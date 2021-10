Después de casi tres años, el pintor cordobés Pepe Amate vuelve a mostrar su obra en su ciudad y lo hace de la mano de uno de sus temas más recurrentes: los sueños. Tras su paso por la Diputación en el 2109 con la colección La traición de un sueño, ahora será el Colegio de Abogados el recinto que, a partir de mañana, cuelgue sus últimas creaciones bajo el título El fusilamiento de los sueños, una nueva colección donde reúne obras de distintos formatos en la que destaca una de gran tamaño, la pieza central de la exposición, alrededor de la cual giran las demás.

Amate lleva trabajando en esta colección desde julio del 2019 inspirado por una visita al Museo del Prado en la que reparó especialmente en la obra El fusilamiento de Torrijos, de Antonio Gispert. «Hacía tiempo que no me fijaba en él y en aquella ocasión me impresionó», cuenta el artista. «De repente, me vinieron a la cabeza la cantidad de sueños fusilados que sufre el ser humano», algo que se potenció meses después con la crisis sanitaria que paró al mundo en marzo del 2020.

«Esta pandemia ha fusilado muchos sueños, los de la salud, los del trabajo, los del amor, los de la edad, de la música, de la cultura, los de los abrazos y besos…», continúa el pintor, que ha volcado todas estas sensaciones en sus cuadros, realizados con su habitual técnica mixta sobre tabla.

Contar cosas con el arte

«Yo necesito contar cosas con mi obra», subraya Amate, que inició esta colección con la obra El fusilamiento de los viajes, que recuerda la falta de movilidad que ha acarreado la pandemia. A este le siguieron otros «fusilamientos» que ahora componen una colección que podrá verse hasta el 17 de noviembre en el Colegio de Abogados, que retoma su actividad expositiva con esta colección, en un acto que contará con la intervención del poeta Juan Antonio Bernier.

Esta muestra tenía como destino inicial una galería de Madrid y, aunque finalmente estos cuadros se verán primero en Córdoba, el artista cordobés colgará su obra en la feria Estampa, que se inaugura el próximo jueves en Ifema. Para esta importante cita Amate ha seleccionado tres obras «sobre la lucha de corazones». «Yo siempre pinto lo que me pide el alma», concluye el pintor cordobés.