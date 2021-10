La muerte de la directora de fotografía de la nueva película que estaba rodando el actor estadounidense Alec Baldwin no es, por desgracia, el único incidente que se ha vivido en los sets de rodaje de una película. No es habitual, pero existen varios precedentes en la historia del cine que han estado marcados por este hecho.

Brandon Lee

Sin duda, el caso más mediático. El hijo de Bruce Lee falleció con solo 28 años, mientras grababa la película 'El cuervo'. La situación recuerda mucho al accidente en el que se ha visto involucrado Baldwin, con un arma que debería haber estado descargada. En aquella ocasión se trataba de un revólver del calibre 44 que contenía una bala real y no de fogueo, como el equipo pensaba. El disparo en el abdomen acabó con la vida del joven actor en 1993.

Jon-Erik Hexum

El actor murió en 1984, a los 26 años, durante el rodaje de la serie 'Cover up' ('Camuflaje' en la traducción española). Durante una escena en la que el intérprete manipulaba un revólver con balas de fogueo y simulaba que jugaba a la ruleta rusa, se disparó en la cabeza. La bala no era real, pero le fracturó el cráneo y le produjo una hemorragia interna que no pudo superar.

'El mensajero'

La historia del rodaje de esta película es de lo más dramática. Serguei Bodrov dirigía el filme en las montañas de Kamadon, en el norte de Osetia, cuando un desprendimiento de hielo y de rocas acabó con la vida de todo el equipo de producción, 27 personas en total, falleció. Algunos cuerpos no pudieron ser recuperados.

'Harry Potter'

En 'Harry Potter. Las reliquias de la muerte", el doble de acción de Daniel Radcliffe, David Holmes, se golpeó gravemente la espalda por culpa de una mala caída cuando saltó contra una pared. Quedó parapléjico.

'Deadpool'

En la película 'Deadpool', la doble de riesgo Joi SJ murió al caerse de la moto que conducía a gran velocidad, tal y como requería la escena de acción. La fallecida rodaba las escenas más peligrosas de la actriz Zazie Beetz, que encarnaba a Domino.

'Top Gun'

Un piloto de acrobacias falleció en 1985 durante el rodaje de 'Top Gun' cuando perdió el control del avión. Se estrelló en el Pacífico y no encontraron su cuerpo.

'Resacón en Tailandia'

Un accidente en el rodaje de una escena de velocidad hizo que uno de los especialistas acabara herido con daños cerebrales irreparables.

'El Caballero Oscuro'

La película no solo estuvo maldita por la muerte de su protagonista, Heath Ledger, por una sobredosis en 2008. También murió un especialista durante el rodaje de una persecución en coche. El automóvil se chocó contra un árbol.