir de las 23.00 horas de la noche tendrá lugar en las instalaciones de American Pool, en el Centro Comercial El Arcángel.

Gema Lozano es pionera entre las mujeres que se lanzaron a la aventura de clonar las legendarias coreografías del genial artista. Con el seudónimo de GL Jackson, esta gaditana que ha vivido toda su vida en Córdoba lleva años perfeccionando su imitación.

El nivel de exactitud en los movimientos ha llegado a recibir los elogios de los propios coreógrafos de Michael Jackson, Travis Payne y Stacy Walker. "Me dijeron que realmente capto la esencia de Michael Jackson y que hago un magnífico trabajo", señala Gema Lozano, que recibió ese halago "en directo online desde Los Ángeles" cuando la vieron bailar los responsables de las coreografías de iconos como Madonna, Britney Spears, Jennifer López, Beyoncé, Lady Gaga, Janet Jackson y Usher, entre otros

Artista autodidacta -es actriz, cantante y profesora de danza-, ha actuado en iniciativas solidarias como las llevadas a cabo por la Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación Sonrisa de Lunares o Federación Española de Enfermedades Raras. También estuvo presente en la cuarta edición del programa de televisión Got Talent, donde dejó la impronta de su talento. "Ellos me vieron en Facebook, les gustó lo que hacía y me invitaron a participar", relata Gema Lozano, quien también estuvo en el programa Adivina qué hago esta noche, con Santi Millán.